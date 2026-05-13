Equinox Gold und Orla Mining schließen sich zusammen und bilden Nordamerikas neuen führenden Goldproduzenten: Auf Wachstum und Beständigkeit ausgelegt

Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich jährlich 1,1 Millionen Unzen Gold produzieren und verfügt über einen klaren Weg zu mehr als 1,9 Millionen Unzen Gold aus nordamerikanischen Wachstumsprojekten

13. Mai 2026 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) (Equinox) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/equinox-gold-corp/ – und Orla Mining Ltd. (TSX: OLA, NYSE American: ORLA) (Orla und zusammen mit Equinox die Unternehmen) freuen sich bekannt zu geben, dass die Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die Vereinbarung) über einen Zusammenschluss zu Marktbedingungen geschlossen haben, um einen neuen führenden nordamerikanischen Goldproduzenten mit einer erwarteten jährlichen Goldproduktion von ca. 1,1 Millionen Unzen Mittelwert der Prognosen von Equinox und Orla für das Gesamtjahr 2026, wie in der Pressemitteilung von Equinox vom 14. Januar 2026 bzw. der Pressemitteilung von Orla vom 20. Januar 2026 näher erläutert.

und einer impliziten Marktkapitalisierung von 18,5 Milliarden Dollar zu schaffen. Das fusionierte Unternehmen wird sich auf drei langlebige kanadische Goldminen stützen und verfügt über einen klaren Weg zu einer jährlichen Goldproduktion von mehr als 1,9 Millionen Unzen Das intern finanzierte Wachstum umfasst den Abschluss der Erweiterung von Valentine Phase 2 sowie die Inbetriebnahme der Untertagebaustätten Castle Mountain, Los Filos, South Railroad und Camino Rojo, die gemäß den in den aktuellen technischen Berichten dargelegten Erwartungen betrieben werden; diese technischen Berichte sind unter den jeweiligen SEDAR+-Profilen von Equinox (im Falle von Valentine, Castle Mountain und Los Filos) und Orla (im Falle von South Railroad und Camino Rojo) verfügbar.

aus einer intern finanzierten nordamerikanischen Wachstumspipeline. Gemäß der Vereinbarung wird Equinox alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Orla im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans (die Transaktion) erwerben. Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen Equinox Gold Corp. (Equinox Gold) weitergeführt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Equinox und Orla werden am 13. Mai 2026 um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Transaktion zu erörtern. Einzelheiten finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Orla 1,00 Stammaktie von Equinox (das Umtauschverhältnis) und eine nominelle Barzahlung in Höhe von 0,0001 $ für jede Orla-Stammaktie, die unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion (der Zeitpunkt des Inkrafttretens) gehalten wurde. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Equinox-Aktionäre und die ehemaligen Orla-Aktionäre auf vollständig verwässerter In-the-Money-Basis jeweils etwa 67 % bzw. 33 % der ausgegebenen Stammaktien des fusionierten Unternehmens halten.

Strategische Gründe für die Transaktion

Durch den Zusammenschluss von Equinox und Orla entsteht:

· Einer von Nordamerikas neuen führenden Goldproduzenten: eine erwartete jährliche Goldproduktion von 1,1 Millionen Unzen aus einem sich hervorragend ergänzenden Portfolio von sechs nordamerikanischen Minen, gestützt durch bedeutende nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von rund 23 Millionen Unzen Siehe Technische Informationen, Warnhinweis für US-Leser bezüglich Schätzungen von Mineralreserven und Zukunftsgerichtete Aussagen.

· Branchenführendes Wachstumsprofil auf über 1,9 Millionen Unzen jährlich: Klarer Weg zu mehr als 800.000 Unzenii des kurzfristigen Goldproduktionswachstums durch die Erweiterung der Valentine-Phase 2 in Kanada, South Railroad und Castle Mountain in den USA sowie die Untertagebaustätten Los Filos und Camino Rojo in Mexiko

· Zweitgrößter Goldproduzent Kanadas: Die Greenstone-Mine (Greenstone) von Equinox in Ontario, die Valentine-Mine (Valentine) in Neufundland und Labrador sowie die Musselwhite-Mine (Musselwhite) von Orla in Ontario werden 2026 voraussichtlich zusammen 685.000 Unzen Gold produzieren( , mit erheblichem Potenzial für Produktionswachstum und Verlängerung der Lebensdauer der Minen durch Erweiterungen und Explorationserfolge

