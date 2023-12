Entdecke die große Auswahl an Arbeitsschutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung

ZEMA Arbeitsschutz, der führende Online-Shop für Arbeitsschutzausrüstung, setzt seine Erfolgsgeschichte fort, indem er sein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Sicherheitsprodukten weiter ausbaut. Mit einer Produktpalette von über 3000 Artikeln bietet ZEMA Arbeitsschutz seinen Kunden eine breite Auswahl an hochwertiger Arbeitskleidung und Schutzausrüstung. Heute freuen wir uns, die Aufnahme von Produkten der renommierten Marken Krause und CutX bekannt zu geben.

Das Sortiment von ZEMA Arbeitsschutz umfasst bereits eine breite Palette von Produkten, darunter Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen, -jacken und -westen, Overalls, Kapselgehörschutz, Otoplastiken, Schutzbrillen, Masken, Helme und Anstoßkappen, Schutzhandschuhe, Auffanggurte, Haltegurte, Höhensicherungsgeräte, Rettungsgeräte/-systeme und Sicherungssysteme für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Unsere Kunden schätzen die Qualität und Vielfalt unserer Produkte, und wir sind stolz darauf, nur die besten Marken in unserem Sortiment zu führen.

Krause ist bekannt für seine hochwertigen Leitern, die in der Bau- und Arbeitswelt weit verbreitet sind. CutX ist ein Spezialist für Sicherheitsmesser und Werkzeuge, die in verschiedenen Branchen, darunter Logistik und Industrie, eingesetzt werden. Die Produkte von CutX zeichnen sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus, was sie zu einer idealen Ergänzung unseres Sortiments macht.

Kunden können die Produkte online bestellen und von der bequemen Lieferung direkt an ihre Tür profitieren.

Wir haben aktuelle eine Aktion, bei der Kunden mit der Eingabe des Codes Weihnachten2023 25% auf all unsere Promoboxen erhalten und zusätzlich kann mit dem Code Spare5% ein Rabatt i.H.v. 5% auf die gesamte Bestellung erhalten werden. Diese Codes sind einmalig je Kunde einlösbar, bis 31.01.2024 gültig (Barauszahlung nicht möglich).

Wir beraten Kunden gern bei der Auswahl der richtigen Produkte, auch vor Ort. Individuelle Anfragen können gerade bei größeren Mengen direkt an uns gestellt werden; wir unterbreiten individuelle und Kundenoptimierte Angebote.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zema UG

Herr Armin Robert Nitschke

Ernst-Thälmann-Straße 24

06803 Bitterfeld-Wolfen

Deutschland

fon ..: 03493-9294040

web ..: https://www.psa-zema.de

email : buchhaltung@zema-zelte.de

Wir führen Arbeitsschutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung. Produkte, wie Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen, -jacken und -westen, Overalls, Kapselgehörschutz, Otoplastiken, Schutzbrillen, Masken, Helme und Anstoßkappen, Schutzhandschuhe, Auffanggurte, Haltegurte, Höhensicherungsgeräte, Rettungsgeräte/-systeme, Sicherungssysteme für den horizontalen und vertikalen Einsatz, Verbindungsmittel sind nur eine Auswahl unserer Produktpalette, die derzeit über 3000 Produkte umfasst, täglich nehmen wir neue Produkte in unser Sortiment auf.



