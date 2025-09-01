-
Erdbeben in Afghanistan: Help prüft Hilfsmaßnahmen für Betroffene
Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan prüft Help – Hilfe zur Selbsthilfe mögliche Hilfsmaßnahmen, um Betroffene im Erdbebengebiet zu unterstützen.
Bonn, 01. September 2025 – Nach den schweren Erdbeben im Osten Afghanistans gestern Nacht stehen Hilfskräfte der internationalen Hilfsorganisation Help – Hilfe zur Selbsthilfe für Hilfsmaßnahmen vor Ort bereit. Nach ersten Informationen kamen in den betroffenen Provinzen Kunar, Nangarhar, Laghman und Nuristan bisher etwa 800 Menschen ums Leben, tausende wurden verletzt, unzählige Menschen werden weiterhin vermisst. Auf das erste Erdbeben der Stärke 6,0 folgten zahlreiche schwere Nachbeben.
„Das Erdbeben trifft Afghanistan in einer ohnehin schon katastrophalen Lage“, sagt Help-Landesdirektor Shafi Shirzad. „Bereits jetzt ist die Hälfte der Bevölkerung, 22,9 Millionen Menschen, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Durch das Erdbeben haben Tausende ihre komplette Existenz verloren, die Zahl der Verletzten ist hoch, die Infrastruktur ist schwer beschädigt. Unsere lokalen Mitarbeitenden prüfen derzeit die Lage und welche Hilfe vor Ort am dringendsten benötigt wird. Jetzt zählt jede Minute.“
Jedoch: „Die internationalen Mittelkürzungen für humanitäre Hilfe erschweren uns die Finanzierung der Nothilfemaßnahmen“, so Shirzad. „Daher sind wir dringend auf Spenden angewiesen, um die Betroffenen im Erdbebengebiet ausreichend unterstützen zu können. Wir appellieren an die internationale Gemeinschaft, jetzt schnellstmöglich finanzielle Mittel bereitzustellen, damit wir schnell Nothilfe leisten können. Ohne zusätzliche Mittel bleiben die Überlebenden in der Erdbebenregion sich selbst überlassen.“
Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an presse(at)help-ev.de oder telefonisch an +49 (0)173 7107454.
Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. unterstützt als weltweit operierende Hilfsorganisation seit 1981 Menschen in Krisen und leistet schnelle und unbürokratische Hilfe, unabhängig von Ethnie, Herkunft, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder politischer Weltanschauung. Schwerpunkte der Projektarbeit sind die Not- und Katastrophenhilfe ebenso wie langfristig angelegte Entwicklungszusammenarbeit- und Wiederaufbauprojekte. Help trägt das „Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrats e.V.“, das „DZI-Spendensiegel“ und ist Unterzeichner der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“.
email : presse@help-ev.de
