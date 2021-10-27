Erfahrungswissen sichern mit Video – Wie Unternehmen das Wissen ihrer Fachkräfte erfolgreich sichern

Wie können Unternehmen auch ungeschriebenes Erfahrungswissen von Mitarbeitenden nutzen? Video und Social-Video-Plattformen können hier weiterhelfen. Ein Webinar gibt erste Einblicke.

Kostenfreies Webinar am 4. November:

Industrie & Mittelstand aufgepasst: Wissen ist das wertvollste Kapital eines Unternehmens – doch wie gehen Sie damit um, wenn erfahrene Mitarbeitende gehen, Prozesse sich ändern und Erfahrungswissen verloren gehen kann?

Die Social Video Hub präsentiert ein kostenfreies Live-Webinar zum Thema „Wissen sichern mit Video – Wie Unternehmen den Generationenwechsel meistern“. Es findet am Dienstag, den 4. November von 14:00 bis 15:00 Uhr statt.

In dieser 45-minütigen Online-Veranstaltung lernen Teilnehmende, wie sie mit Videodokumentation und smartem Wissensmanagement – ohne Mehraufwand fürs Team – Bewährtes bewahren, Silos aufbrechen und Wissen lebendig halten.

Die Themen im Überblick:

* Wie sich per Video Wissen direkt im Arbeitsalltag dokumentieren lässt – ohne zusätzlichen Aufwand

* Wie wichtiges Erfahrungswissen zusätzlich durch Kommentare und Markierungen in Videos ergänzt werden kann

* Wie das Teilen und Speichern von Wissen auch mit hoher Sicherheit und ohne Datenschutzbedenken funktioniert

* Wie dank Video und innovativen Online-Tools die Zusammenarbeit gefördert werden kann und Wissenssilos aufzubrechen sind

Sehen Sie im Webinar außerdem eine Live-Demo unseres Tools „Social Video Hub“ für das moderne Wissensmanagement über Video im Unternehmen.

Zielgruppe: Ideal für Industrie und Mittelstand

Das Webinar richtet sich speziell an Fach- und Führungskräfte aus Industrie und Mittelstand, insbesondere HR, Wissens- und Qualitätsmanagement, Produktion sowie Wissens- und Lernverantwortliche, die den Herausforderungen des Generationswechsels im Unternehmen proaktiv begegnen möchten.

Anmeldung zum Webinar

Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie sich zeitnah an, da die Plätze begrenzt sind. Falls Teinehmer nicht am Webinar teilnehmen können, erhalten sie trotzdem die Aufzeichnung der Veranstaltung und ergänzende Unterlagen. Zur Anmeldung: https://social-video-hub.de/webinar/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ghostthinker GmbH

Social Video Hub

Hunoldsberg 5

86150 Augsburg

Deutschland

fon ..: 0821-40821205

web ..: https://ghostthinker.de/

email : kontakt@social-video-hub.de

Über Social Video Hub

Der Social Video Hub unterstützt Unternehmen dabei, Erfahrungs- und Expertenwissen effizient zu erfassen, zu dokumentieren und gezielt für Mitarbeitende verfügbar zu machen – ein entscheidender Vorteil in Zeiten von Fachkräftemangel, Wissensverlust durch Pensionierung bzw. Wechsel und beschleunigten Unternehmensprozessen. Das System bietet eine intuitive Videolösung mit Kommentarfunktion, Markierungsmöglichkeiten und einer sicheren, DSGVO-konformen Datenhaltung.



Pressekontakt:

B2B Runner Marketingberatung Gilbert Schwartmann

Herr Gilbert Schwartmann

Heinrich-Delp-Straße 209

64297 Darmstadt

fon ..: 01791104120

email : gilbert@b2b-runner.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ZenaTechs Geschäftsbereich Zena AI für moderne KI-gestützte Drohnenlösungen für die Verteidigung und innere Sicherheit der USA erhält Firmensitz in Baton Rouge, Louisiana Traumapädagogik in der Villa Knolle Bolle: Alltagsstrategien zur Verarbeitung belastender Erlebnisse