EnWave unterzeichnet Anlagenkaufvertrag mit GEA Lyophil GmbH und treibt gemeinsame Entwicklung der pharmazeutischen Technologie voran

Vancouver, B.C., 13. November 2020

Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) („EnWave“, oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gab heute bekannt, dass sie mit GEA Lyophil GmbH („GEA“) einen Ausrüstungskaufvertrag (die „Vereinbarung“) über die Lieferung einer Laboranlage für Strahlungsenergie-Vakuum („REV“) zur Demonstration und Entwicklung der REV Technologie für pharmazeutische Anwendungen unterzeichnet hat.

GEA wird die Ausrüstung nutzen, um die Kommerzialisierung der Technologie für pharmazeutische Anwendungen voranzutreiben. Die Maschine im Labormaßstab wird für Versuche mit potenziellen Käufern großer mikrowellengestützter Gefrier-trocknungsanlagen für die Pharmaindustrie zur Verfügung gestellt. Diese Maschine wird auch für interne Evaluierungs- und Technologieentwicklungsaktivitäten bei GEA verwendet werden. Dies wird es GEA ermöglichen, die EnWave-Technologie pharmazeutischen Unternehmen als ersten Schritt zur Bewertung der Vorteile einer Übernahme größerer Kapazitäten besser vorzustellen.

GEA beabsichtigt, die maßgeschneiderte Maschine im Labormaßstab REV in ihrer Pilotanlage in Hürth, Deutschland, zu installieren.

Im Januar 2020 kündigten EnWave und GEA eine gemeinsame Entwicklungs-vereinbarung an, in der die Unternehmen vereinbarten, eng zusammenzuarbeiten, um die führenden Fertigungskapazitäten der GEA in der pharmazeutischen Industrie mit der patentierten mikrowellenunterstützten Lyophilisierungstechnologie von EnWave zu kombinieren. GEA ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Installation von GMP-Anlagen für den Pharmasektor und arbeitet mit EnWave zusammen, um die Technologie von REV in seine Produktpalette zu integrieren. Die pharmazeutische Technologie von EnWave ermöglicht einen schnellen und kontrollierten Trocknungsprozess für empfindliche Impfstoffe und biologische Verbindungen.

Gemäß den Bedingungen des gemeinsamen Entwicklungsabkommens wird GEA für das Design, die Herstellung und den Verkauf aller Großgeräte von REV verantwortlich sein, die an den Pharmasektor verkauft werden, und EnWave wird eine nicht offengelegte Lizenzgebühr auf der Grundlage der erzielten Einnahmen erhalten.

Über GEA Lyophil GmbH

Die GEA Lyophil GmbH ist Teil der GEA-Unternehmensgruppe. GEA ist einer der größten Technologielieferanten für die Lebensmittel- und pharmazeutische Verarbeitung sowie für eine Vielzahl anderer Industrien. Der weltweit tätige Konzern ist auf Maschinen, Anlagen sowie Prozesstechnik und Komponenten spezialisiert. GEA bietet nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsprozesse in verschiedenen Endnutzermärkten und bietet ein umfassendes Serviceportfolio.

Für weitere Informationen über GEA besuchen Sie bitte: www.gea.com

Über EnWave

EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für Spitzentechnologie, hat ein Strahlungsenergie-Vakuum („REV“) entwickelt – eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydratisierung organischer Materialien. EnWave hat die zum Patent angemeldeten Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der „REV“-Technologie weiterentwickelt und damit die Zeit von der Ernte bis zur Marktreife von Cannabisprodukten verkürzt.

Die kommerzielle Machbarkeit der Technologie von REV wurde nachgewiesen und wächst rasch in mehreren Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor, darunter auch legales Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in mehreren Vertikalen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über dreißig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf rein natürlicher Milch-Snackprodukte in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese®.

EnWave hat REV als störende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Qualität des Endprodukts als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV Plattformen an:

1. nutraREV®, ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig entwässert und gleichzeitig ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und

2. quantaREV®, bei dem es sich um ein schalenbasiertes System handelt, das für die kontinuierliche, großvolumige Trocknung bei niedriger Temperatur verwendet wird.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter: www.enwave.net

EnWave Unternehmen

Herr Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CPA, CA, CFO unter +1 (604) 835-5212

E-mail: dhenriques@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sicherer Hafen für zukunftsgerichtete Informationserklärungen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Vorhersagen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, Produktentwicklung, Marktposition, erwartete Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Ansprüche Dritter, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sind nicht garantiert, dass sie korrekt sind. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Mitteilung sind nicht garantiert, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

