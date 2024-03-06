ePropelled wird auf der Farnborough International Airshow 2026 elektrische Antriebe der nächsten Generation, Software-Innovationen und Kompetenzen im Bereich autonomer Systeme präsentieren

Treffen Sie das ePropelled-Team in Halle 2, Stand 2039, im New Hampshire Mission Pavilion

FARNBOROUGH, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESS Newswire / 17. Juli 2026 / ePropelled, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Antriebslösungen und Energiemanagementsystemen, wird auf der Farnborough International Airshow 2026 ausstellen und seine neuesten Innovationen für Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie unbemannte Fahrzeuge präsentieren.

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Besucher in Halle 2, Stand 2039 im New Hampshire Mission Pavilion haben die Gelegenheit, das ePropelled-Team kennenzulernen, sich über eine Reihe spannender Entwicklungen zu informieren, darunter neue Produkteinführungen, Software-Innovationen und Technologie-Updates, und exklusive Einblicke in Lösungen der nächsten Generation zu erhalten, die derzeit in der Entwicklung sind

.

Da Autonomie, Elektrifizierung und intelligente Mobilität die Zukunft der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung vorantreiben, entwickelt ePropelled weiterhin fortschrittliche Antriebs-, Energiemanagement- und Softwaretechnologien, die Leistung, Effizienz und Einsatzfähigkeit auf Luft-, Land- und Seeplattformen verbessern.

Zum ePropelled-Führungsteam, das an der Farnborough International Airshow 2026 teilnimmt, gehören:

– Nick Grewal, Gründer, Chair und CEO

– Dean Marcarelli, Chief Commercial Officer

– Chris Thompson, Vicepresident, Global Sales

sowie Kollegen aus allen Unternehmensbereichen, die die globalen Kompetenzzentren des Unternehmens in New Hampshire, Coventry und Chennai vertreten.

Im Anschluss an die Luftfahrtmesse wird sich ePropelled einer Delegation aus New Hampshire unter der Leitung der US-Senatorin Jeanne Shaheen anschließen, um das UK Space Centre in Leeds zu besuchen und Kooperationsmöglichkeiten zwischen dem Vereinigten Königreich und New Hampshire in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Weltraum, Verteidigung und Spitzentechnologie zu fördern.

Um einen Termin während der Messe zu vereinbaren, besuchen Sie Halle 2, Stand 2039.

Über ePropelled

Die ePropelled Group ist ein weltweit führender Technologieanbieter, der sich auf intelligente Antriebslösungen und Energiemanagementsysteme für den Einsatz unbemannter Fahrzeuge in der Luft, zu Lande und zu Wasser spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat ePropelled mehr als 40 Patente in 13 Technologiekategorien entwickelt und betreut Kunden weltweit über seine Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsstandorte in den USA, dem Vereinigten Königreich und Indien. Die Produkte von ePropelled, die über eigenständige Lieferketten vertrieben werden, sind darauf ausgelegt, die Leistung zu maximieren, den Energieverbrauch zu senken und unbemannte Fortbewegung zu ermöglichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dean Marcarelli unter dean@ePropelled.com, telefonisch unter +1 (603) 236-7444 oder besuchen Sie www.ePropelled.com.

QUELLE: ePropelled, Inc.

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