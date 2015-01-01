Entspannte Auszeit erleben – Ferienwohnungen Hannusch in Spremberg

Erholsame Tage in Spremberg: Die Ferienwohnungen Hannusch bieten Komfort, WLAN, Fahrradraum und Natur pur – ideal für Urlauber und Monteure nahe Lausitzer Ausflugszielen.

Wer Erholung inmitten der Natur sucht, ist in den Ferienwohnungen Hannusch in Spremberg genau richtig. Die charmante Stadt im Süden Brandenburgs liegt unweit der polnischen Grenze und begeistert Besucher mit einer abwechslungsreichen Landschaft, zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und einem gut ausgebauten Radwegenetz. Ob Kurzurlaub, Familienreise oder beruflicher Aufenthalt – hier genießen Gäste eine angenehme Auszeit vom Alltag.

Komfortable Unterkünfte zum Wohlfühlen

Die Ferienwohnungen der Familie Hannusch bieten gemütliche und modern ausgestattete Unterkünfte für unterschiedliche Ansprüche. Sowohl Urlauber als auch Monteure schätzen die ruhige Lage und die entspannte Atmosphäre der Ferienhäuser. Die Unterkünfte verfügen über eine komplett eingerichtete Küche sowie den gewünschten Komfort für einen angenehmen Aufenthalt.

Das größere Ferienhaus eignet sich ideal für Familien oder kleine Gruppen und bietet Platz für bis zu fünf Personen. Das zweite Haus ist perfekt für Paare oder Einzelreisende und für bis zu zwei Personen ausgelegt. Die idyllische Umgebung lädt dazu ein, zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken.

Spremberg und die Lausitz entdecken

Spremberg gilt als „Perle der Lausitz“ und überzeugt mit zahlreichen Ausflugszielen in der Umgebung. Naturfreunde und Aktivurlauber kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten. Unternehmen Sie Fahrradtouren durch die wunderschöne Landschaft oder genießen Sie entspannte Spaziergänge in der Natur.

Zu den beliebten Ausflugszielen zählen unter anderem die Erlebniswelt Krauschwitz, das Biosphärenreservat sowie der Halbendorfer See. Auch kulturell hat die Region einiges zu bieten und lädt zu spannenden Tagesausflügen ein. Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die Ferienwohnungen Hannusch einen gemütlichen Rückzugsort mit familiärer Atmosphäre.

Umfangreicher Service für einen angenehmen Aufenthalt

Die Ferienwohnungen Hannusch bieten ihren Gästen zahlreiche Serviceleistungen, die den Aufenthalt besonders komfortabel machen. Bettwäsche, Handtücher und die Endreinigung sind bereits inklusive. Zudem steht kostenloses WLAN zur Verfügung.

Für Fahrradfahrer gibt es einen abschließbaren Fahrradraum. Familien profitieren von der Möglichkeit zur Aufbettung sowie einem kostenfreien Kinderbett. Haustiere sind ebenfalls willkommen. Wer den Abend entspannt ausklingen lassen möchte, kann die Grill- und Lagerfeuermöglichkeiten nutzen. Auf Wunsch wird außerdem ein Shuttleservice vom Bahnhof angeboten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ferienwohnung Hannusch

Frau Birgit Hannusch

Hubertusweg 5

03130 Spremberg

Deutschland

fon ..: 03563 94197

web ..: http://www.ferienwohnungen-hannusch.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Ferienwohnung Hannusch

Frau Birgit Hannusch

Hubertusweg 5

03130 Spremberg

fon ..: 03563 94197

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