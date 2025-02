EnWave unterzeichnet Vertragsänderung der Lizenzvereinbarung mit Patatas Fritas Tores S.L. aus Spanien, womit das Produktportfolio erweitert und die Lizenzgebühren-Mindestanforderung erhöht wird

Vancouver, B.C., 18. Februar 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) (EnWave oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vertragsänderung (die Änderung) der Royalty-pflichtigen Lizenzvereinbarung (die Lizenzvereinbarung) mit Patatas Fritas Torres S.L. (PFT) aus Spanien unterzeichnet hat. Die Änderung erweitert das Produktportfolio von PFT, das sich auf die Vermarktung gesunder, proteinreicher Snackprodukte konzentriert. PFT wird sein bestehendes Vertriebsnetz nutzen, um sein Produktangebot im globalen, wachstumsstarken Bereich für nahrhafte und haltbare Snacks schnell auszubauen. Gemäß den Bedingungen der Änderung wird PFT an EnWave zusätzliche jährliche Mindest-Lizenzgebühren für die erweiterte Produktdefinition zahlen. Alle anderen Bedingungen der Änderung sind vertraulich.

PFT stellt derzeit Käsesnacks mit 10kW- und 100kW-Radiant Energy Vacuum(REVTM)-Geräten her, die von EnWave bezogen wurden. Diese Erweiterung des Produktportfolios sollte zu einer erhöhten Produktionsauslastung führen und das Potenzial für den Erwerb weiterer REVTM-Geräte in der Zukunft eröffnen.

Über Patatas Fritas Torres S.L.

Patatas Fritas Torres S.L. ist eine Tochtergesellschaft von Gala Foods, einer Unternehmensgruppe im Lebensmittelbereich, zu der für ihre Qualität und Innovation bekannte Marken wie Patatas Torres und Just This gehören. Gala Foods hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis durch qualitativ hochwertige Produkte zu bieten und verwendet bei der Herstellung seiner Produkte die besten Rohmaterialien und Zutaten auf dem Markt. Für weitere Informationen über Gala Foods besuchen Sie bitte www.galafoods.es.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REVTM)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in dreiundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Royalty-pflichtige Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CPA, CA, CFO unter +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

Safe Harbour-Zertifizierung für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

