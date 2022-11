Energieversorgungs-Verträge für Heizöl, Diesel und Benzine gewinnen an Bedeutung

Heizöl, Diesel, Benzine

Die Versorgungslandschaft für Energieprodukte hat sich seit dem Kriegsbeginn durch Russland in der Ukraine kräftig, teilweise dramatisch verändert.

Viele Industrieverbraucher, die in den letzten Jahren ihren Energiebedarf durch Gas eingedeckt hatten, sind über die Kostenexplosion und mit der Ungewissheit über die zukünftigen Verfügbarkeiten von Gaslieferungen besorgt.

Einen Produktwechsel von der Gas- zur Heizölversorgung ist voll im Gange und wird sich fortsetzen. Die Preisbildung beim Produktwechsel von Gas auf Öl ist jedoch unterschiedlich.

Die internationalen Terminmärkte NYMEX (USA) ICE (UK) beeinflussen die Tagespreise in den Mineralölmärkten Europas.

Eine konkrete Einschätzung der zukünftigen Preisentwicklung ist nicht möglich und damit höchst spekulativ.

Mehr denn je brauchen die Marktteilnehmer in den Energiebranchen wertvolle, verwertbare und marktnahe Preisinformationen. Dies leistet www.e-fox24.de der online Preis- und Marktinformationsdienst für den Mineralölbereich im vollen Umfang.

Seit November 2021 werden im Internet u.a. täglich Großhandelspreise in 10 Handelsregionen in Deutschland für Heizöl, Diesel und Benzine in drei Zeitintervallen präsentiert. Diese werden als Low- und High-Notierungen in Preisspannen veröffentlicht, die auf Basis einer transparenten und nachvollziehbaren Methodik ermittelt werden.

Für unterschiedliche Berechnungsformeln können wahlweise Tages-, Wochen,-Dekaden,- Halbmonats,- und Monatspreise genutzt werden.

Notierungsgebunde Formelverträge sorgen für mehr Gelassenheit in den sonst hektischen und risikobehafteten Energiemärkten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kahnau Media GmbH

Herr Helmut Buchmann

Neuer Kamp 24

25548 Kellinghusen

Deutschland

fon ..: 04822 368 76 82

web ..: http://e-fox24.de

email : h.buchmann@e-fox24.de

Das Unternehmen/Das Portal:

e-FOX24 ist ein Dienst der Kahnau Media GmbH, einem Preis- und Börseninformationsdienst für die Energiebranche, der seit einem Jahr online ist.

Das Unternehmen wird vom alleinigen Inhaber Patrick Kahnau geleitet, der zuvor 16 Jahre in leitender Funktion bei einem Brancheninformationsdienst gearbeitet hat.

Ziel der neugegründeten Gesellschaft ist es unabhängige, transparente und nachvollziehbare Großhandels-Preis-Informationen für unterschiedliche Märkte auf hohem redaktionellem Standard bereitzustellen. Den Informationsbedarf unserer Kunden runden wir mit einer komprimierten Darstellung von Informationen zu Termin- und Devisen-Märkten ab.

Mit unserem ersten Produkt „e-FOX24“ knüpfen wir nahtlos an unsere berufliche Vergangenheit an und bieten Ihnen einen neugestalteten Service auf Basis neuester technischer Möglichkeiten. So können die Nutzer Kursinformationen der ICE in London im Realtime-Modus Upgraden.

„e-FOX24“ ist ein B2B-Informations-Portal und wurde speziell für die Energiebranche (Händler und Großverbraucher) konzipiert und richtet sich in der ersten Ausbaustufe speziell an den deutschen Mineralölmarkt.

Das Team von e-FOX24 besteht aus hoch qualifizierten Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung – sowohl in der Mineralölbranche als auch der Preisberichterstattung. Es handelt sich hierbei um anerkannte und geschätzte Branchenkenner mit nachweislicher Expertise, die hervorragend in der Branche vernetzt sind.

Worauf warten Sie noch, nutzen Sie die Möglichkeit neue Wege zu gehen und verhandeln neuen Abrechnungsmethoden mit Ihrem Lieferanten.

Pressekontakt:

Kahnau Media GmbH

Herr Helmut Buchmann

Neuer Kamp 24

25548 Kellinghusen

fon ..: 04822 368 76 82

web ..: http://e-fox24.de

email : h.buchmann@e-fox24.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nach Aufdeckung von Tierquälerei in 7 Schweinemast-Betrieben: Westfleisch reagiert nicht