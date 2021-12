Erfolgsmeldung: Verkauf einer Eigentumswohnung in Mommenheim mit GRUNDUM Immobilien

Der Mainzer Immobilienmakler GRUNDUM Immobilien hat wieder einmal eine Wohnung schnell und zuverlässig verkauft.

Der Verkauf einer Immobilie ist nicht so einfach. Die falsche Einschätzung des aktuellen Wertes bedeutet, dass man entweder bares Geld verliert oder monatelang auf den passenden Käufer warten muss, der Bereitschaft zeigt, zu dem angebotenen Preis zu kaufen. „Um den aktuellen Marktwert perfekt einschätzen zu können, benötigt es neben Werten aus der Vergangenheit eine große Erfahrung, um zielsicher die Bewertung vorzunehmen“, äußert sich Claudio Bonelli von GRUNDUM Immobilien. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Immobilienwirtschaft hat der Immobilienmakler die besten Voraussetzungen.

Neben der Preisfindung kommt es aber auch auf das komplette Vermarktungspaket an, von virtuellen 360 Grad Touren über professionelle Fotos bis hin zu den Besichtigungen, wo Claudio Bonelli als Beauftragter Immobilienmakler Mainz den besten Service bietet. So konnte GRUNDUM Immobilien zum wiederholten Mal eine Immobilie in Mommenheim im Landkreis Mainz-Bingen verkaufen. Die gut geschnittene 3-Zimmer-Wohnung mit 2 sonnenverwöhnten Terrassen befindet sich im 1.OG eines 2-Familienhauses. Die Gesamtanlage besteht aus einer Eigentümergemeinschaft mit 6 Wohneinheiten. Die freizügige Aufteilung der gesamten Wohnräume schafft ein angenehmes Wohnambiente. Vom großen Wohnzimmer bzw. vom Schlafzimmer hat man einen direkten Zugang zu den großzügigen Terrassen, die zum Verweilen, Genießen und Entspannen einladen. Die 2 Terrassen sind ca. 40 m2 bzw. ca. 20 m2 groß. In der Zeit des alltäglichen Dauerstresses bietet dieses Wohlfühldomizil alle Voraussetzungen um Ruhe und Entspannung zu finden.

Die lokale Nähe zu Mommenheim war für die Auftraggeber der Grund, den Immobilienmakler in Mainz zu beauftragen. Es ist ein gutes Gefühl, seine Immobilie in den Händen von jemandem zu wissen, dem die Region am Herzen liegt.

Claudio Bonelli ist aktiv als Immobilienmakler seit zwanzig Jahren. Mit Büros in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz agiert die Maklerfirma weitläufig und zugleich lokal. Die Immobilienberater/innen organisieren die Vermietung und den Verkauf von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Renditeobjekten und Gewerbeimmobilien. Dabei legt das traditionelle Unternehmen Wert auf Zuverlässigkeit, Perfektion, Ehrlichkeit und Engagement. Mit dem (G)rundum-Sorglos-Paket betreuen sie Ihre Immobilien und erarbeiten damit das für Sie beste Ergebnis. Profitieren Sie von diesem Partner in Ihrer Nähe.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.grundum.de

