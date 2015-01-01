Enterprise Admin & Compliance Tools

Praxiserprobte Softwarelösungen aus Deutschland für Active Directory, Security und Compliance

Professionelle Werkzeuge für IT-Infrastruktur, Sicherheit und Compliance

Als IT-Consultant und Entwickler mit langjähriger Erfahrung im Enterprise-Umfeld habe ich eine umfassende Suite von Administrations- und Compliance-Tools entwickelt, die den Alltag von IT-Administratoren und Security-Verantwortlichen deutlich erleichtern.

Was diese Tools auszeichnet

Alle Anwendungen entstanden aus der Praxis – entwickelt für reale Anforderungen in deutschen Unternehmen. Sie unterstützen gängige Compliance-Frameworks wie BSI IT-Grundschutz, NIST Cybersecurity Framework und ISO 27001 und sind auf die Bedürfnisse von Active Directory-Umgebungen optimiert.

Schwerpunkte der Tool-Suite von ISW ADTools

Active Directory & Identity Management Von der Gruppenverwaltung über Service Account Management (gMSA/MSA) bis hin zu SPN-Verwaltung und AD-Migrationen – alles aus einer Hand.

Security & Compliance Auditing Automatisierte Prüfungen gegen BSI- und NIST-Vorgaben, CVE-Scanning, Zertifikatsverwaltung und umfassende AD-Gesundheitschecks mit ADVital.

Server & Infrastructure Management Sichere Remote-Verwaltung, GPO-Management, Service-Kontrolle und Live-Monitoring für Windows-Server-Umgebungen.

Spezialisierte Utilities Vom Enterprise-Passwortgenerator über Exchange-Sicherheitsanalysen bis zum Kreditkartennummern-Scanner für DSGVO-Audits.

Für wen sind diese Tools?

* IT-Administratoren in kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen

* Security Officers und Compliance-Beauftragte

* Managed Service Provider und IT-Dienstleister

* Auditoren und Berater im IT-Security-Bereich

Compliance kann so einfach sein. Gemeinsam mit IT-Service Walter

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Walter

Herr Jörn Walter

Mittelstraße 65

53879 Euskirchen

Deutschland

fon ..: +4915256500550

web ..: https://www.isw-adtools.de/

email : info@it-service-walter.com

IT-Service Walter – Spezialisierte Windows-Administrations-Tools aus Deutschland

IT-Service Walter (ISW-ADTools) mit Sitz in Euskirchen entwickelt spezialisierte Softwarelösungen für die Windows-Infrastruktur, Compliance und Active Directory-Verwaltung.

