Erfolgreiches Bohrprogramm führt zur Entdeckung mehrerer Förderzonen

Black Gold gibt den Abschluss des Bohrprogramms bei Bohrloch Fritz bekannt

VANCOUVER, B.C., 2. April 2025 / IRW-Press / BGX – Black Gold Exploration Corp. (das Unternehmen oder BGX) (CSE: BGX) (FWB: P30) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen beim Öl- und Gasbohrloch Fritz 2-30 (das Bohrloch) in Clay County im US-Bundesstaat Indiana abgeschlossen wurden. BGX hält eine 10%ige Beteiligung am Bohrloch sowie eine Option auf eine Beteiligung an allen versetzten Erschließungsbohrlöchern in einem 210 Acres großen Gebiet von gemeinsamem Interesse (das AMI) von LGX Energy Corp. (LGX).

MEHRERE FÖRDERZONEN ENTDECKT

Ziel des Bohrprogramms war es, potenzielle Förderzonen auf Grundlage von geologischen Merkmalen, die anhand einer Analyse der seismischen 3D-Daten ermittelt wurden, zu erproben. Es gab mehrere Zonen mit vermuteter hoher Porosität und LGX konnte nun das Vorkommen mehrerer Förderzonen in den Formationen Carper Sand und Devon bestätigen. Alle diese Horizonte befinden sich in einer Gesamttiefe von über 1.900 Fuß.

Diese Ergebnisse bestätigen die Genauigkeit unserer Analyse der seismischen 3D- sowie anderer Daten, die wir zusammengestellt haben. Wir sind mit den Ergebnissen dieses Bohrprogramms sehr zufrieden und glauben, dass dieses Ölfeld noch mehr ungenutzte Möglichkeiten für eine Wertschöpfung bietet, erklärt Howard Crosby, CEO von LGX.

POTENZIAL FÜR MEHRERE VERSETZTE BOHRUNGEN

Anhand der ersten Ergebnisse im Rahmen des Bohrprogramms konnte ein Potenzial für mehrere weitere versetzte Bohrungen auf Grundlage dieser Entdeckungsbohrung ermittelt werden. Dies würde zusätzliche Bohrungen in die Formation Carper Sand und mehrere Bohrungen in die Formation Devon umfassen.

Die Ergebnisse des Bohrprogramms stimmen uns zuversichtlich. Wir haben nicht nur mehrere Förderzonen entdeckt, sondern nun auch das Potenzial für mehrere weitere versetzte Bohrungen ermittelt, meint Francisco Gulisano, Chief Executive Officer von BGX.

WEG ZUR PRODUKTION UND ZUM WEITEREN WACHSTUM

Auf Grundlage des Bohrprogramms sollte das Bohrloch innerhalb der nächsten 30 bis 60 Tage fertiggestellt und in eine Förderbohrung umgewandelt werden können. Das Unternehmen bemüht sich nun in Zusammenarbeit mit LGX um die Fertigstellung des Bohrlochs, sodass die Förderung aufgenommen werden kann. In den kommenden Wochen wird der Betreiber von LGX durch Anpistonieren und Fließtests die Produktivität des Bohrlochs und die Eigenschaften des Reservoirs bewerten. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Tests sollte das Unternehmen in der Lage sein, die Produktion aus dem Bohrloch einzuschätzen und weitere Details zu den Plänen für versetzte Bohrungen mitzuteilen.

Ich freue mich sehr unseren Aktionären mitteilen zu können, dass unsere Strategie im Illinois-Becken aufgeht. Es besteht nicht nur das Potenzial, dass wir bereits im nächsten Quartal ersten Cashflow generieren werden, sondern es scheint auch, dass das Bohrloch Fritz erst der Anfang einer lukrativen Partnerschaft mit LGX ist, fügt Herr Gulisano hinzu.

WACHSENDES BEWUSSTSEIN

Das rasche Wachstum von BGX im Illinois-Becken findet bereits Beachtung. Das Unternehmen freut sich, auf einen Artikel von unabhängiger Seite zu verweisen: rb.gy/3yqkal

Für das Unternehmen,

Francisco Gulisano

236-266-5174

Chief Executive Officer

Über BGX

BGX – Black Gold Exploration Corp. (CSE: BGX) (FWB: P30) ist ein Öl- und Gasexplorationsunternehmen, das sich der Schaffung von Shareholder-Value durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Öl- und Gasprojekten verschrieben hat. BGX verfügt derzeit über Assets in Argentinien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bgxcorp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Ansichten des Managements über zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Erdöl- und Erdgasexploration mit Risiken und Unsicherheiten behaftet ist. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht auf Aussagen in Bezug auf: (i) die Bestätigung von Förderzonen in den Formationen Carper Sand und Devon; (ii) die Aussage von Howard Crosby, dass dieses Ölfeld noch mehr ungenutzte Möglichkeiten für eine Wertschöpfung bietet; (iii) das Potenzial für mehrere weitere versetzte Bohrungen; (iv) den Zeitplan für die Umwandlung des Bohrlochs in eine Förderbohrung; (v) die Durchführung des Anpistonierens und der Fließtests am Bohrloch und dessen Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Pläne; (vi) das Potenzial des Unternehmens, bereits im nächsten Quartal mit der Förderung zu beginnen; und (vii) die Aussage, dass das Bohrloch der Beginn einer lukrativen Partnerschaft mit LGX ist. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen einer zukunftsgerichteten Aussage als richtig erweisen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Einen umfassenden Überblick über alle Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken können, finden Sie in den auf SEDAR+ hinterlegten Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung des Unternehmens.

Weder die CSE noch der Regulierungsdienstleister der CSE (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Black Gold Exploration Corp.

Francisco Gulisano

Suite 2400 – 1055 West Georgia Street

V6E 3P3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@bgxcorp.com

Pressekontakt:

Black Gold Exploration Corp.

Francisco Gulisano

Suite 2400 – 1055 West Georgia Street

V6E 3P3 Vancouver, BC

email : info@bgxcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die beste Preisstrategie für Fitnessstudios. Bedford Metals kündigt mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Uranprojekt Sheppard Lake an