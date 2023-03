Erfahrene Power-Frau verstärkt den Verwaltungsrat der RUBIROSA GmbH

Der Verwaltungsrat eines Unternehmens hat großen Einfluss auf zukunftsweisende Entscheidungen. Die Schweizer Schuhmarke RUBIROSA freut sich sehr über die kompetente Verstärkung des Verwaltungsrates.

Schweiz, 29.03.2023 – Verstärkung im Verwaltungsrat der rubirosa ag durch Caroline Forster

RUBIROSA geht mit kraftvollen Schritten in die Zukunft, und Caroline Forster mischt kräftig mit. Die erfahrene und kompetente Verwaltungsrätin hat sich durch ihre gute Arbeit als CEO der Forster Rohner Gruppe bereits einen Namen gemacht, weshalb sie im Verwaltungsrat mit Freuden begrüßt wurde.

RUBIROSA: Tätigkeit und Geschichte

Die rubirosa ag hat sich der Produktion besonders stilvoller Schuhe verschrieben, die den Alltag zu einem angenehmen Vergnügen machen sollen. Benannt und inspiriert von Porfirio Rubirosa, Polo-Spieler, Rennfahrer und Playboy aus der Dominikanischen Republik, geboren 1909 als Sohn eines Generals, aufgewachsen in Paris und selbst Militär. Er führte ein illustres Leben und liebte Luxus und Qualität – zwei Attribute, mit denen sich das Unternehmen bis heute identifizieren kann. Allerdings kommt heute noch das Thema Nachhaltigkeit hinzu. Die Eleganz der handgefertigten italienischen Schuhe ist zeitlos, sie überzeugen mit Stil, Eleganz und unvergleichlichem Komfort.

RUBIROSA überzeugt durch Design, Komfort und Qualität der handgefertigten Stücke. Alle Schuhe haben ihren Ursprung rund um den Riviera del Brenta nahe Venedig. Viele der familiengeführten Handwerksbetriebe dieser Region arbeiten bereits in der vierten Generation für RUBIROSA.

Caroline Forster – erfahrene Geschäftsfrau und nun neues Mitglied des Verwaltungsrats!

Ganz frisch ist die Zusammenarbeit mit Caroline Forster im Verwaltungsrat der rubirosa ag. Caroline Forster bringt jede Menge Branchen Erfahrung mit: Als langjährige Mitarbeiterin im Familienunternehmen Forster Rohner AG war sie ab 2007 in der Geschäftsleitung der Inter-Spitzen AG Schweiz und der Inter-Spitzen AG Srl Rumänien (beides Tochterunternehmen) tätig.

15 Jahre Führungserfahrung in der Branche

Zuvor konnte sie bereits in ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallenihre erste, internationale Berufserfahrung sammeln. Im Familienunternehmen war sie ab 2005 tätig, und ist dort seit 2011 auch in der Geschäftsleitung der Forster Rohner AG tätig. Zusammen mit ihrem Bruder Emanuel Forster entwickelte sie das Unternehmen weiter, bevor sie 2016 zum CO-CEO der Forster Rohner Gruppe berufen wurde.

Blusenstickereien, Besätze von Bettwäsche – damit hatte die Forster Willi & Co bis in die 1950- und 1960er-Jahre gute Geschäfte gemacht. Im folgenden Jahrzehnt orientierte man sich um und produzierte eher für modische Prêt-à-porter, seit den 1980er-Jahren geht es immer mehr um Stickereien für feine Damenunterwäsche. Deshalb fusionierte das Unternehmen 1988 auch mit der Textilfirma Jacob Rohner AG.

Caroline Forster ist in ein Unternehmen hineingewachsen, das weltweit für luxuriöse, aufwändig bestickte Textilien bekannt ist. Sie hat das Unternehmen zusammen mit ihrem Bruder in die Zukunft geführt. Von ihren Erfahrungen in der Branche, ihren Beziehungen und innovativen Ideen darf künftig der Verwaltungsrat der rubirosa ag profitieren. Caroline Forster wird, so die Erwartung, den künftigen Weg des Unternehmens entscheidend mitprägen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

rubirosa ag

Herr Flavio Agosti

Lagerstrasse 4

9200 Gossau SG

Schweiz

fon ..: +41 44 586 02 80

web ..: https://www.rubirosa.com/de/

email : info@rubirosa.ch

Die Schweizer Marke RUBIROSA produziert stilvolle Schuhe, mit denen Sie dem Alltag entfliehen können. Hergestellt in Italien, steht RUBIROSA für Qualität, Nachhaltigkeit und unaufdringlichen Luxus. Jeder Schuh ist eine Ikone, für die Ewigkeit gemacht, mit Stil gefertigt. RUBIROSA trägt dazu bei, einen neuen modernen Dresscode zu kreieren.

