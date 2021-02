Entwicklung des weltweiten Goldmarkts

Gerade hat das World Gold Council neue Zahlen zum weltweiten Geschehen auf dem Goldmarkt veröffentlicht.

Anleger investierten im vergangenen Jahr in Gold so viel wie noch nie. Die Konsumenten dagegen haben die Schmucknachfrage auf den tiefsten Stand seit 2009 einbrechen lassen. Denn Gold war teuer, Lockdowns und Konjunkturschwächen haben ein Übriges getan. Die Zentralbanken haben in 2020 etwa 59 Prozent weniger Gold zugekauft.

Die Investoren haben dafür im Vergleich zum Vorjahr 40 Prozent mehr in Gold angelegt, ein neuer Rekord. Das meiste davon floss in die Gold-ETFs, ein Teil in Barren und Münzen. Auf der Angebotsseite war in 2020 ein Minus von rund vier Prozent zu verzeichnen. Schuld waren auch Unterbrechungen in den Minen aufgrund der Pandemie. Betrachtet man das Gesamtjahr 2020, so stieg der Goldpreis um 25 Prozent an.

Nachdem der Goldpreis also ein extremes 2020 hinter sich hat, war der Jahresbeginn volatil. Für Anleger stellt sich natürlich die Frage, wie wird es weitergehen. Sieht man sich die Stimmen der Banken und der Analysten an, so wird es mit dem Gold- und auch mit dem Silberpreis nach oben gehen. Viele gehen auch davon aus, dass man sich aktuell am Anfang des siebten Rohstoffbullenmarktes in 225 Jahren befindet. Die Realzinsen werden im negativen Bereich bleiben, die Geldpolitik der Notenbanken wird weiter unterstützend bleiben und die Auswirkungen der Pandemie werden noch geraume Zeit anhalten ebenso wie ein steigender Inflationsdruck.

Gold im Boden besitzen gut aufgestellte Goldunternehmen wie etwa Filo Mining – https://www.youtube.com/watch?v=_DlilqZoGPQ . Mit fünf Bohrgeräten wird die Lagerstätte Filo del Sol (Gold, Silber, Kupfer) in der chilenischen Region III und der angrenzenden Provinz San Juan in Argentinien erforscht.

In Nevada gehören vier Goldprojekte vom Carlin-Typ, das Carlin-East Projekt, das Swift-Goldprojekt im Eureka-Trend, die Selena-Liegenschaft und das Bell Creek-Projekt zum Portfolio von Ridgeline Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=ZYLoW2ReKc4 -.

