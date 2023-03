Erdgasmärkte in Deutschland und Europa haben sich stabilisiert

Durch die Diversifizierung der Erdgasbezüge, inklusive der Flüssigerdgasimporte (LNG), und Einsparungen im Erdgasverbrauch haben sich die Erdgasmärkte in Deutschland und Europa stabilisiert

Zur Sicherung der Versorgung haben laut DIW vor allem zwei Faktoren beigetragen – die Diversifizierung der Erdgasbezüge, inklusive der Flüssigerdgasimporte, und die relativ starke Reduktion der Erdgasnachfrage. Witterungsbereinigt sei sie um 14 Prozent zurückgegangen. „Aktuelle Szenarien im Februar 2023 legen nahe, dass auch im kommenden Winter nicht mit Versorgungsmangellagen zu rechnen ist“, so das DIW. Allerdings bleiben Einsparbemühungen von Industrie und Haushalten wichtig.

Ein wichtiger Faktor für die Stabilisierung der Erdgasmärkte nach den Sanktionen und dem Wegfall von Nord Stream ist die gestiegene Produktion von Erdgas in Europa wie etwa Norwegen und den Niederlanden und anderen Regionen der Welt. Insbesondere die Schiefergasförderung in den USA hat die globale Erdgasversorgung revolutioniert und zu einem Überangebot auf dem Weltmarkt geführt. Dies hatte schon vor dem Ukraine-Konflikt zu einem Rückgang der Erdgaspreise geführt und den Wettbewerb zwischen den Erdgasanbietern erhöht.

Nachdem Deutschland zunächst nicht ein einziges LNG-Terminal vorweisen konnte und sich sehr einseitig und auch gegen EU-weiten Widerstand auf die Nord Stream Pipelines verlassen hat, hat die Diversifizierung der Erdgasbezüge in Deutschland im Jahr 2022 notgedrungen eine wichtige Rolle gespielt, insbesondere durch die verstärkte Nutzung von Flüssigerdgas (LNG) als Ergänzung zu den traditionellen Pipeline-Importen.

Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, haben deutsche Unternehmen begonnen, LNG aus verschiedenen Regionen der Welt zu importieren, darunter die USA und Katar. Die Lieferungen erfolgen über speziell dafür in Rekordzeit gebaute LNG-Terminals, die eine flexible und kosteneffiziente Nutzung von LNG ermöglichen. Diese werden bereits H2-ready gebaut, was einer zukünftigen Nutzung zur Anlandung von Flüssigem Wasserstoff als CO2 neutralen Ersatz für Erdgas dient.

Nach den Preiskapriolen in 2022, wo der Preis an den Spot-Märkten wie etwa der ICE TTF in Holland durch die Decke ging, ist der Weltmarktpreis mittlerweile wieder auf Vorkriegsniveau angekommen, was zusammen mit der Gaspreisbremse, also der Deckelung des kWh-Preises auf 12 ct für 80% des Vorjahresverbrauchs und den Einsparbemühungen der Bevölkerung für eine deutliche Entspannung und Normalisierung geführt hat

