„Erfolgreich Verkaufen Praxishandbuch“ – Neues Sachbuch präsentiert praktische Tipps & Tools für Verkäufer

Welf Hamer beantwortet in „Erfolgreich Verkaufen Praxishandbuch“ die Frage, wie man zu einem Top-Verkäufer werden kann.

Was braucht man, um im Verkauf erfolgreich zu sein? Wie erzielt man die Wirkung, die man sich vorstellt? Welche Schritte sind auf dem Verkaufsweg zu gehen, damit der Kunde zu einem Freund und Helfer wird? Warum sollen Kunden gerade mit Ihnen zusammen arbeiten? In diesem anregenden und leicht verständlichen Praxishandbuch finden Sie viele Tipps und Tools, um im Verkauf eine überdurchschnittliche Wirkung zu erzielen.

Alles beginnt bei der professionellen Einstellung zu sich selbst, geht über in die richtige Ansprache und den überzeugenden Auftritt beim Kunden und endet weit nach dem Abschluss des Verkaufs. Erfahren Sie in einer leicht lesbaren und praxisnahen Lektüre, was dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist und wie Sie diesen in Ihren beruflichen Alltag einbauen können.

Mit dem Buch „ERFOLGREICH VERKAUFEN PRAXISHANDBUCH“ von Welf Hamer werden vor allem Verkäufer, für den Verkauf Verantwortliche und diejenigen angesprochen, die aus dem „Sales“ denken und handeln. Der Autor Welf Hamer zeigt Ihnen Schritt für Schritt alle wichtigen Phasen des Verkaufsprozesses auf und begleitet Sie mit zahlreichen Tipps und Tools bis zur Kundenbetreuung nach seinem erfolgreichen Abschluss. Das Buch beinhaltet interessante Informationen und Tipps, welche Sie so vielleicht noch nie gesehen bzw. gelesen haben.

„ERFOLGREICH VERKAUFEN PRAXISHANDBUCH“ von Welf Hamer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30020-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

