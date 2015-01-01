Energiekosten in der Gastronomie: Moderne Klimaanlagen senken den Verbrauch um bis zu 50 Prozent

Effiziente Kälte- und Klimatechnik ermöglicht Gastronomiebetrieben erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten – durch bedarfsgerechte Planung und aktuelle Gerätetechnologie.

Steigende Energiepreise setzen die Gastronomiebranche unter Druck. Neben Wareneinsatz und Personalkosten zählen Strom- und Heizkosten zu den größten Kostentreibern im laufenden Betrieb. Einen wesentlichen Anteil daran haben veraltete Klimaanlagen und Kühlaggregate, die oft weit mehr Energie verbrauchen als technisch notwendig wäre. Fachbetriebe für Klimaanlagen in Vöcklabruck weisen darauf hin, dass sich die Energiekosten durch den Einsatz moderner Geräte in vielen Fällen bis zu halbieren lassen.

Der Grund liegt in der technologischen Entwicklung der vergangenen Jahre. Aktuelle Klimageräte arbeiten mit Inverter-Technologie, die den Kompressor stufenlos an den tatsächlichen Bedarf anpasst, anstatt ihn im Volllastbetrieb ein- und auszuschalten. Dadurch sinkt der Stromverbrauch erheblich. Zusätzlich nutzen moderne Systeme umweltfreundlichere Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotenzial, was neben dem ökologischen Vorteil auch regulatorische Sicherheit bietet.

Für Gastronomiebetriebe ist dabei entscheidend, dass die Klimatechnik auf die konkreten Gegebenheiten vor Ort abgestimmt wird. Küchen, Gasträume und Lagerbereiche stellen unterschiedliche Anforderungen an Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation. Eine fachgerechte Beratung und individuelle Planung verhindern Über- oder Unterdimensionierung der Anlage – beides Faktoren, die unnötige Kosten verursachen.

Neben der reinen Geräteeffizienz spielt auch die regelmäßige Wartung eine zentrale Rolle. Verschmutzte Filter, undichte Kältemittelleitungen oder falsch eingestellte Regelungen können den Energieverbrauch um 20 bis 30 Prozent erhöhen. Ein professioneller Kundendienst, der Wartungsarbeiten und Störungsbehebungen zeitnah durchführt, sichert den effizienten Dauerbetrieb der Anlage.

Klimageräte der aktuellen Generation bieten zudem den Vorteil, dass sie nicht nur kühlen, sondern im Heizbetrieb auch an kühleren Tagen für angenehme Raumtemperaturen sorgen. Gastronomiebetriebe, die bisher separate Heiz- und Kühlsysteme betreiben, können durch die Zusammenführung beider Funktionen in einem Gerät weitere Einsparungen erzielen.

Die Ernst Winninger GmbH mit Sitz in Regau zählt mit über 60 Jahren Erfahrung zu den etablierten Fachbetrieben für Kälte- und Klimatechnik in Oberösterreich. Das Unternehmen bietet Beratung, Planung, Montage und einen 24-Stunden-Kundendienst für Gastronomie- und Industriekunden in einem Umkreis von 200 Kilometern.

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