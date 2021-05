Erfolgreich im Onlinebusiness mit hochwertigen Online-Video-Kursen der Barbara DK Akademie

Einstieg ins Online-Business und Erfolg im Online-Business ist das ein Widerspruch?

Kann ich mit hochwertigen Online-Video-Kursen zum Beispiel smartes E-mail-Marketing lernen? Ohne viel Geld und Zeit?

Es geht schon, wenn man weiß wie. Ich allerdings habe ganz schön Lehrgeld bezahlen müssen.

Während des ersten Shutdown im letzten Jahr brachen bei mir, wie bei vielen anderen, die Einkünfte weg. Ich hatte wenig Geld, dafür aber umso mehr Zeit. Schimpfen und den Kopf in den Sand stecken half nichts und deshalb beschloss ich, mir ein zweites Standbein aufzubauen. Im Internet.

Ich hatte Null Ahnung. Weil ich nicht wusste, worauf es ankam, war es für mich schwierig, mir eine Übersicht zu verschaffen.

Ich besorgte mir Bücher, die gab es teilweise kostenlos, und stellte fest, dass es unendlich viele Möglichkeiten gab, Geld im Internet zu verdienen. Alles ganz easy.

Ich kaufte mir einen Videokurs und versuchte mein Glück. Aber ich kam irgendwie nicht recht voran. Ich kaufte den nächsten Kurs und probierte weiter. Eigentlich sollte es ganz einfach sein und schnell gehen.

Das Hauptproblem bestand darin, dass ich größtenteils gar nicht verstand, von was die Rede war. Mir fehlte das Grundwissen und das technische Verständnis. Es hieß zwar immer, dass der jeweilige Kurs für Einsteiger war, aber ich verstand nur Bahnhof.

Die Autoren der Bücher und auch die Coaches in den Videos erzählten übereinstimmend, dass sie lange gebraucht hatten, so erfolgreich zu werden, wie sie heute waren, aber alle priesen eine Abkürzung an, mit der ich schnell und einfach reich werden könnte.

Allmählich begriff ich, dass in den Büchern und Kursen nie alles über Online-Marketing beschrieben wurde, sondern immer nur ein kleines Stück. Es war überwiegend die Rede davon, was getan werden musste, selten wie es umgesetzt werden konnte.

Und das alle ihre eigene Methode entwickelt hatten, ihr Online-Business zu betreiben.

Ich probierte vieles und verzettelte mich total, ohne Erfolg. Außer Spesen, nichts gewesen.

Naja, nicht ganz. Ich lernte mein Denken zu verändern, mein Mindset. Aber ich hatte keine Einkünfte. Wie auch, ich war im riesengroßen Internet noch immer unsichtbar und ich wusste nicht, wie ich das ändern sollte.

Ich war sehr gefrustet und dachte schon ans Aufgeben.

Bis ich durch Zufall (Zufälle gibt es ja eigentlich nicht) den „Internet Karriere Club“, den IKC fand. Sven Meissner wusste, was ich nicht wusste. Er sprach meine Sprache. Ich verstand, von was er redete und so brachte mir Schritt für Schritt bei, wie Internet-Marketing funktionierte.

Egal ob du nun totaler Anfänger oder schon fortgeschritten bist, ob du gerade dabei bist, dir ein Online Business aufzubauen oder ob du schon eine Weile im „Geschäft“ bist, es ist total schwierig, sich im Dschungel des Online-Marketings zurechtzufinden. Ich werde das so schnell nicht vergessen.

Deshalb habe ich mit Hilfe von Sven Meissner die Barbara DK Akademie aufgebaut. Hier hast du die Möglichkeit, dich ohne große Kosten umfänglich zu informieren. Schon vor dem Kauf kannst du die meisten Fragen klären:

Wie sehen die verschiedenen Kurse aus?

Um welchen Inhalt geht es, was kann ich erwarten?

Wie umfangreich ist der Kurs, wieviel Videomaterial gebt es?

Welche Qualifikationen hat der Coach?

Kann er für mich verständlich erklären?

Kann ich die unterschiedlichen Kurse ausprobieren und vergleichen?

(Um das herauszubekommen musst du den jeweiligen Kurs normalerweise kaufen, um ihn dann oft genug unter Erfahrung abzubuchen).

Ich finde, wir haben diese Probleme in der Barbara DK Akademie angenehm gelöst.

Wenn du wie ich damals eher zu den Einsteigern gehörst oder auch, wenn du schon fortgeschritten bist, hast du hier die Möglichkeit, dir in Ruhe die Kurse anzusehen und dich zu informieren.

Es werden eine Vielzahl qualitativ wertvolle Onlinekurse angeboten. Du lernst von qualifizierten Social Media- und Marketing-Experten, die dir für dein erfolgreiches Online-Business mit Tipps und Tricks zur Seite stehen.

Das stetig wachsendes Angebot umfasst viele verschiedene Kurse, mit denen du auf den neuesten Stand der digitalen Welt gebracht wirst und mit denen du dein Know-How aufbauen bzw. erweitern kannst.

Wenn du lernen möchtest, wie du durch Social Media neue Kunden gewinnen und nebenbei einen unglaublichen Umsatz machen kannst, dann ist der „Insta Traffic Kurs“ genau das Richtige für dich!

Wenn du mit gezielten Formulierungen das Interesse potenzieller Kunden und Newsletter-Abonnenten gewinnen möchtest oder deine Produkte perfekt in Szene setzen willst, dann sind die Kurse für „Smartes E-Mail-Marketing“, „Verkaufstexte Schreiben“ und der Kurs zum Umgang mit „Google Ads“ die richtige Adresse.



Mit der „Amazon Kindle Masterclass“ kannst du auf einer der erfolgreichsten Online-Plattformen dein Business mit eBooks aufbauen!

Wenn du lieber ein passives Einkommen aufbauen und das Business nach deinen Vorstellungen gestalten möchtest, dann ist das kein Problem, dafür gibt es die „Dropshipping Masterclass“, mit der du ganz einfach an dein Ziel kommen kannst!

Du findest von jedem Kurs eine ausführliche Beschreibung, der Coach stellt sich vor und für eine Gebühr von einem Euro kannst du dir die ersten Kapitel des Kurses ansehen. Wenn er dir nicht gefällt, bekommst du den Euro anstandslos zurück.

Die Kurse werden zur Zeit für den überschaubaren einmaligen Betrag von 39,99 EUR angeboten, der Test-EUR wird gegengerechnet.

Du siehst, Einstieg ins Online-Business und Erfolg im Online-Business mit hochwertigen Online-Video-Kursen muss kein Widerspruch sein. Du musst nur wissen wie!

Klicke jetzt hier und starte!