· Erhebliche Generierung von freiem Cashflow und solide Finanzlage: Kombiniertes Profil für den freien Cashflow Freier Cashflow, Liquidität und EBITDA sind Nicht-IFRS-Kennzahlen, d. h. Kennzahlen ohne standardisierte Bedeutung gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS), die möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Ihre Ermittlung und Darstellung dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsindikatoren verwendet, und die Unternehmen sind der Ansicht, dass sie mehr Transparenz hinsichtlich der mit der Goldproduktion verbundenen Kosten bieten und Analysten, Investoren und anderen Interessengruppen der Unternehmen dabei helfen, deren operative Leistung, die Fähigkeit zur Generierung von freiem Cashflow aus dem laufenden Geschäft sowie deren Gesamtwert zu bewerten. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen.

von rund 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, basierend auf aktuellen Konsensschätzungen von Analysten; das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich über eine verfügbare Gesamtliquidität von 1,4 Milliarden US-Dollar verfügeniv zur Förderung des Wachstums und der anhaltenden Rendite für die Aktionäre

· Branchenführendes Team zur Wertschöpfung aus Minenbauern und -betreibern: Eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value unter der Leitung von Chuck Jeannes, Darren Hall und Jason Simpson, mit fortlaufender Unterstützung durch Ross Beaty, Pierre Lassonde und Prem Watsa sowie bestimmte verbundene Unternehmen von Fairfax Financial Holdings Limited

· Ausgewogenes Portfolio bietet Größe und Optionen: Sechs produzierende Anlagen und vier Wachstumsprojekte in vier Ländern (Kanada, USA, Mexiko und Nicaragua) bieten unmittelbare operative Stärke, Flexibilität bei der Projektabfolge, bekannte Explorationspotenziale in der Nähe der Minen sowie längerfristige Optionen

· Erhebliches Potenzial für eine Neubewertung auf Basis der Bewertungen von Wettbewerbern: Das fusionierte Unternehmen bietet größere Skaleneffekte, geringeres Risiko, branchenführendes Produktionswachstum, gestützt durch beträchtliche Mineralreserven, sowie einen überdurchschnittlichen freien Cashflow, was ein erhebliches Potenzial für eine Neubewertung bietet

Darren Hall, Chief Executive Officer von Equinox, erklärte: Heute ist ein unglaublich spannender Tag für die Aktionäre von Equinox und Orla, da wir einen Unternehmenszusammenschluss bekannt geben, der einen führenden nordamerikanischen Goldproduzenten mit größerer Größe, hochwertigen, langlebigen Vermögenswerten und einer der stärksten organischen Wachstumspipelines der Branche schafft. Das fusionierte Unternehmen wird im Jahr 2026 aus einem nordamerikanischen Portfolio 1,1 Millionen Unzen Gold produzieren und ermöglicht eine finanzierte Tier-1-Plattform mit der Kapazität, einen Wachstumskurs von 70 % auf 1,9 Millionen Unzen zu erreichen, während gleichzeitig die rechtliche Einfachheit gewahrt bleibt. Durch die Zusammenführung unserer operativen Teams, unserer Finanzkraft und unserer sich ergänzenden Vermögensbasis schaffen wir einen differenzierten nordamerikanischen Goldproduzenten mit der Größe, dem Wachstumsprofil und der Vermögensqualität, um eine bedeutende Neubewertung voranzutreiben und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Jason Simpson, Präsident und Chief Executive Officer von Orla, erklärte: Orla basiert auf einer einfachen Idee: die richtigen Vermögenswerte zu erwerben, sie diszipliniert zu entwickeln und sie gut zu betreiben. Diese Philosophie passt nahtlos zu dem, was Equinox aufgebaut hat – zwei Unternehmen mit sich ergänzenden Vermögenswerten, gemeinsamen Werten und einer Erfolgsbilanz bei der konsequenten Umsetzung und Erzielung operativer Ergebnisse. Gemeinsam verfügen wir über die Produktionsbasis, die Bilanz und das Team, um auf einem Niveau zu konkurrieren, das für jedes der beiden Unternehmen allein unerreichbar wäre – zusammen ergibt dies ein wirklich besonderes Unternehmen. Die kanadischen Kernanlagen bilden eine Grundlage, mit der nur sehr wenige Goldproduzenten mithalten können, und ich bin stolz auf das, was beide Teams aufgebaut haben, um hierher zu gelangen. Mit anhaltendem operativem Fokus werden wir über erhebliche finanzielle Flexibilität verfügen, um unser branchenführendes Wachstum zu finanzieren und weiterhin Kapital an die Aktionäre zurückzuführen.

