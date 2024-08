Energiewende, Dekarbonisierungsziele, Uran, Investmentchancen

Energiesicherheit und erneuerbare Energien sind die Themen, die die Welt heute bewegen.

Die Kernenergie bietet Energiesicherheit und gehört zum Energiemix dazu, der die fossilen Brennstoffe ablösen soll. Dass sich die Uranversorgung im Defizit befindet, führt zu Preisanstiegen beim Uran und damit werden auch Uranunternehmen wertvoller. Produziert werden dieses Jahr geschätzte 140 Millionen bis 145 Millionen Pfund Uran. Die Nachfrage beträgt rund 180 Millionen Pfund. Experten erwarten ein steigendes Uranangebot frühestens 2028, eher 2030. Es gilt für eine langfristige Versorgungssicherheit zu sorgen. Heute ist die Atomkraft wieder attraktiv geworden und schon scheinen sich auch mehr und mehr institutionelle Investoren und Family Offices für Uran zu interessieren.

Übrigens können stillgelegte radioaktive Quellen noch für die Medizin genutzt werden. So arbeitet Kanada im Rahmen einer internationalen IAEA-Initiative am Recycling von Material aus Thailand. Damit sollen innovative Krebsbehandlungen unterstützt werden. Mehr als 65 Länder beteiligen sich an dieser Initiative, um lebensrettende Radioisotope zu produzieren. So wurde Radium-226 früher in der Strahlentherapie eingesetzt. Heute ist es der Rohstoff, mit dem das Radioisotop Actinium-225 hergestellt wird. Und dies ist bekannt für seine Fähigkeit Krebszellen abzutöten, wobei das gesunde Gewebe verschont bleibt. So soll für diese neue Art von Krebstherapie eine neue Radiotherapieindustrie aufgebaut werden. Unterstützt von der Internationalen Atomenergieorganisation wurden also bereits Radium-226-Quellen von Thailand nach Kanada geschickt. Weitere Transfers sind in Planung. Für Investoren, die auf Uran setzen möchten, gibt es aussichtsreiche Unternehmen wie etwa IsoEnergy oder Cosa Resources.

Cosa Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cosa-resources-corp/ – verfügt über Uranprojekte im Athabasca Becken in Saskatchewan und hat dort gerade zwei weitere Mineralgrundstücke zugekauft.

IsoEnergy – https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-advancing-tony-m-towards-production-and-ongoing-drilling-program-at-hurricane/ – ist ebenfalls im Athabasca Becken vertreten, damit in Kanada und auch in Australien, den USA und in Argentinien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

In Siebenmeilenstiefeln wird die historische Mine zurück in die Produktion geführt! Jetzt geht’s richtig ab! Die edlen Medaillen der Olympischen Spiele 2024 in Paris