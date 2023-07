Erfolgsgeschichte einer Augsburger Immobilienmaklerin: Marion Sens

Marion Sens, Expertin mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Immobilienbranche, berät individuell und kompetent beim Verkauf, Vermietung und mehr. Ihr Credo: Jede Immobilie ist einzigartig.

In der Immobilienbranche bringt Marion Sens seit 1995 ihre Expertise ein und hat sich mit ihrem Immobilien-Service Augsburg einen Namen gemacht. Die diplomierte Innenarchitektin und Immobilienwirtin punktet dabei vor allem durch ihr umfassendes Fachwissen und ihre individuelle Kundenberatung.

Bevor sie 2005 ihren Standort nach Augsburg verlegte, leitete Marion Sens erfolgreich eine Immobilienabteilung einer Bank in Nordrhein-Westfalen und arbeitete danach unter anderem in Freiburg und Heilbronn, um BauherrInnen von der Grundstückswahl bis zum Hausentwurf zu beraten. Aus dieser Zeit stammen viele wertvolle Kontakte, die sie nach wie vor pflegt und in ihrer Arbeit nutzt.

Heute berät Marion Sens nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit Kunden bei der Bewertung, dem Verkauf und der Vermietung ihrer Immobilien. Zudem steht sie bei allen Fragen rund um die Immobilie kompetent zur Seite. So schätzen KundInnen besonders ihre fundierte Beratung und persönliche Betreuung, wie zahlreiche positive Rezensionen auf Google belegen.

Die Immobilienmaklerin stellt ihre Fachkompetenz immer wieder unter Beweis:

Beim Verkauf einer Immobilie ermittelt sie den aktuellen Verkehrswert, berücksichtigt politische, wirtschaftliche und rechtliche Tendenzen und erstellt bzw. beschafft umfangreiche Unterlagen. Bei der Vermietung legt Marion Sens großen Wert auf ein harmonisches, faires Mietverhältnis und unterstützt VermieterInnen dabei, passende MieterInnen zu finden.

Mit ihrem über Jahrzehnte gewachsenen Leistungsspektrum bietet sie auch im Rahmen von Erbschaftsangelegenheiten, Ehescheidungen und Betreuungsverfahren immobilienwirtschaftliche Unterstützung und Begleitung.

Marion Sens widmet sich allen KundInnen und jeder Immobilie individuell. Ihr Credo: „Jeder Mensch und jede Immobilie ist einzigartig. Deshalb ist jeder Immobilienverkauf immer wieder anders.“

Die Augsburger Immobilienmaklerin zeichnet sich zudem durch ihre Kenntnisse in Gesetzen und Vorschriften aus, die den Bereich der Immobilienwirtschaft vom Bauen bis zur Sanierung beeinflussen. Sie zeigt ihren KundInnen stets transparent und verständlich auf, welche Auswirkungen diese Gesetze und Vorschriften sowie deren Änderungen – wie derzeit die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) – auf den Verkauf und die Vermietung von Immobilien haben können.

Für weiterführende Informationen und individuelle Beratung steht Ihnen Marion Sens über https://www.marion-sens.de/ gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMMOBILIEN-SERVICE AUGSBURG | Dipl.- Ing. Marion Sens

Frau Marion Sens

Koloniestraße 4

86199 Augsburg

Deutschland

fon ..: 0821 – 4540545

web ..: http://marion-sens.de

email : info@marion-sens.de

Pressekontakt:

IMMOBILIEN-SERVICE AUGSBURG | Dipl.- Ing. Marion Sens

Frau Marion Sens

Koloniestraße 4

86199 Augsburg

fon ..: 0821 – 4540545

