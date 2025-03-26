EnWave unterzeichnet mit der brasilianischen Firma Solve Solutions Ltda. eine Royalty-pflichtige gewerbliche Lizenzvereinbarung und verkauft 10-kW-REV-Anlage

Vancouver, British Columbia, 29. September 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V: ENW | FWB: E4U) (EnWave oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass mit dem brasilianischen Lebensmittelhersteller Solve Solutions Ltda. (Solve Solutions) eine Royalty-pflichtige gewerbliche Lizenzvereinbarung (die Gewerbelizenz) unterzeichnet wurde. Solve Solutions ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigem Trockenobst und -gemüse sowie Snackprodukten für Handelsmarken und Hersteller von verpackten Lebensmitteln in Brasilien sowie auf internationalen Märkten. Solve Solutions hat außerdem die zuvor im Rahmen einer mit EnWave abgeschlossenen Technologieevaluierungs- und Lizenzoptionsvereinbarung (TELOA) geleaste 10-kW-Radiant-Energy-Vacuum-(REV)-Anlage nunmehr käuflich erworben.

Gemäß den Bedingungen der Gewerbelizenz erhält Solve Solutions die Exklusivrechte zur Nutzung von EnWaves patentierter REV-Technologie für die Trocknung ausgewählter Obst-, Gemüse- und Käseprodukte in Brasilien. Solve Solutions wird eine Royalty-Gebühr bezahlen, die verhältnismäßig an bestimmte andere, bereits gewährte EnWave-Lizenzen angepasst wird. Das Unternehmen hat die Absicht, weiterhin eng mit Solve Solutions zusammenzuarbeiten, um den optimalen Erfolg bei der Produktentwicklung sicherzustellen. Gemäß der Lizenzvereinbarung muss Solve Solutions innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Gewerbelizenz eine großtechnische REV-Anlage erwerben und Mindestlizenzgebühren entrichten, um seine Exklusivrechte zu behalten.

Über Solve Solutions

Die (unter dem Namen Solve Foods tätige) Firma Solve Solutions ist ein brasilianischer Hersteller von Lebensmittelzutaten, dessen Muttergesellschaft Troyes Participações SA eine Reihe von Firmen in den Textil- und Bauproduktebranchen verwaltet. Solve Solutions ist auf die Herstellung von hochwertigem Trockenobst und -gemüse sowie Käse spezialisiert und beliefert sowohl den Markt für Lebensmittelzutaten als auch den Markt für Fertigprodukte für den Konsum. Zum wachsenden Produktsortiment des Unternehmens zählen unter anderem Erdbeeren, Ananas, Mangos, Bananen, Rüben, Karotten, Ingwer und Käse.

Von seinem Standort im Bundesstaat Santa Catarina aus arbeitet Solve Foods mit Markenherstellern von Lebensmitteln und verpackten Konsumgütern (Consumer Packaged Goods, CPG) in ganz Brasilien und auch anderen Ländern zusammen, um Lücken in der Versorgung mit hochwertigen Trockenzutaten zu schließen, die mit herkömmlichen Trocknungsmethoden nicht hergestellt werden können. Das Unternehmen kombiniert innovative Technik mit kooperativer Forschung und Entwicklung und hilft seinen Kunden dabei, einzigartige neue Produkte mit zuverlässiger Lieferung, exakten Leistungsmerkmalen und maßgeschneiderten Lösungen auf den Markt zu bringen.

Solve Foods möchte mehr sein als nur ein Lieferant. Das Unternehmen versteht sich als vertrauenswürdiger Partner für Innovationen und unterstützt Markenunternehmen mit dem Fachwissen, der Technologie und den Produktentwicklungskapazitäten, die für das Wachstum im heutigen wettbewerbsintensiven Lebensmittelmarkt erforderlich sind. Mit seinem Fokus auf natürliche Konservierung und erstklassige Produktqualität gestaltet Solve Foods die Zukunft der Branche für Trockenzutaten in Brasilien und setzt neue Maßstäbe in puncto Geschmack, Textur und Nährwert.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter solvefoods.com.br.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant-Energy-Vacuum-(REVTM)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in vierundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Royalty-pflichtige Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CPA, CA, CFO unter +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

Safe Harbour-Hinweis für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EnWave Corporation

Jochen Staiger

Suite 425, 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver, BC

Kanada

email : info@resource-capital.ch

EnWave Corporation ist ein in Vancouver ansässiges Technologieunternehmen das kommerzielle Applikationen für ihre geschützte Radiant Energy Vacuum (REV(TM)) Trocknungstechnologie anbietet.

Pressekontakt:

EnWave Corporation

Jochen Staiger

Suite 425, 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver, BC

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

