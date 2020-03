Entwicklung wichtiger Rohstoffpreise

Rohstoffe, die in den letzten zwölf Monaten gestiegen oder zumindest am wenigsten Verluste eingefahren haben, sind neben Gold auch Nickel und Palladium.

Die einzige Währung, die die letzten 5000 Jahr überlebt hat, ist Gold. Betrachtet man die letzten zwölf Monate, so hat Gold ein Plus von 14 Prozent zu verzeichnen. Bei den Industriemetallen, wie etwa Kupfer, Zinn, Zink, Blei oder Aluminium waren Verluste zu verzeichnen. Sie belaufen sich zwischen 12 und 30 Prozent. Anders sieht es bei Nickel aus. Hier lag der Verlust nur bei sechs Prozent. Die bessere Entwicklung des weiß-silbernen Metalls ist durchaus erklärbar.

Nickel wird in der Produktion von Akkus für die Elektrofahrzeuge verbaut und war auch der Rohstoff, der sich im vergangenen Jahr sehr gut preislich entwickelt hat. Wenn in China die Infrastrukturprojekte wieder richtig anlaufen, dann wird von dort auch ein weiterer Nickelbedarf kommen. Denn es wird Stahl beigemischt. Stahl wird gebraucht für Infrastrukturprojekte. Da die chinesischen Anforderungen an die Stahlherstellung gestiegen sind, es geht hier um Festigkeit bei den Konstruktionen, wird mehr Nickel gebraucht werden, denn Nickel veredelt Stahl.

Nickel ist der Rohstoff, auf den sich beispielsweise die Canada Nickel Company spezialisiert hat. Nickel-Kobalt-Projekte für den Edelstahl- und Elektrofahrzeugmarkt verfolgt das Unternehmen. Das Hauptprojekt ist das Crawford-Projekt in Ontario, Kanada – das weltweit zwölftgrößte Nickelprojekt.

Palladium, eines der besten Rohstoffe im vergangenen Jahr, hat über die letzten zwölf Monate betrachtet, ein Plus von drei Prozent eingefahren. Palladium und auch Gold produziert etwa Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-isoenergy-sibanye-stillwater-skeena-resources-und-auryn-resources/ – im großen Stil in den USA und in Südafrika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