Überblick über die Transaktion

Die Transaktion vereint zwei auf Nordamerika fokussierte Goldproduzenten und schafft ein sich hervorragend ergänzendes Portfolio an in Betrieb befindlichen Minen in vier Ländern, dessen Kernstück drei hochwertige, langlebige und kostengünstige kanadische Goldminen bilden. Im Jahr 2026 werden die Minen Greenstone und Valentine von Equinox voraussichtlich 450.000 Unzeni Gold produzieren, während die Musselwhite-Mine von Orla in Ontario voraussichtlich weitere 235.000 Unzeni zur Produktion beitragen wird. Mit einer erwarteten jährlichen Goldproduktion von fast 700.000 Unzen aus Kanada wird das fusionierte Unternehmen der zweitgrößte Goldproduzent Kanadas sein.

Diese kanadische Kernproduktion wird durch eine erwartete Goldproduktion von 75.000 Unzen aus den USA, 115.000 Unzen aus Mexiko und 225.000 Unzen aus Nicaragua ergänzt, wodurch sich sofort ein führender Goldproduzent mit einer erwarteten Goldproduktion von 1,1 Millionen Unzeni im Jahr 2026 etabliert.

Darüber hinaus verfügt das fusionierte Unternehmen über einen klaren kurzfristigen Plan zur Steigerung der Jahresproduktion um mehr als 800.000 Unzen Gold durch eine Reihe fortgeschrittener Erweiterungs- und Erschließungsprojekte in den USA (350.000 Unzen Etwa 130.000 Unzen aus South Railroad (durchschnittliche Jahresproduktion in den ersten fünf Jahren basierend auf der technischen Studie vom Februar 2026 für das South Railroad-Goldprojekt) und 220.000 Unzen aus Castle Mountain (Durchschnitt über die gesamte Lebensdauer basierend auf der Machbarkeitsstudie von 2021).

) und Mexiko (495.000 Unzen Etwa 280.000 Unzen aus Los Filos (durchschnittliches Produktionspotenzial über die gesamte Lebensdauer der Mine bei Bau einer CIL-Anlage und Erschließung der Untertage-Mine Bermejal, basierend auf der Machbarkeitsstudie von 2022) und der Untertage-Mine Camino Rojo (durchschnittliche Jahresproduktion in den ersten 10 Jahren, basierend auf der technischen Studie vom Februar 2026).

), wobei dieses organische Wachstum voraussichtlich aus dem operativen Cashflow und der verfügbaren Liquidität finanziert wird. Wichtig ist, dass alle Wachstumsprojekte über nachgewiesene Mineralreserven verfügen. Insgesamt wird Equinox Gold über 22,7 Millionen Unzen nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven, 25,1 Millionen Unzen gemessene und angezeigte Mineralressourcen (ohne Mineralreserven) sowie 13,0 Millionen Unzen abgeleitete Mineralressourcen verfügeniii .

Equinox Gold wird von der Expertise und der Erfolgsbilanz angesehener Branchenführer profitieren, angeführt von Chuck Jeannes als Vorstandsvorsitzendem, Darren Hall als CEO und Jason Simpson als Präsident, mit fortgesetzter Unterstützung durch Ross Beaty als Ehrenvorsitzenden.

