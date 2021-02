Entheon Biomedical stellt Update zu Lizenzänderungen des Centre for Human Drug Research bereit

Vancouver, BC – 2. Februar 2021 – Entheon Biomedical Corp. (CSE: ENBI; OTC: ENTBF; FWB: 1XU1 (Entheon oder das Unternehmen), ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel zur Suchtbehandlung konzentriert, stellt ein Update zu Lizenzänderungen seiner klinischen Forschungsorganisation, dem Centre for Human Drug Research (CHDR), bereit.

Entheon bestätigt, dass das CHDR, das niederländische Auftragsforschungsinstitut des Unternehmens, eine Änderung seiner Opioid-Lizenz erhalten hat, die es ermöglicht, DMT zu besitzen und zu erforschen. Die Opioid-Lizenzänderung ermöglicht es dem CHDR, die bevorstehende klinische Studie von Entheon zu unterstützen, die zur Bewertung der Pharmakodynamik, Pharmakokinetik und Sicherheit einer zielkontrollierten IV-Infusion von DMT beim Menschen entwickelt wurde. Darüber hinaus hat die CHDR-Partnerapotheke LUMC die Einfuhrgenehmigung erhalten, um von dem kanadischen Fertigungspartner von Entheon, Psygen Labs Inc., DMT für Test- und Rezepturarbeiten zu beziehen.

Diese Lizenzänderungen sind ein weiterer wichtiger Schritt bei der Einführung und Durchführung unserer klinischen Phase-I-Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Verträglichkeit von DMT beim Menschen, sagte Chief Executive Officer Timothy Ko. Die Möglichkeit, DMT klinischer Qualiät zu importieren und darauf zuzugreifen, ist ein wesentlicher Bestandteil des reibungslosen Betriebs dieses Prozesses, dem wir nun einen Schritt näher kommen.

Entheon gab seine klinische Studie mit dem CHDR in Leiden, Niederlande, am 1. Dezember 2020 bekannt und erwartet, dass die Studie im 4. Quartal 2021 beginnen wird.

Über Entheon Biomedical Corp.

Entheon ist ein auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von sicheren und wirksamen psychedelischen Therapeutika auf Basis von N,N-Dimethyltryptamin (DMT-Produkte) zur Behandlung von Suchterkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen beschäftigt. Sofern alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, hat Entheon die Absicht, Einnahmen über den Verkauf seiner DMT-Produkte an Ärzte, Kliniken und zugelassene Psychiater in den Vereinigten Staaten, bestimmten Ländern der Europäischen Union sowie in ganz Kanada zu erzielen.

Über das Centre for Human Drug Research (CHDR)

Das Centre for Human Drug Research (CHDR) ist ein unabhängiges Institut, das sich auf modernste Technologie und klinische Arzneimittelforschung im Frühstadium spezialisiert hat. Das CHDR nutzt die Leistungen des GMP-konformen Universitätsklinikums Leiden (LUMC). Die LUMC-Apotheke ist verantwortlich für die Zubereitung und Bereitstellung der pharmazeutischen Produkte, einschließlich der Prüfpräparate.

