Energieautarke Fensterherstellung

Neue PV-Anlage am Hauptsitz von German Windows

In den letzten Monaten war einiges los auf den Dächern von German Windows in Südlohn-Oeding (NRW): Um sich spürbar energieautarker zu machen, stattete der Münsterländer Fenster- und Türenhersteller seinen Hauptsitz jetzt mit einer 165 kWp starken Photovoltaik-Anlage inklusive Batteriespeicher aus. Letzterer dient dem Ausgleich von Lastspitzen. Insgesamt können mit der neuen Anlage jährlich über 18 Prozent des vom Unternehmen benötigten Stromverbrauches ersetzt sowie 72.000 Kilogramm CO2-Emissionen vermieden werden. „Das PV-Projekt ist ein wichtiger Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie hin zu einer klimafreundlichen Produktion. Weitere Baumaßnahmen sind bereits in Planung – auch um uns künftig noch stärker unabhängig vom öffentlichen Netz zu machen“, erläutert Markus Höing, Leiter Instandhaltung bei German Windows. Komplettiert wird das aktuelle Projekt durch 16 neue Ladesäulen mit je 11 kW-Leistung für die E- und Hybridautos der Mitarbeiter in Verwaltung und Produktion. Neben seinem Hauptsitz produziert German Windows noch an vier weiteren deutschen Standorten moderne Türen und Fenster aus Aluminium, Holz und Kunststoff.

Der Münsterländer Hersteller German Windows ist seit vier Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Fenster- und Türenmarkt. Bis zur strategischen Umfirmierung im Jahr 2016 noch unter dem Namen „Athleticos“ bekannt, arbeitet das von Helmut Paß geführte Familienunternehmen ausschließlich nach höchsten deutschen Qualitätsstandards. An fünf Standorten im gesamten Bundesgebiet beschäftigt German Windows dabei mehr als 400 Mitarbeiter. Mit Türen und Fenstern aus Aluminium, Holz und Kunststoff im Portfolio zählt German Windows zu den wenigen Vollsortimentern im Markt.