Vorteile für die Aktionäre

Der Zusammenschluss von Equinox und Orla eröffnet beiden Aktionärsgruppen Vorteile, die auf Einzelbasis nicht möglich wären, darunter:

· 100 %-Eigentümerschaft an drei bedeutenden kanadischen Minen, wodurch der zweitgrößte Goldproduzent Kanadas entsteht

· Gründung eines neuen führenden nordamerikanischen Goldproduzenten mit einer für 2026 erwarteten Produktion von 1,1 Millionen Unzen Goldi sowie einem geschätzten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 3,4 Milliarden US-Dollar und 1,4 Milliarden US-Dollariv und einem freien Cashflowiv , basierend auf aktuellen Konsensschätzungen von Analysten

· Klarer Weg zu mehr als 800.000 Unzenii an jährlichem Wachstum der Goldproduktion aus nordamerikanischen Vermögenswerten

· Das fusionierte Unternehmen wird dank verbesserter Finanzkraft, größerer Betriebsgröße und erhöhter Flexibilität bei der Kapitalsteuerung im gesamten Portfolio in einer außergewöhnlich guten Position sein, um Wert aus seiner Pipeline an Wachstumsanlagen zu erschließen

· Verbesserte Fähigkeit, den Aktionären erhebliche Kapitalrückflüsse zu bieten

· Verstärktes Führungsteam durch wichtige Neuzugänge sowohl im Vorstand als auch im Managementteam, die alle über eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf operative Exzellenz verfügen

· Verbessertes Profil an den Kapitalmärkten mit größerer Reichweite und Liquidität für Investoren

· Verbesserte Effizienz durch die Zusammenführung zweier robuster, sich ergänzender Betriebsplattformen mit Schwerpunkt in Kanada und den USA

Führung und Unternehmensführung

Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen von Führungskräften und Verwaltungsratsmitgliedern sowohl von Equinox als auch von Orla geleitet. Der derzeitige Chief Executive Officer von Equinox, Darren Hall, wird weiterhin als Chief Executive Officer fungieren, während der derzeitige Präsident und Chief Executive Officer von Orla, Jason Simpson, als Präsident dem Führungsteam von Equinox Gold beitreten wird.

Der Verwaltungsrat des fusionierten Unternehmens wird aus elf Mitgliedern bestehen, mit Chuck Jeannes als Vorsitzendem sowie sechs Verwaltungsratsmitgliedern von Equinox und weiteren vier Verwaltungsratsmitgliedern von Orla.

Ross Beaty, Vorstandsvorsitzender von Equinox, erklärte: Großartige Unternehmen basieren auf einem soliden Fundament und starken Teams. Der Zusammenschluss von Equinox und Orla stärkt unser Fundament in der kanadischen Produktion, erweitert unser Portfolio an in Betrieb befindlichen Goldminen in Nordamerika und vereint zwei hervorragende Betriebsteams zu einem Kraftpaket im Goldbergbau. Mit verbesserter Größe, Vermögensqualität und Finanzkraft wird Equinox Gold gut aufgestellt sein, um seinen Aktionären langfristigen Wert zu bieten. Ich freue mich sehr auf unsere Zukunft als noch besseres Goldminenunternehmen. Ich werde zwar als Vorsitzender zurücktreten, aber als Sonderberater des Vorstands tätig sein und als nicht stimmberechtigter Berater an den Vorstandssitzungen teilnehmen dürfen, um so viel wie möglich zur Zukunft dieses großartigen Unternehmens beizutragen.

Chuck Jeannes, Vorsitzender von Orla, erklärte: Die besten Transaktionen sind diejenigen, bei denen die strategische Logik unbestreitbar ist und beide Aktionärsgruppen gestärkt daraus hervorgehen. Genau das ist bei dieser Transaktion der Fall. Equinox bringt die Größe und die Plattform mit, die das Portfolio von Orla ergänzen, und Orla bringt die Vermögenswerte und die operative Kompetenz ein, die Equinox wirklich besser machen. Der Vorstand von Orla hat die Transaktion sorgfältig geprüft und unterstützt sie einstimmig. Wir sind zuversichtlich, dass dies das richtige Ergebnis für unsere Aktionäre ist.

Transaktionsdetails und vorläufiger Zeitplan

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Orla 1,00 Stammaktie von Equinox und eine nominelle Barzahlung in Höhe von 0,0001 Dollar für jede Orla-Stammaktie, die sie unmittelbar vor dem Wirksamkeitszeitpunkt hielten. Die ausstehenden wandelbaren Wertpapiere von Orla werden gemäß den Bedingungen der Vereinbarung behandelt.

Die Transaktion wird gemäß einem gerichtlich genehmigten Arrangement-Plan nach dem Canada Business Corporations Act durchgeführt. Die Transaktion bedarf der Zustimmung von 66 2/3 Prozent der von den Orla-Aktionären abgegebenen Stimmen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Orla-Aktionäre, die voraussichtlich im Juli 2026 stattfinden wird.

Die Ausgabe von Equinox-Stammaktien im Rahmen der Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von Equinox mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Equinox-Aktionäre, die voraussichtlich im Juli 2026 stattfinden wird.

Führungskräfte und Verwaltungsratsmitglieder von Orla, Pierre Lassonde sowie bestimmte verbundene Unternehmen der Fairfax Financial Holdings Limited, die zusammen rund 20 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien von Orla halten, haben Stimmrechtsvereinbarungen geschlossen, wonach sie sich unter anderem verpflichtet haben, ihre Orla-Stammaktien zugunsten der Transaktion zu stimmen, einschließlich aller Orla-Stammaktien, die vor dem Stichtag durch Ausübung von Wandelanleihen oder am Markt erworben wurden. Sollten Pierre Lassonde und bestimmte verbundene Unternehmen der Fairfax Financial Holdings Limited ihre Wandelanleihen ausüben, würden sie auf teilweise verwässerter Basis etwa 9,3 % bzw. 15,6 % halten, und diese Aktien müssten, sofern sie am oder vor dem Stichtag ausgegeben wurden, auf der Orla-Hauptversammlung für die Transaktion gestimmt werden. Führungskräfte und Verwaltungsratsmitglieder von Equinox, die etwa 4 % der ausstehenden Equinox-Stammaktien halten, haben Stimmrechtsvereinbarungen geschlossen, wonach sie sich unter anderem verpflichtet haben, ihre Equinox-Stammaktien für die Transaktion zu stimmen, einschließlich aller Equinox-Stammaktien, die vor dem Stichtag durch Ausübung von Wandelanleihen oder am Markt erworben wurden.

Neben der Zustimmung der Aktionäre und der gerichtlichen Genehmigung unterliegt die Transaktion den erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen in Kanada und Mexiko, der Genehmigung der Notierung der im Rahmen der Transaktion auszugebenden Equinox-Stammaktien an der Toronto Stock Exchange und der NYSE American Exchange sowie der Erfüllung bestimmter anderer für eine Transaktion dieser Art üblicher Abschlussbedingungen. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Bedingungen wird der Abschluss der Transaktion für das dritte Quartal 2026 erwartet. Die Vereinbarung enthält übliche Transaktionsschutzklauseln, darunter Abwerbeverbote, das Recht auf Angleichung an überlegene Angebote sowie gegenseitige Fiduciary-out-Klauseln. Darüber hinaus sind unter bestimmten Umständen von Equinox und Orla Break-Gebühren in Höhe von 475 Millionen Dollar bzw. 250 Millionen Dollar zu zahlen. Zudem sind unter bestimmten Umständen gegenseitige Kostenerstattungsgebühren zu zahlen.

Ausführliche Informationen zur Transaktion werden in den jeweiligen Informationsrundschreiben von Equinox und Orla enthalten sein, die voraussichtlich im Juni 2026 an die Aktionäre versandt werden.

Keine der im Rahmen der Transaktion auszugebenden Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert, und es wird erwartet, dass alle im Rahmen der Transaktion auszugebenden Wertpapiere unter Berufung auf verfügbare Ausnahmen von solchen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und den geltenden Ausnahmeregelungen nach den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Empfehlungen des Verwaltungsrats und des Sonderausschusses

Der Verwaltungsrat jeder der Gesellschaften hat nach Einholung externer rechtlicher und finanzieller Beratung die Transaktion einstimmig genehmigt und empfiehlt seinen jeweiligen Aktionären, für die Transaktion zu stimmen. Der Verwaltungsrat von Orla hat einen Sonderausschuss eingesetzt, der sich ausschließlich aus unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern von Orla zusammensetzt (der Orla-Sonderausschuss), um die Transaktion zu prüfen und dem Orla-Verwaltungsrat eine Empfehlung dazu abzugeben. Der Orla-Sonderausschuss hat nach Einholung externer rechtlicher und finanzieller Beratung einstimmig empfohlen, dass der Verwaltungsrat von Orla die Transaktion genehmigt.

BMO Capital Markets und CIBC World Markets Inc. haben dem Verwaltungsrat von Equinox jeweils eine Fairness Opinion vorgelegt, in der festgestellt wird, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und auf der Grundlage sowie vorbehaltlich der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte das Umtauschverhältnis aus finanzieller Sicht für Equinox fair ist.

Die Scotiabank und Fort Capital haben dem Sonderausschuss von Orla Fairness Opinions vorgelegt, in denen festgestellt wird, dass zum Zeitpunkt der Stellungnahme und auf der Grundlage sowie vorbehaltlich der in den jeweiligen Stellungnahmen dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte die im Rahmen der Transaktion zu erhaltende Gegenleistung aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Orla fair ist.

Berater und Rechtsberater

BMO Capital Markets fungiert als Finanzberater von Equinox. Blake, Cassels & Graydon LLP fungiert als kanadischer Rechtsberater von Equinox. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungiert als US-Rechtsberater von Equinox.

Trinity Advisors Corporation fungiert als Finanzberater von Orla. Die Scotiabank fungiert als Finanzberater des Sonderausschusses von Orla. Die Scotiabank und Fort Capital haben dem Sonderausschuss von Orla Fairness Opinions gegen eine feste Gebühr vorgelegt. Cassels Brock & Blackwell LLP fungiert als kanadischer Rechtsberater von Orla. Crowell & Moring LLP fungiert als US-Rechtsberater von Orla. Fasken Martineau DuMoulin LLP fungiert als kanadischer Rechtsberater des Sonderausschusses von Orla.

Telefonkonferenz und Webcast

Equinox und Orla werden am 13. Mai 2026 um 8:30 Uhr ET eine gemeinsame Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Transaktion zu erörtern.

Gebührenfrei in Kanada/den USA: 1-833-752-3366

International: +1-647-846-2813

Anmeldung zum Webcast: event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=KqhsPRKx

Der Webcast wird bis zum Abschluss der Transaktion sowohl auf der Website von Equinox als auch auf der Website von Orla archiviert.

Über Equinox

Equinox ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das auf Wachstum ausgerichtet ist und über eine starke Basis aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada und ganz Amerika sowie eine Pipeline von Entwicklungs- und Expansionsprojekten verfügt. Gegründet und geleitet vom renommierten Bergbauunternehmer Ross Beaty und geführt von einem erfahrenen Führungsteam mit umfassender Expertise konzentriert sich Equinox auf disziplinierte Umsetzung, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung. Equinox bietet Anlegern ein bedeutendes Engagement im Goldsektor mit einem diversifizierten Portfolio und einem klaren Wachstumskurs. Erfahren Sie mehr unter www.equinoxgold.com oder wenden Sie sich an ir@equinoxgold.com.

Über Orla

Die Unternehmensstrategie von Orla besteht darin, Mineralgrundstücke zu erwerben, zu erschließen und zu betreiben, bei denen das Know-how von Orla den Wert für die Stakeholder erheblich steigern kann. Orla verfügt über drei wesentliche Projekte, bestehend aus zwei in Betrieb befindlichen Minen und einem Erschließungsprojekt, die sich alle zu 100 % im Besitz von Orla befinden: (1) Camino Rojo im Bundesstaat Zacatecas, Mexiko, eine in Betrieb befindliche Gold- und Silbermine mit Tagebau und Haufenlaugung, (2) Musselwhite im Nordwesten von Ontario, Kanada, eine Untertage-Goldmine, die seit über 25 Jahren in Betrieb ist und über 6 Millionen Unzen Gold gefördert hat, mit einer langen Geschichte des Ressourcenwachstums und der Umwandlung, und (3) South Railroad in Nevada, USA, ein Goldprojekt im Tagebau mit Haufenlaugung, das sich in der Machbarkeitsphase befindet und am Carlin-Trend in Nevada liegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.orlamining.com oder wenden Sie sich an info@orlamining.com.

