    Wenn Sie eine Wohnungsauflösung in Regensburg oder eine komplette Haushaltsauflösung planen, sind wir der richtige Ansprechpartner. Die GHVF-Handwerker GmbH bietet professionelle Entrümpelungen in Regensburg und Umgebung – zuverlässig, diskret und zum fairen Festpreis. Ob Wohnung, Haus, Keller, Dachboden, Garage oder Gewerbeobjekt: Wir übernehmen alle Arbeiten schnell und sauber.

    Unsere erfahrenen Teams kümmern sich um private Haushaltsauflösungen, Wohnungsauflösungen nach Umzug, Entrümpelungen von Messi-Wohnungen, Nachlassauflösungen, Räumungen für Vermieter und Betriebs- oder Firmenauflösungen. Auf Wunsch bieten wir auch Renovierungen nach der Räumung an, wie Malerarbeiten, Ausbesserungen, Bodenentfernung oder kleine Reparaturen – alles aus einer Hand.

    Warum wir? Ihre Vorteile auf einen Blick:

    Schnelle Terminvergabe in Regensburg und Umgebung

    Kostenlose Besichtigung & Angebot

    Festpreis ohne versteckte Kosten

    Fachgerechte Entsorgung mit Nachweis

    Diskrete & saubere Arbeitsweise

    Komplettservice: Demontage, Abbau, Sortierung, Transport & Entsorgung

    Wir kümmern uns um alles – vom Sortieren bis zur besenreinen Übergabe. Selbst große Mengen an Sperrmüll, Möbeln, Elektrogeräten oder Restmüll entsorgen wir effizient und fachgerecht. Besonders für Vermieter bieten wir schnelle Lösungen, damit die Wohnung zügig wieder vermietet werden kann.

    Ihr Partner für Haushaltsauflösungen in Regensburg

    Unser Einsatzgebiet umfasst Regensburg, Neutraubling, Donaustauf, Wörth, Cham, Straubing, Kelheim, Bad Abbach und die gesamte Umgebung. Egal ob kleine Wohnung oder großes Haus – wir garantieren eine professionelle, termingerechte Abwicklung.

    Kontaktieren Sie uns jetzt für eine kostenlose Besichtigung und ein transparentes Angebot.
    Wir lösen Ihre Entrümpelung – schnell, fair und zuverlässig.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GHVF- Handwerker GmbH
    Frau Gaass Natalia
    Graslitzer.Str 3b
    93073 Neutraubling
    Deutschland

    fon ..: 094120635485
    web ..: https://wohnungsauflosung-entrumpelungen.ghvf.de/
    email : kontakt@gvf.de

    https://www.ghvf.de/entruempelung-wohnungsaufloesung-regensburg/

