  • Energy Plug Technologies erweitert seine Marktpräsenz in den USA mit dem zweiten Verkauf seines Energiespeichersystems

    Vancouver, BC – 27. Oktober 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) freut sich, seinen zweiten Verkauf in den Vereinigten Staaten bekannt zu geben, der einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Expansion des Unternehmens in den wachsenden US-amerikanischen Energiespeichermarkt darstellt.

    Ein Energiespeichersystem (ESS) mit 209 Kilowattstunden (kWh) wird an einen Kunden im Südosten der Vereinigten Staaten geliefert, um vor Ort für Bauarbeiten Strom bereitzustellen. Durch den Ersatz herkömmlicher Dieselgeneratoren liefert das System sauberere, leisere und effizientere Energie, wodurch Kraftstoffverbrauch, Emissionen und Betriebskosten gesenkt und gleichzeitig Zuverlässigkeit und verfügbare Betriebszeiten verbessert werden.

    Diese jüngste Bereitstellung in den USA ist Ausdruck der steigenden Nachfrage nach unseren sauberen, leistungsstarken Energielösungen, sagte Paul Dickson, CEO von Energy Plug Technologies. Die Kunden erkennen, dass Batteriespeicherung nicht nur Vorteile für die Nachhaltigkeit bietet, sondern auch messbare Einsparungen und eine bessere Betriebskontrolle ermöglicht.

    Entscheidende Vorteile der ESS-Technologie von Energy Plug:

    – Deutliche Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der Betriebskosten
    – Niedrigere Treibhausgasemissionen und minimale Lärmemissionen
    – Zuverlässige, stabile Stromversorgung für anspruchsvolle Anwendungen
    – Geringerer Wartungsaufwand und längere Lebensdauer der Geräte

    Energy Plug baut seine Präsenz in Nordamerika weiter aus, während die Industrie auf sauberere und resilientere Energiesysteme umstellt.

    Über Energy Plug Technologies
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81549/EnergyPlug_271025_DEPRCOM.001.png

    Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) entwickelt und integriert moderne Batterie-Energiespeichersysteme, die sauberere und widerstandsfähigere Energielösungen für Versorgungsunternehmen, Industrien und Gemeinden in allen Teilen der Welt ermöglichen.

    Kontaktdaten
    info@energyplug.com
    (604) 283-1262

    Zukunftsgerichtete Aussagen

    Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Energy Plug Technologies Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

    Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

