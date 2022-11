Entspanntes Weihnachts-Shopping im Wasserschloss Mellenthin

Wer sich Gedränge und vorweihnachtlichen Stress beim Geschenke-Shopping ersparen möchte, findet im Wasserschloss Mellenthin auf der Ostseeinsel Usedom eine entspannte Alternative.

Stress vermeiden beim Weihnachts-Shopping

Weihnachten steht vor der Tür. Für diejenigen, die sich noch keine Gedanken um Geschenke gemacht haben, wird es nun höchste Zeit. Schon jetzt sind viele Einkaufszentren und Shopping Malls vor allem in den Großstädten überfüllt – mit zunehmender Tendenz. Doch es gibt eine Alternative zum Gedränge beim Geschenke-Shopping. Wer sich vorweihnachtlichen Stress und schlechte Stimmung lieber ersparen möchte, findet im Shop auf Wasserschloss Mellenthin, mitten im Herzen der Ostseeinsel Usedom, eine ideale Gelegenheit, in entspannter Umgebung originelle Weihnachtsgeschenke für seine Liebsten auszusuchen – und sich dabei noch zu erholen.

Eigene Produkte und mehr im Wasserschloss-Shop

So bietet der kleine aber feine Shop im rechten Seitenflügel auf Wasserschloss Mellenthin nicht nur Souvenirs für eingefleischte Usedom-Fans. Im urgemütlichen Wasserschloss-Shop gibt es auch alle Produkte aus der schlosseigenen Produktion. So werden hier bereits seit 2011 hervorragende und außergewöhnliche Biere gebraut. Im selben Jahr eröffnete zudem die 1. Usedomer Kaffeerösterei auf Wasserschloss Mellenthin. Die Auswahl an erlesenen Kaffeesorten aus aller Welt steht der Vielfalt an Bieren in nichts nach. Neben röstfrischen Kaffeespezialitäten aus Äthiopien, Brasilien und Tansania erfreut sich auch der Schloss-Kaffee Klassik größter Beliebtheit.

Biere und edle Spirituosen vom Wasserschloss

Gleiches gilt für die edlen Spirituosen, die seit letztem Jahr in der schlosseigenen Destillerie hergestellt und exklusiv abgefüllt werden. Von A wie Absinth bis Z wie Zitronenlikör finden sich im Wasserschloss-Shop aktuell 20 edle Tropfen. Darunter regionale Spezialitäten wie Sanddorn-, Schlehen- oder Heidelbeer-Likör, feine Geister mit Ingwer oder Cassis, Gin, aber auch neue Interpretationen oder Geschmackserlebnisse wie beim Kaffee- oder Bier-Likör. Darüber hinaus gibt es im Wasserschloss-Shop natürlich auch das beliebte Mellenthiner Hell oder Dunkel im Partyfass oder als Flaschen. Und da erlesene Produkte nach einer originellen Darreichung verlangen, sind im Wasserschloss-Shop auch Porzellan-Tassen, Gläser und Besteck erhältlich, mit denen man die Kaffee- und Brauspezialitäten sowie die edlen Spirituosen ebenso stilvoll genießen kann wie bei einem Besuch vor Ort. Selbstverständlich sind alle Highlights vom Wasserschloss Mellenthin auch online im Webshop bequem von zu Hause aus bestellbar.

Voll im Trend

Edle Spirituosen oder besondere Kaffees zu verschenken, liegt übrigens voll im Trend. So werden, wie bereits in den vergangenen Jahren, auch in diesem wieder in jedem zweiten deutschen Haushalt Lebensmittel unter dem Tannenbaum liegen. Hoch im Kurs werden auch wieder Gutscheine sowie weitere „nützliche“ Geschenke stehen. Was bei Frauen übrigens gar nicht mehr gut anzukommen scheint, ist zu viel Kosmetik unter dem Weihnachtsbaum. Dagegen schlagen die weiblichen Herzen höher bei Reisen und Zeit mit dem Partner. Nur gut, dass das Wasserschloss Mellenthin hierfür auch entsprechende Arrangements sowie Gutscheine anbietet.

Weitere Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lesen Sie auf Wo Was auch:

Vielfalt genießen im Wasserschloss Mellenthin

Das Wasserschloss Mellenthin im Herzen der Insel Usedom begeistert nicht nur mit seinem Wellnessangebot, sondern auch mit kulinarischer Vielfalt, süffigen Bieren, edlen Spirituosen und Spitzenkaffees....



Jetzt online – Wasserschloss Mellenthin eröffnet Webshop

Im kleinen aber feinen Shop des Wasserschlosses Mellenthin können Usedom-Urlauber leckere Souvenirs für Zuhause erwerben. Jetzt gibt es die beliebtesten Bestseller auch online im Webshop zu kaufen....



Bunte Likörvielfalt im Wasserschloss Mellenthin

Seit 2011 werden im Brauhaus des Wasserschlosses Mellenthin auf Usedom charaktervolle Insel-Biere gebraut. In diesem Jahr wird das Angebot mit hauseigenen Spirituosen ergänzt....



Usedomer Vielfalt genießen im Wasserschloss Mellenthin

Die natürliche Vielfalt der Ostseeinsel Usedom begeistert mehr denn je ihre Gäste. Im Wasserschloss Mellenthin kann man diese erleben, genießen und als Souvenir mit nach Hause nehmen....



Im Dezember ins Wasserschloss Mellenthin

Wer Weihnachtsstress vermeiden will, kann sich und seine Lieben im Wasserschloss Mellenthin auf Usedom verwöhnen lassen. Gäste dürfen sich im Dezember auf mehrere kulinarische Highlights freuen....



Tiefenentspannung im Wasserschloss Mellenthin

An grauen Wintertagen ist der Wunsch nach Entspannung besonders groß. Kälte, Dunkelheit und wenig Bewegung stressen Körper und Psyche. Das Wasserschloss Mellenthin steuert mit Tiefenentspannung gegen....





Pathfinder berichtet über Rekordumsätze im dritten Quartal 2022