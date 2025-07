Equinox Gold meldet für das zweite Quartal 2025 eine Goldproduktion von 219.122 Unzen

Greenstone-Goldmine erwartet ein stärkeres zweites Halbjahr, Valentine-Goldmine auf Kurs

Kanadische Cornerstone-Vermögenswerte markieren Wendepunkt bei Produktionsumfang und künftigem Cashflow

8. Juli 2025 – Vancouver, BC – Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) („Equinox Gold“ oder das „Unternehmen“) (www.commodity-tv.com/play/equinox-gold-post-merger-growth-and-re-rating-potential-explained/) freut sich, die Produktionsergebnisse für das am 30. Juni 2025 zu Ende gegangene Quartal („Q2“) bekannt zu geben sowie ein Update über den Fortschritt beim Bau und der Inbetriebnahme seiner Goldmine Valentine („Valentine“) in Neufundland & Labrador, Kanada, und der Hochlaufphase seiner Goldmine Greenstone („Greenstone“) in Ontario, Kanada. Alle Finanzzahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

Greg Smith, CEO von Equinox Gold, kommentierte: „Equinox Gold befindet sich nach dem erfolgreichen Abschluss der Unternehmensfusion mit Calibre Mining und der Aktualisierung der Prognose für 2025 an einem wichtigen Wendepunkt. Durch die Transaktion mit Calibre Mining haben wir unser Portfolio um eine zweite hochwertige, langlebige kanadische Goldminen erweitert und das Führungsteam verstärkt, wobei Darren Hall seine operative Erfahrung als President und COO einbringt. Darüber hinaus erweitern neue Führungskräfte das Team von Equinox Gold um umfassende Kenntnisse in den Bereichen Betrieb, Technik und Kapitalmärkte, und vier neue Direktoren bringen jahrzehntelange Erfahrung in unser Board ein.

„Da Greenstone weiterhin hochgefahren wird, erwarten wir eine starke zweite Jahreshälfte und mit Valentine auf dem richtigen Weg, dass die positive Dynamik bis ins Jahr 2026 anhalten wird. Mit 406 Millionen $ an Barmitteln und einer wachsenden Produktion aus zwei neuen, langlebigen kanadischen Goldminen ist das Unternehmen gut positioniert, um langfristig einen beträchtlichen Wert freizusetzen.“

Darren Hall, President & COO von Equinox Gold, kommentierte: „Unsere aktualisierte konsolidierte Prognose für 2025 von 785.000 bis 915.000 Unzen bietet eine solide Grundlage, um eine Marktdynamik aufzubauen, während wir uns auf operative Spitzenleistungen konzentrieren und die Erwartungen erfüllen. Die Integration der Anlagen und des Personals ist in vollem Gange und sorgt für Klarheit bei den Rollen, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in allen Funktionen.

„Die gesamte konsolidierte Produktion im zweiten Quartal belief sich auf 219.122 Unzen, einschließlich 51.274 Unzen von Greenstone und 72.823 Unzen von den Calibre Mining-Anlagen, was den Erwartungen entspricht. Wir sind dabei, einen umfassenden Verbesserungsplan für Greenstone umzusetzen, der mit dem Einsatz von zusätzlichem Humankapital beginnt. Wir erwarten weitere Verbesserungen in der zweiten Jahreshälfte.

„Valentine macht gute Fortschritte und wir erwarten, dass Ende August das erste Erz durch die Mühle fließt und etwa einen Monat später das erste Gold. Angesichts des erfahrenen Bau- und Betriebsteams, das über beträchtliche Erfahrungen bei der Inbetriebnahme verfügt, erwarten wir einen effektiven Hochlauf bis zum Jahresende und bis ins erste Quartal 2026.“

Höhepunkte

– Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses mit Calibre Mining, wodurch ein großer, auf Nord- und Südamerika ausgerichteter, diversifizierter Goldproduzent entsteht, der sich auf zwei hochwertige, langlebige kanadische Goldminen stützt

– Konsolidierte Goldproduktion im bisherigen Jahresverlauf von 401.211 Unzen, ohne Los Filos und Castle Mountain

o Q1: 182.089 Unzen, einschließlich 44.449 Unzen aus Greenstone und 71.539 Unzen aus den Calibre-Anlagen

o Q2: 219.122 Unzen, einschließlich 51.274 Unzen aus Greenstone und 72.823 Unzen aus den Calibre-Anlagen

– Barmittel und Äquivalente von$ 406 Millionen zum 30. Juni 2025

– Valentine liegt im Zeitplan und erwartet, dass das erste Erz Ende August durch die Mühle fließt

– Explorationen im gesamten Portfolio mit 250.000 Metern an Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungsbohrungen im Gange

– Entdeckungsbohrungen bei der Goldmine Valentine: Die Bohrungen in der Zone Frank wurden über 1 Kilometer entlang des Streichens und 500 Meter tief niedergebracht; die Ergebnisse beinhalten: 2,43 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold auf 172,8 Metern geschätzter tatsächlicher Breite („ETW“), einschließlich 3,84 g/t Gold auf 90,1 Metern ETW, 2,12 g/t Gold auf 95,4 Metern ETW, 2,26 g/t Gold auf 78,3 Metern ETW, 3,08 g/t Gold auf 48,2 Metern ETW und 1,94 g/t Gold auf 36,4 Metern ETW (siehe Pressemitteilung von Calibre Mining vom 11. Februar 2025)

