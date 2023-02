Energiesicherheit braucht Uran

Die Sicherstellung der Versorgung mit Uran ist dieses Jahr ein sehr wichtiger Punkt.

Zwar gibt es keine Sanktionen gegen russisches Uran, nur einige westliche Uranabnehmer haben sich selbst Sanktionen auferlegt. Noch erfüllt Russland Verträge mit Urankäufern in den USA und in Europa. Doch wenn diese Verträge auslaufen, dann kann Uran knapp werden, wenn keine neuen Verträge abgeschlossen werden. Und davon ist wohl auszugehen. Doch Uran aus Russland ist für die USA und Europa von großer Bedeutung. Uran für europäische Atomkraftwerke kommt zu rund 20 Prozent aus russischen Uran-Minen und zu fast 20 Prozent aus Kasachstan. Die USA müssen (noch) mehr als 90 Prozent ihres benötigten Urans importieren, fast die Hälfte stammt dabei aus Russland und Kasachstan (Stand 2021). Es ist also eine starke Abhängigkeit gegeben. Kein Wunder also, dass die USA oder die EU gerne die Abhängigkeit von Russland reduzieren möchten.

In den kommenden Jahren werden geschätzt 60 neue Kernkraftwerke ihren Betrieb aufnehmen und zusätzliches Uran brauchen. Zirka 180 Millionen Pfund Uran brauchen die aktuell im Betrieb befindlichen Reaktoren, Tendenz wie gesagt steigend. Ein Defizit ist vorprogrammiert. Da sind neue Uranminen notwendig. Aufgrund der gestiegenen Kosten müsste das Pfund Uran laut Schätzungen zwischen 75 und 100 US-Dollar kosten, während es jetzt knapp 52 US-Dollar je Pfund kostet. In den USA ist Uranium Energy eine bedeutende wachsende Urangesellschaft. Gerade lieferte das Unternehmen Urankonzentrate im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem US-Energieministerium.

Denn Uranium Energy – https://www.commodity-tv.com/play/mining-newsflash-with-uranium-energy-revival-gold-condor-gold-fury-gold-calibre-mining/ – besitzt umweltfreundliche und kostengünstige Uranprojekte in den USA, die zum Teil bereits genehmigt sind.

Dazu kommt ein großes physisches Uranlager sowie Beteiligung an Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/play/uranium-royalty-royalties-at-cameco-restarting-production-demand-pressure-on-uranium-price-ahead/ -, dem einzigen Uran-Royalty-Unternehmen. Eine berühmte Urangegend ist das Athabascabecken in Saskatchewan. Dort arbeitet beispielsweise IsoEnergy an vielversprechenden und hochwertigen Uranprojekten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy

