EQzellent® gründet das erste ausbildungsunabhängige Netzwerk für pferdegestützte Coaches: Die Community Plus+

EQzellent hat das Netzwerk „Community Plus+“ gegründet, um ALLEN pferdegestützten Coaches und Therapeuten mit Pferd die Möglichkeit zu geben, sich zu vernetzen und mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Neunkirchen Seelscheid, 21.11.2022 Existierende Verbände und Netzwerke für pferdegestützte Coaches sind meist nur für Personen offen, die bei den Inhaber*innen des Netzwerkes in Ausbildung waren. Nicht so die Community Plus+, das Netzwerk für ALLE ausgebildeten pferdegestützten Coaches und -Therapeuten, auch Ausbildungsort und-schule übergreifend. EQzellent® bietet all jenen, die sich gemeinsam weiterentwickeln möchten, sich austauschen oder sich vernetzen wollen, ihr Wissen teilen, Fragen stellen oder fachlichen Input möchten, die Möglichkeit, Mitglied zu werden.

Die Community Plus+ ist das neue Netzwerk von EQzellent®, dem Bildungszentrum für pferdegestützte Coachings und Lebensberatung. Es richtet sich an alle ausgebildeten, pferdegestützten Coaches, pferdegestützten Lebensberater/innen, pferdegestützten (Psycho-)Therapeut/innen, Reittherapeut/innen o.Ä., die sich gemeinsam mit anderen weiterentwickeln, voneinander lernen und ihr eigenes Expertenwissen teilen wollen.

Die Mission der Community Plus+ lautet: „gemeinsam wachsen, Horizont erweitern“ und soll ein Hafen für alle pferdegestützten Coaches und Therapeuten sein, unabhängig von ihrer Ausbildungsausrichtung und -stätte.

Das Netzwerk bietet regelmäßig Onlinemeetings mit Input und Impulsen zu fachlich relevanten Themen an, führt Fallsupervisionen durch und ermöglicht den Teilnehmenden ein intensives Netzwerken mit Gleichgesinnten. Es bietet weiterhin einen internen Bereich mit Buchtipps, Links und Checklisten sowie eine interne Facebook Gruppe, in der sich die Mitglieder austauschen können.

Um die Qualität des Netzwerkes zu gewährleisten, werden nur Mitglieder zugelassen, die eine Ausbildung nachweisen können, bereits ein erstes eigenes Coaching mit Pferden durchgeführt haben und die sich verpflichten, ihr Wissen zu teilen und unterstützend miteinander umzugehen.

Das nächste Online-Meeting des Netzwerkes findet am 14.12.22 von 18:30-20:00 Uhr statt und behandelt das Thema: Vertrauen. Konkret geht es darum, was im Gehirn bei Veränderung passiert, wie Vertrauen entsteht und wie ein pferdegestütztes Coaching zu diesem Thema entwickelt werden kann. Die Themen für 2023 stehen zum Teil schon fest: Es geht beispielsweise um Contextuelles Coaching, um Geh-Meditation am Pferd und um Trauerbegleitung mit Pferd.

Die Jahresmitgliedschaft kostet 130,90EUR inkl. Mehrwertsteuer und kann unter www.eqzellent.de/die-community beantragt werden. Dort finden Interessierte auch weitere Informationen zum Netzwerk sowie zu den Aufnahmekriterien.

Moderiert wird die Community Plus+ durch Anabel Schröder, Inhaberin von EQzellent® und durch Diana Brasse, Lehrcoach für EQzellent® und Inhaberin ihrer Firma Spurwandel.

EQzellent® – Bildungszentrum für pferdegestütztes Coaching und Lebensberatung, Inhaberin Anabel Schröder, hat als Mission, exzellente pferdegestützte Coaches und Lebensberater*innen auszubilden, die mit der Kraft und der Magie der Pferde andere Menschen auf ihrem Weg begleiten.

EQzellent® bietet eine Zertifikats-Ausbildung zum pferdegestützten Coach an sowie die Spezialisierung auf pferdegestützte Themen wie die Ausbildung zur Kursleitung „Trauerbegleitung“, „Achtsamkeit und Stressabbau“, „Führung und Team“ oder „Erfolgreich-Sein“.

Weiterhin hat EQzellent das Netzwerk „Community Plus+“ ins Leben gerufen, ein internationales Netzwerk für alle pferdegestützten Coaches und Therapeuten mit Pferd, die sich vernetzen möchten und sich mit Gleichgesinnten austauschen wollen.

Die Inhaberin Anabel Schröder ist seit 2007 Lehrcoach für Coachings mit Pferden und hat an 4 Büchern zum Thema mitgewirkt. Kooperationspartnerin von EQzellent ist Diana Brasse von der Firma Spurwandel, ebenfalls Lehrcoach, sie moderiert gemeinsam mit Anabel Schröder das Community Plus+ Netzwerk



