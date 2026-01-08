  • Entrümpelung in Saarbrücken: Morenko Umzüge bietet professionelle Haushaltsauflösungen mit Wertanrechnung

    Das Saarbrücker Unternehmen Morenko Umzüge erweitert sein Serviceangebot rund um professionelle Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen im gesamten Saarland.

    BildSAARBRÜCKEN, 08. Januar 2026 – Wer vor der Herausforderung steht, eine Immobilie, einen Keller oder ein Firmengebäude zu räumen, benötigt einen zuverlässigen Partner. Das Saarbrücker Team von Morenko Umzüge hat sich darauf spezialisiert, diese Aufgabe diskret, schnell und zu fairen Konditionen zu übernehmen. Von der kostenlosen Erstbesichtigung bis zur besenreinen Übergabe wird den Kunden jegliche Arbeit abgenommen.

    „Unser Ziel ist es, für jede Räumung eine maßgeschneiderte Lösung zu finden – egal ob es sich um eine kleine Wohnung oder ein großes Firmenareal handelt“, erklärt Inhaber Dmytro Morenko. Durch die regionale Präsenz fungiert der Betrieb als erfahrenes Entrümpelungsunternehmen in Saarbrücken und bedient auch das Umland wie Saarlouis, Neunkirchen und Völklingen kurzfristig.

    Das Leistungsspektrum im Detail:

    Wohnungs- & Haushaltsauflösungen: Komplette Räumung inklusive Entsorgung von Altlasten.

    Gewerbe-Entrümpelung: Professionelle Auflösung von Büros, Lagern oder Ladenlokalen.

    Behörden-Service: Direkte Abrechnung mit dem Sozialamt oder anderen Trägern möglich.

    Nachhaltige Entsorgung: Fachgerechte Trennung und Entsorgung der Materialien nach geltenden Umweltstandards.

    Die Kombination aus jahrelanger Umzugserfahrung und spezialisiertem Entsorgungs-Know-how stellt sicher, dass auch schwierige Projekte – wie die Räumung von Messi-Wohnungen oder Kellern – professionell abgewickelt werden.

    Über das Unternehmen: Der Fachbetrieb mit Sitz in Saarbrücken ist ein Full-Service-Dienstleister für Privatumzüge, Firmenverlagerungen und professionelle Räumungen. Mit Fokus auf Transparenz und Kundenzufriedenheit unterstützt das Team Kunden im gesamten Südwesten Deutschlands.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Morenko Umzüge
    Herr Dmytro Morenko
    Saarbrücker Straße 290
    66125 Saarbrücken
    Deutschland

    fon ..: 0162-7541724
    web ..: https://morenko-umzuege.de/entruempelung-saarbruecken
    email : info@morenko-umzuege.de

    Morenko Umzüge ist ein professionelles Umzugsunternehmen mit Sitz in Saarbrücken, das zuverlässige Umzüge und Entrümpelungen im gesamten Südwesten Deutschlands organisiert. Das Leistungsspektrum umfasst Privat- und Firmenumzüge, Seniorenumzüge, Möbeltransporte, Entrümpelungen, Möbelmontage sowie Umzüge mit Sozialamt-Abwicklung. Dabei steht Morenko Umzüge für effiziente Planung, transparente Preise und einen umfassenden Rundum-Service – von der Verpackung bis zum sicheren Transport und Aufbau am Zielort. Das erfahrene Team arbeitet flexibel, engagiert und bietet individuelle Lösungen, damit jeder Umzug stressfrei und fachgerecht abläuft.