Ansprechpartner bei Equinox

Ryan King, EVP Capital Markets

T: +1 778-998-3700

T: +1 604-260-0516

E: ryan.king@equinoxgold.com

E: ir@equinoxgold.com

Ansprechpartner bei Orla

Andrew Bradbury, VP Investor Relations & Unternehmensentwicklung

T: +1 604-564-1852

E: investor@orlamining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Technische Informationen

Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen von Equinox

Kategorie Menge Goldgehalt Goldgehalt

(kt) (g/t) (koz)

Mineralreserven

Nachgewiesen 147.690 0,82 3.893

Mögliche 551.654 0,85 15.091

Gesamt (nachgewiesene und 699.244 0,84 18.985

wahrscheinliche)

Mineralressourcen

Gemessen 91.938 1,23 3.626

Angegeben 563.962 0,85 15.428

Gesamt (gemessen und angezeigt) 655.900 0,90 19.054

abgeleitet 356.406 0,97 11.101

Anmerkungen:

Gemessene und angezeigte Mineralressourcen sind in den Mineralreserven nicht enthalten.

Weitere Informationen finden Sie im Jahresinformationsformular von Equinox vom 30. März 2026, das auf SEDAR+, auf EDGAR und auf der Website von Equinox verfügbar ist.-

Matthew MacPhail, P.Eng., Senior Vice President Business Planning and Technical Services bei Equinox und eine qualifizierte Person (QP) gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101), ist die QP für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Liegenschaften von Equinox sowie der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen von Equinox.

Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen von Orla

Menge Goldgehalt Goldgehalt

(kt) (g/t Au) (koz)

Mineralreserven

Nachgewiesen 17.760 2,12 1.210

Mögliche 89.291 0,88 2.518

Gesamt (nachgewiesene und wahrscheinliche) 107.051 1,08 3.728

Mineralressourcen

Gemessen 5.678 1,94 354

Angezeigt 99.783 1,76 5.645

Gesamt (gemessen und angezeigt) 105.461 1,77 5.999

abgeleitet 65.619 0,92 1.938

Anmerkungen:

Gemessene und angezeigte Mineralressourcen sind in den Mineralreserven nicht enthalten.

Weitere Informationen finden Sie in Orlas Jahresinformationsformular vom 19. März 2026, das auf SEDAR+, auf EDGAR und auf der Website von Orla verfügbar ist.

–

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Liegenschaften von Orla sowie der Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen von Orla wurden von Herrn J. Andrew Cormier, P. Eng., Chief Operating Officer von Orla, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person (QP) im Sinne der NI 43-101-Standards ist.

Warnhinweis für US-Leser bezüglich Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen

Die Offenlegung zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Mineralgrundstücken von Equinox und Orla wurde gemäß NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für alle öffentlichen Bekanntgaben eines Emittenten von wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Mineralprojekten festlegt. NI 43-101 unterscheidet sich erheblich von den Offenlegungsanforderungen der Securities and Exchange Commission (die SEC), die im Allgemeinen für US-Unternehmen gelten. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsanforderungen der SEC berichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen und zukunftsorientierte Finanzinformationen umfassen können (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über die Absichten der Unternehmen oder die Überzeugungen bzw. aktuellen Erwartungen der Führungskräfte und Verwaltungsratsmitglieder der Unternehmen hinsichtlich Equinox Gold nach Abschluss der Transaktion. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie wird, erwarten, potenziell, Weg, Ziel, werden, vorbehaltlich, erwartet, sein, freuen uns auf, beabsichtigt, plant, eintreten, schaffen, steigern, verbessern und ähnliche Ausdrücke dazu bestimmt, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen, ebenso wie Formulierungen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, sollten, eintreten oder erreicht werden oder die negative Konnotation solcher Begriffe. Ebenso können sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse beziehen, wie beispielsweise den Abschluss und den Zeitpunkt der Transaktion sowie die damit verbundenen Hauptversammlungen; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion; die Stärken, Merkmale, den Wert, das Portfolio und das Potenzial von Equinox Gold nach der Transaktion; die strategische Vision für Equinox Gold und die Erwartungen hinsichtlich der Produktionskapazitäten sowie die Fähigkeit von Equinox Gold, die Projekte der Unternehmen nach Abschluss der Transaktion erfolgreich voranzutreiben; die Genauigkeit der Pro-forma-Finanzlage und des Ausblicks von Equinox Gold nach der Transaktion; Produktionsprognosen; Renditen für die Aktionäre; die fortlaufende Unterstützung durch die Aktionäre der Unternehmen; eine mögliche Neubewertung von Equinox Gold nach Abschluss der Transaktion; die Fähigkeit von Equinox Gold, die in den technischen Berichten zu den Erweiterungen von Valentine, Castle Mountain, Los Filos, Musselwhite, Camino Rojo und South Railroad dargelegten Erwartungen hinsichtlich Produktion, Kosten und Entwicklung zu erfüllen; die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien für Valentine, Castle Mountain und Los Filos; sowie die Erörterung zukünftiger Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen sowie des damit verbundenen Zeitplans.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bestimmte wesentliche Annahmen und Schätzungen, die, sollten sie sich als unrichtig erweisen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Unternehmen wesentlich davon abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen bezüglich zukünftiger Goldpreise, zukünftiger Preise für Betriebsmittel der Unternehmen, zukünftiger Wechselkurse, der Fähigkeit der Unternehmen, Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten wie derzeit vorgesehen fortzusetzen; des Erfolgs des neuen Managementteams; die Realisierung von Synergien und Prämien; die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der Transaktion; Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen sowie die Annahmen, auf denen diese beruhen; und dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen oder Störungen kommen wird, die die Unternehmen oder ihre jeweiligen Liegenschaften beeinträchtigen. Obwohl Equinox und Orla diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen halten, können sie sich als unrichtig erweisen.

