England – My Dearest – Abschiedsbriefe an einen englischen Freund

Christoph T. M. Krause schildert in „England – My Dearest“ seine Gefühle zu seiner großen alten Liebe England.

Der tredition Autor Christoph T. M. Krause, der Lesern bereits durch Titel wie „Europas farbenfrohe Telefonfamilie“ und „Tina – Meine beste Freundin“ bekannt ist, lebt zwar in Köln, Deutschland, aber fühlte sich schon seit langem zu England hingezogen. Im Jahr 2020 änderte sich alles: Es war für die Europäische Union und das Vereinigte Königreich ein Schicksalsjahr. Das Vereinigte Königreich hatte 2016 beschlossen, die EU zu verlassen und Ende 2020 sollte es dann wirklich so weit sein. Hinzu kam dann auch noch eine weltweite Pandemie, die nicht nur viel Geld, sondern auch zu viele Menschenleben kostete. Der Autor schreibt in diesem schicksalhaften Jahr seinem „alten“ Freund Michael in England das ganze Jahr über regelmäßig Briefe. Er schildert ihm seine Gefühle zu seiner großen alten Liebe England.

Die Briefe in „England – My Dearest“ von Christoph T. M. Krause sind eine Hommage an England, selbst Teil einer Union, das aber seine Freunde in der Europäischen Union für immer verlässt. Mit Wehmut stellt der Autor am Endes des Jahres fest, dass die Freundschaft zwischen beiden Ländern und besonders zwischen deren Menschen trotzdem niemals enden wird. Die Leser nehmen in den Briefen an seinen Gedankengängen teil und können für sich selbst erkennen, dass eine Trennung nicht immer ein Ende ist – und der Anfang einer neuen, eventuell besseren, Beziehung sein kann.

„England – My Dearest" von Christoph T. M. Krause ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21709-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