Valentine-Update

– Endgültige Inbetriebnahme der Anlage ist in vollem Gange

– Erstes Erz in der Anlage bis Ende August

– Alle Führungspositionen im Betrieb sind vollständig besetzt

Valentine Primary Conveyor und Haldengebäude (Juni 2025)

Valentine Bergbauaktivitäten (Juni 2025)

Valentine SAG- und Kugelmühle (Juni 2025)

Valentine Verarbeitungsanlage (Juni 2025)

Details zur Telefonkonferenz für Q2 2025

Equinox Gold wird seine ungeprüften Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2025 endeten, am Mittwoch, dem 13. August 2025, nach Börsenschluss veröffentlichen. Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 14. August 2025, ab 7:30 Uhr PT (10:30 Uhr ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse zu diskutieren. Der Webcast wird bis zum 14. Februar 2026 auf der Website von Equinox Gold als Aufzeichnung verfügbar sein.

Telefonkonferenz

Gebührenfrei in den Vereinigten Staaten und Kanada: 1-833-752-3366

Internationale Anrufer: +1 647-846-2813

Webcast-Anmeldung

Equinox Gold | Finanzdaten

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt, P. Geo., VP Mine Geology von Equinox Gold und eine „qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Equinox Gold

Equinox Gold (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das mit seinen qualitativ hochwertigen und langlebigen Goldbetrieben in Kanada und Nord- und Südamerika sowie einer Reihe von Erschließungs- und Erweiterungsprojekten auf Wachstumskurs ist. Das Unternehmen wurde von dem renommierten Bergbauunternehmer Ross Beaty gegründet, der auch den Vorsitz innehat, und wird von einem erfahrenen Führungsteam mit breitem Fachwissen geleitet, das sich auf disziplinierte Ausführung, betriebliche Spitzenleistungen und langfristige Wertschöpfung konzentriert. Equinox Gold bietet Investoren ein sinnvolles Engagement in Gold mit einem diversifizierten Portfolio und einem klaren Wachstumspfad . Erfahren Sie mehr unter www.equinoxgold.com oder kontaktieren Sie ir@equinoxgold.com

Equinox Gold Kontakt

Ryan King

Senior-Vizepräsident, Kapitalmärkte und Strategie

T: 778.998.3700

E: Ryan.King@equinoxgold.com

E: ir@equinoxgold.com

In Europe

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweise und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen oder Finanzprognosen enthalten (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“). Die tatsächlichen Betriebsergebnisse und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse können erheblich von den Beträgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angegeben sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: die strategische Vision des Unternehmens und die Erwartungen hinsichtlich des Explorationspotenzials, der Produktionskapazitäten, des Wachstumspotenzials, der Expansionsprojekte und der zukünftigen finanziellen und betrieblichen Leistung; die erfolgreiche Integration des Teams und der Vermögenswerte von Calibre Mining in Equinox Gold; die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion bei Greenstone erfolgreich auf die geplante Kapazität hochzufahren; die Fähigkeit des Unternehmens, den Bau und die Inbetriebnahme von Valentine erfolgreich abzuschließen und den Zeitpunkt des ersten Goldabflusses zu bestimmen; die Fähigkeit des Unternehmens, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen; und den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2025. Zukunftsgerichtete Informationen werden im Allgemeinen durch Wörter wie „wird“, „antizipieren“, „verbessern“, „wachsen“, „erwarten“, „auf dem richtigen Weg“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“ oder „sollten“, oder die negative Konnotation solcher Begriffe, dazu bestimmt sind, zukunftsgerichtete Informationen zu identifizieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Informationen auf die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse gestützt, und zu diesen Annahmen gehören: die Fähigkeit von Equinox Gold, die Produktions-, Kosten- und Erschließungserwartungen für die jeweiligen Betriebe und Projekte zu erreichen; die Goldpreise, die weiterhin den Schätzungen entsprechen; die Verfügbarkeit von Mitteln für die Projekte des Unternehmens und den zukünftigen Barmittelbedarf; die Fertigstellung und Durchführung der Ramp-ups bei Greenstone und Valentine gemäß den aktuellen Erwartungen; Abschluss und Durchführung der Erweiterungsprojekte bei Aurizona und Castle Mountain gemäß den aktuellen Erwartungen; die Ergebnisse der Explorationsprogramme; die abzubauenden und zu verarbeitenden Erzmengen; die Erzgehalte und -ausbeuten, die mit den Minenplänen übereinstimmen; und die Fähigkeit von Equinox Gold, mit seinen indigenen Partnern bei Greenstone produktiv zusammenzuarbeiten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Dementsprechend werden die Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen jene, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ in der MD&A des Unternehmens vom 13. März 2025 für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr und im Abschnitt „Risiken in Zusammenhang mit dem Geschäft“ im zuletzt eingereichten Jahresbericht von Equinox Gold, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar ist, sowie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im zuletzt eingereichten Jahresbericht von Calibri, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und können sich ändern. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder öffentlichen Bekanntgabe der Ergebnisse von Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die enthalten sind oder durch Verweis einbezogen werden, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder andere Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, zu berücksichtigen. Wenn das Unternehmen zukunftsgerichtete Informationen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