Obwohl Equinox und Orla der Ansicht sind, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da die Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen können, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Unternehmen weisen darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen der Goldpreise; Schwankungen der Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Sanktionen und/oder Zölle gegen Länder, in denen Equinox Gold über Vermögenswerte verfügt; das Potenzial für arbeitsbedingte Störungen und ungeplante Verzögerungen oder Unterbrechungen bei geplanten Bau-, Erschließungs- und Produktionsarbeiten, einschließlich durch Blockaden; Betriebsrisiken und Gefahren, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind (einschließlich Umweltunfälle und -gefahren, Arbeitsunfälle, Ausfälle von Ausrüstung, ungewöhnliche oder unerwartete geologische oder strukturelle Formationen, Einstürze, Überschwemmungen und Unwetter); der Abschluss der Transaktion; geplante Veränderungen in der Geschäftsführung und im Vorstand; unzureichender Versicherungsschutz oder die Unmöglichkeit, Versicherungen zur Deckung dieser Risiken und Gefahren abzuschließen; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; die Fähigkeit von Equinox Gold, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und behördlichen Praktiken, einschließlich Umwelt-, Export- und Importgesetzen und -vorschriften; Schätzungen zu Kapital, Stilllegung und Rekultivierung; das Potenzial für rechtliche Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Bergbau, einschließlich Enteignung; verstärkter Wettbewerb in der Bergbauindustrie; und die Fähigkeit von Equinox Gold, produktiv mit seinen indigenen und kommunalen Partnern zusammenzuarbeiten. Weitere Faktoren sind in Equinox zuletzt eingereichtem Jahresinformationsformular sowohl für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr als auch in der Managementdiskussion und -analyse (MD&A) vom 6. Mai 2026 für die am 31. März 2026 endenden drei Monate aufgeführt, die alle auf dem Profil von Equinox auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar sind; sowie in Orlas MD&A vom 19. März 2026 und in seinem zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular, beide für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, sowie in Orlas MD&A vom 8. Mai 2026 für das am 31. März 2026 endende Quartal, die alle im Profil von Orla auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar sind. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse zu verstehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernehmen die Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen daran öffentlich bekanntzugeben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, widerzuspiegeln. Sollte Equinox oder Orla eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Nicht-IFRS-Kennzahlen. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen), freien Cashflow und Liquidität, bei denen es sich um Kennzahlen handelt, die nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) keine standardisierte Bedeutung haben und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Ihre Ermittlung und Darstellung dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungskennzahlen verwendet, und die Unternehmen sind der Ansicht, dass sie zusätzliche Transparenz hinsichtlich der mit der Goldproduktion verbundenen Kosten bieten und Analysten, Investoren und anderen Interessengruppen der Unternehmen dabei helfen werden, deren jeweilige operative Leistung, die Fähigkeit zur Generierung von freiem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit sowie deren Gesamtwert zu bewerten. Siehe den Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen im Lagebericht von Equinox für das am 31. März 2026 endende Quartal und für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie den Abschnitt Nicht-GAAP-Kennzahlen im Lagebericht von Orla für das am 31. März 2026 endende Quartal und für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, um eine detailliertere Erörterung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen und ihrer Berechnung zu erhalten.

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