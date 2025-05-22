EnWave meldet konsolidiertes Zwischenergebnis für das erste Quartal 2026

Vancouver, B.C., 20. Februar 2026 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) (EnWave oder das Unternehmen) veröffentlichte heute den konsolidierten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für das erste Quartal zum 31. Dezember 2025.

Alle Zahlenwerte sind, sofern nicht anders angegeben, in Tausend kanadischen Dollar ausgewiesen.

– Der gemeldete Umsatz für das erste Quartal 2026 belief sich auf 1.600 $, was aufgrund umfangreicher Anlagenverkäufe und gestiegener Royalties einem Anstieg von 423 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Im Berichtszeitraum nahm das Unternehmen eine Großanlage in Betrieb und schloss die vertragsgemäße Fertigung von zwei weiteren Großanlagen ab.

– Die ausgewiesenen Royalties, ohne Exklusivitätszahlungen (Basis-Royalties), beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 500 $, was einem Anstieg von 75 $ bzw. 18 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Der gemeldete Gesamterlös aus den Royalties beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 627 $, was einem Anstieg von 68 $ bzw. 12 % gegenüber dem Gesamterlös aus den Royalties im Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Der Anstieg der Einnahmen aus den Royalties ist auf eine höhere Anzahl von Lizenzpartnern, gestiegene Produktverkäufe, eine erhöhte Produktion durch Partner sowie Exklusivitätszahlungen im Berichtsquartal zurückzuführen.

– Die Bruttomarge für die drei Monate bis zum Ende des ersten Quartals 2026 betrug 37 % im Vergleich zu 29 % für die drei Monate bis zum Ende des ersten Quartals 2025. Der Anstieg der Marge ist auf höhere Royalties sowie auf den Produktionsmix von Großanlagen in verschiedenen Phasen der Inbetriebnahme und Fertigung zurückzuführen.

– Für das erste Quartal 2026 wurde ein Anstieg der Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG&A) (einschließlich Forschung und Entwicklung [F&E]) um 200 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gemeldet. Der Anstieg ist in erster Linie auf zusätzliches Vertriebspersonal, den zeitlichen Anfall von Patentaufrechterhaltungsgebühren sowie auf höhere Beratungskosten zurückzuführen. Im Vergleichszeitraum wurden die mit dem befristeten Darlehen und der Kreditfazilität verbundenen Rechtskosten als Teil der Transaktion aktiviert.

– Für das erste Quartal 2026 wurde ein bereinigter EBITDA(1)-Verlust in Höhe von 585 $ ausgewiesen, was einer Verbesserung um 50 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht.

Konsolidiertes Finanzergebnis:

(Tsd. $) Drei Monate zum 31. Dezember

2025 2024 Veränderung

%

Umsatzerlöse 1.600 1.177 36 %

Direkte Kosten (1.006) (837) 20 %

-Bruttomarge 594 340 75 %

Betriebskosten

Gemein- und Verwaltungskosten 516 424 22 %

Vertrieb und Marketing 553 486 14 %

Forschung und Entwicklung 399 358 11 %

1.468 1.268 16 %

Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbetrieben (1.108) (938) 18 %

Nettoverlust aus nicht fortgeführten Geschäftsbetrieben (6) (8) (25 %)

Bereinigter EBITDA(1) -Verlust (585) (635) (8 %)

Verlust pro Aktie

Fortgeführte Geschäftsbetriebe – unverwässert und verwässert (0,01) $ 0,00 $

Nicht fortgeführte Geschäftsbetriebe – unverwässert und verwässert 0,00 $ 0,00 $

unverwässert und verwässert (0,01) $ 0,00 $

(1) Das bereinigte EBITDA ist keine IFRS-konforme Finanzkennzahl. Siehe nachstehende Information zu den nicht auf den IFRS beruhenden Finanzkennzahlen für eine Überleitung zum ähnlichsten IFRS-Äquivalent.

Der konsolidierte Zwischenabschluss und der Lagebericht (MD&A) von EnWave sind über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und die Website des Unternehmens unter www.enwave.net abrufbar.

Bedeutende Unternehmensleistungen im ersten Quartal 2026 und danach:

– Unterzeichnung einer kommerziellen Lizenzvereinbarung mit der Gowen Gumlu Growers Association (BGGA) in North Queensland, Australien. BGGA erwarb eine 10-kW-REV-Anlage von EnWaves australischem Drittanbieter und Maschinenwiederverkäufer Scitek.

– Unterzeichnung einer kommerziellen Lizenzvereinbarung mit Shinyway International Limited, einem in Neuseeland ansässigen Dienstleister für die Verarbeitung von Cannabis.

– Unterzeichnung einer kommerziellen Lizenzvereinbarung mit einem US-amerikanischen Snackhersteller sowie Abschluss eines Kaufvertrags über eine 10-kW-REV-Anlage.

Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen:

In dieser Pressemitteilung wird auf das bereinigte EBITDA verwiesen, das eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl darstellt. Wir definieren das bereinigte EBITDA als Ergebnis vor Abzug von Abschreibungen und Wertminderungen, aktienbasierten Vergütungen, Wechselkursgewinnen oder -verlusten, Finanzaufwendungen oder -erträgen, Einkommensteueraufwendungen oder -erstattungen, einmalige Einnahmen und Ausgaben, Restrukturierungs- und Abfindungskosten und nicht fortgeführten Geschäftsbetrieben. Diese Kennzahl ist nicht notwendigerweise mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Gesellschaften vergleichbar und sollte nicht als Alternative zum Nettogewinn oder zum Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit gemäß der Festlegung in den IFRS verstanden werden. Bitte beachten Sie den Abgleich zwischen dem bereinigten EBITDA und der am ehesten vergleichbaren IFRS-konformen Finanzkennzahl, die im konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens ausgewiesen ist.

Drei Monate zum 31. Dezember

(Tsd. $) 2025 2024

Nettoverlust nach Ertragsteuern (1.114) (946)

-Abschreibungen und Amortisation 289 293

-Aktienbasierte Vergütungen 55 143

-Wechselkursverlust (-gewinn) 104 (147)

-Finanzierungseinnahmen (20) (47)

-Finanzaufwand 95 72

-Einmalige Einnahmen – (11)

Nicht fortgeführte Geschäftsbetriebe 6 8

Bereinigtes EBITDA (585) (635)

Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen sollten zusammen mit anderen, IFRS-konformen Daten betrachtet werden, um Investoren in die Lage zu versetzen, die operativen Ergebnisse, die zugrundeliegende Leistung und die Aussichten des Unternehmens in ähnlicher Weise wie das Management von EnWave zu bewerten. Dementsprechend sind diese nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für IFRS-konforme Leistungskennzahlen betrachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS Financial Measures im Lagebericht des Unternehmens, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in vierundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Royalty-pflichtige Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CPA, CA, CFO unter +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

Safe Harbour-Zertifizierung für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

