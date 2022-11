Erfolgreicher Firmenevent dank bester Künstler

Das Unternehmen Siemens lud in diesem Jahr international bekannte Künstler zum Firmenevent ein. Diese unterhielten die Mitarbeiter mit Origami Kunst, einer Seifenblasenshow und Sandmalerei.

Firmenfeier begann schon in Foyer mit Origami Künstlerin

Cham. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der weltweiten Pandemie konnte Siemens nun endlich wieder seine Firmenveranstaltung am Standort Cham ausrichten, welcher als Produktionsstätte für digitale Technologien des Konzerns bekannt ist und in der Automatisierungstechnik ganz vorne mitspielt. Die Band auf der Showbühne heizte der Belegschaft mit schwungvollen Klängen ein, aber dies waren nicht die einzigen Künstler für den Firmenevent an diesem Abend. Im Foyer wurde den Ankommenden nicht nur ein Gläschen Sekt gereicht, einige erhielten auch selbstgefalteten Origami Skulpturen von Papierkünstlerin Sabrina. Und dass die Dame diese japanische Faltkunst beherrschte, konnte man schon anhand Ihres voluminösen Outfits erahnen. Ein fantasievolles Kleid aus Papier umhüllte die Künstlerin, die sich für diesen Firmenevent noch einige Showeinlagen hat einfallen lassen. Informationen und Bilder zur Origamikunst können Interessierte unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-firmenfeier-firmenevent finden. Und so knickte und faltete Sabrina Ihren Zuschauern jeden Wunsch aus den bunt bedruckten Papieren. Die Origami Künstlerin verwandelte die Blätter in Schmetterlinge, Elefanten, Glücksbringer und auch ganz praktische Dinge wie Geldbörsen oder dekorative Boxen für die Gäste des Firmenevents.

Vergänglicher Seifenblasenkunst für bleibende Erinnerungen

Nach der obligatorischen Ansprache des Vorstands überraschten die gebuchten Künstler sogleich mit Ihrer ganz eigenen und visuell sehr ansprechenden Eröffnung auf der Showbühne. Diese wurde in buntes Licht getaucht und ein sympathisches Kerlchen mit großem Zylinder und ganz und gar in Lila gekleidet erschien, sein Name war Programm: Seifenblasenkünstler Blub. Und was dieser Künstler für den Firmenevent vorbereitet hatte, sprengte alle Gesetze der Physik. Er pustete nicht nur einfach Seifenblasen, sondern ließ komplexe Gebilde entstehen. So reihte Event Künstler die glänzenden Kugeln aneinander, formte ein Karussell aus Seifenblasen, ließ Türme erwachsen und füllte sie ganz nebenbei mit Nebel. Er hauchte Seifenblasen in Seifenblasen, spielte mit ihnen Tennis und als wären sie aus Gummi. Wer einen Trailer dieser Seifenblasenshow sehen möchte, kann dies auf https://www.blubshow.de/unterhaltungskuenstler-firmenfeier-firmenevent tun. Blub tauchte die Bühne in eine Traumwelt mit großen, farbenfroh schillernden Seifenblasen und erschuf einen gigantischen Regenbogen aus dem schaumigen Nass. Im Saal waren immer wieder Ahhs und Ohhs zu hören und ungläubiges Staunen stand in den Gesichtern der Zuschauer. Der lange Schlussapplaus ließ darauf schließen, dass dieser Programmpunkt ein voller Erfolg war.

Künstlerin unterstreicht Innovation von Firma Siemens in ihrer Show

Im Anschluss an diesen beeindruckenden Showact wurden noch einige Jubilare geehrt und schließlich das Buffet eröffnet. Die eigens für diesen Firmenanlass engagierte Band sorgte für dezente Unterhaltung zum Dinner. Nach dem Hauptgang sollte das nächste Highlight der Künstler folgen, die sich für den Firmenevent noch einmal ins Zeug legten. Wieder war es Moderatorin Sabrina, die schwungvoll und mühelos die Aufmerksamkeit auf sich zog und Ihre eigene Showeinlage ankündigte. Dazu benötigte Sie eine Leinwand und einen beleuchteten Tisch, der mit feinem Sand gefüllt war. Denn Sabrina präsentierte den Mitarbeitern nun Ihre Sandmalerei Show, welche Sie eigens für diese Firmenfeier entwickelt hatte. Die Show Künstlerin formte den Sand mal mit den Fingerspitzen, mal mit dem Handballen und legte ihn so geschickt, dass Bilder entstanden, die durch das Licht unter dem Tisch den gewollten Kontrast erhielten und zum Ausdruck kamen. All dies wurde mithilfe einer Kamera auf die Leinwand neben Ihr übertragen. Die Gäste erlebten diese Sandmalerei Show in Echtzeit und tuschelten immer wieder fasziniert miteinander. Das Showprogramm wurde zum Schluss noch einmal gesteigert als die Künstlerin eigens für den diesjährigen Firmenevent ein Bild kreierte und sich damit vom Publikum verabschiedete. Der Applaus sprach für sich und die Veranstalter waren sichtlich glücklich über den Zuspruch der Kollegen. Man war sich einig, dass man keine besseren Unterhaltungskünstler hätte buchen können für diesen Firmenevent in der Stadthalle. Nachdem Sabrina und Blub alle bezaubert hatten lud die Showband nun zur ersten Tanzrunde ein und die Fläche vor der Bühne füllte sich schnell. Die lange Durststrecke durch die Corona Pause war schnell vergessen und nun drückten alle Anwesenden die Daumen, dass dieser beliebte Firmenevent wieder im jährlichen Tonus stattfinden durfte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Künstler für Firmenevent Sabrina und Blub

Frau Sabrina Fackelli

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

Deutschland

fon ..: 06251-585252

fax ..: 06251-585253

web ..: http://www.blubshow.de

email : mails@blubshow.de

Künstler für Firmenevent

Mit einzigartigen Showacts und originellen Ideen liegen Sie mit diesen professionellen Künstlern für Ihren Firmenevent richtig. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung dieser beiden Showkünstler im Event Bereich, ob große Bühne oder kleines Get-Together, ob Showact oder reiner Walking Act – Sabrina und Blub schöpfen aus einem großen Portfolio an Ideen und gestalten mit Ihnen zusammen das perfekte Rahmenprogramm für Ihren Firmenevent.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Die Presse-Frau, Berichte vor Ort

Frau Monika Zabel Künstler Direktkontakt-

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

fon ..: 0172-6724332

web ..: https://www.bubbleartist.de/

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Calibre meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal und das laufende Jahr, erhöhte Wachstumsinvestitionen zur Beschleunigung des künftigen Produktionswachstums Auf dem Weg zur Erfüllung der Kosten- und Produktionsprognose für das Gesamtjahr