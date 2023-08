Energiewende gegen den Earth Overshoot Day

Der Erdüberlastungstag fand diesmal am 2. August statt. Damit sind die natürlichen Ressourcen aufgebraucht für 2023.

Es geht um die natürlichen Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Lag dieser Tag 1971 noch im Dezember, ist es diesmal Anfang August. Zwar fiel dieser bedeutsame Tag letztes Jahr auf den 28. Juli, aber nicht, weil die Erde nachhaltiger wurde, sondern weil die Berechnung optimiert und geändert wurde. Der Klimaschutz ist also dringend nötig. Gelingen kann dies nur unter anderem durch den zunehmenden Einsatz erneuerbarer Energien.

Da stehen Unternehmen, deren Produkte zur Energiewende beitragen, im Blickpunkt. Zu diesen Produkten gehören die für die E-Mobilität notwendigen Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel sowie weitere Komponenten. Denn die Großstädte sollen grüner werden, dazu gehören elektrische Busse, E-Autos sowie Wind- und Solarenergie. Diese nötigen Rohstoffe werden in großer Menge gebraucht. Recycling oder Einsparungen in anderen Bereichen genügen nicht. Neue Rohstoffvorkommen müssen her. Beim Nickel etwa soll der Verbrauch im Jahr 2035 um 476 Prozent höher sein als im Jahr 2018. Die Schätzungen für den steigenden Lithiumverbrauch fallen sogar noch höher aus.

Aber auch Nickel ist ein gefragter Rohstoff. Und ist der Nickelanteil in einer Batterie höher, dann lässt sich Energie noch besser speichern, was sich günstig auf die Reichweite auswirkt. Die Nickelreserven, die sich gewinnbringend abbauen lassen, sind nicht so groß. Die größten Nickelvorkommen befinden sich in Indonesien.

Nickel gibt es aber auch in Kolumbien beim Unternehmen Green Shift Commodities – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-shift-commodities-ltd/ – im Berlin-Projekt. Dazu kommen noch Uran, Vanadium und Phosphat.

In Kanada, Ontario besitzt die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – das wertvolle Metall in seinem Crawford-Nickelprojekt, zusätzlich zu Kobalt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eloro Resources schließt eine Bought-Deal-Finanzierung über CAD 6,9 Millionen ab