Erfahrungswissen sichern mit Video – Wie Unternehmen das Wissen ihrer Fachkräfte erfolgreich sichern
Wie können Unternehmen auch ungeschriebenes Erfahrungswissen von Mitarbeitenden nutzen? Video und Social-Video-Plattformen können hier weiterhelfen. Ein Webinar gibt erste Einblicke.
Kostenfreies Webinar am 4. November:
Industrie & Mittelstand aufgepasst: Wissen ist das wertvollste Kapital eines Unternehmens – doch wie gehen Sie damit um, wenn erfahrene Mitarbeitende gehen, Prozesse sich ändern und Erfahrungswissen verloren gehen kann?
Die Social Video Hub präsentiert ein kostenfreies Live-Webinar zum Thema „Wissen sichern mit Video – Wie Unternehmen den Generationenwechsel meistern“. Es findet am Dienstag, den 4. November von 14:00 bis 15:00 Uhr statt.
In dieser 45-minütigen Online-Veranstaltung lernen Teilnehmende, wie sie mit Videodokumentation und smartem Wissensmanagement – ohne Mehraufwand fürs Team – Bewährtes bewahren, Silos aufbrechen und Wissen lebendig halten.
Die Themen im Überblick:
* Wie sich per Video Wissen direkt im Arbeitsalltag dokumentieren lässt – ohne zusätzlichen Aufwand
* Wie wichtiges Erfahrungswissen zusätzlich durch Kommentare und Markierungen in Videos ergänzt werden kann
* Wie das Teilen und Speichern von Wissen auch mit hoher Sicherheit und ohne Datenschutzbedenken funktioniert
* Wie dank Video und innovativen Online-Tools die Zusammenarbeit gefördert werden kann und Wissenssilos aufzubrechen sind
Sehen Sie im Webinar außerdem eine Live-Demo unseres Tools „Social Video Hub“ für das moderne Wissensmanagement über Video im Unternehmen.
Zielgruppe: Ideal für Industrie und Mittelstand
Das Webinar richtet sich speziell an Fach- und Führungskräfte aus Industrie und Mittelstand, insbesondere HR, Wissens- und Qualitätsmanagement, Produktion sowie Wissens- und Lernverantwortliche, die den Herausforderungen des Generationswechsels im Unternehmen proaktiv begegnen möchten.
Anmeldung zum Webinar
Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie sich zeitnah an, da die Plätze begrenzt sind. Falls Teinehmer nicht am Webinar teilnehmen können, erhalten sie trotzdem die Aufzeichnung der Veranstaltung und ergänzende Unterlagen. Zur Anmeldung: https://social-video-hub.de/webinar/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Ghostthinker GmbH
Social Video Hub
Hunoldsberg 5
86150 Augsburg
Deutschland
fon ..: 0821-40821205
web ..: https://ghostthinker.de/
email : kontakt@social-video-hub.de
Über Social Video Hub
Der Social Video Hub unterstützt Unternehmen dabei, Erfahrungs- und Expertenwissen effizient zu erfassen, zu dokumentieren und gezielt für Mitarbeitende verfügbar zu machen – ein entscheidender Vorteil in Zeiten von Fachkräftemangel, Wissensverlust durch Pensionierung bzw. Wechsel und beschleunigten Unternehmensprozessen. Das System bietet eine intuitive Videolösung mit Kommentarfunktion, Markierungsmöglichkeiten und einer sicheren, DSGVO-konformen Datenhaltung.
Pressekontakt:
B2B Runner Marketingberatung Gilbert Schwartmann
Herr Gilbert Schwartmann
Heinrich-Delp-Straße 209
64297 Darmstadt
fon ..: 01791104120
email : gilbert@b2b-runner.com
