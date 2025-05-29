Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 29. Mai 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) (www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) teilt den Aktionären mit, dass alle Beschlüsse auf der Jahreshauptversammlung (HV) des Konzerns, die heute um 14:00 Uhr (CAT) mittels elektronischer Kommunikation und elektronischer Plattformen stattfand, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurden.

Die Anzahl der Aktien, die persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten abgestimmt haben, belief sich auf 2.421.927.026, was 85,56 % der insgesamt emittierten Stammaktien der Sibanye-Stillwater (2.830.567.264) entspricht. Die auf der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der der prozentuale Anteil der Aktien, die für und gegen einen jeden Beschluss gestimmt haben, sowie jene die sich enthalten haben, sind im Folgenden angegeben:

Beschluss % der Stimmen % der Stimmen Anzahl der % der % der bei

für den gegen den abstimmenden Aktien abstimmenden Abstimmung

Beschluss Beschluss(1) Aktien(2) enthaltenen

(1) Aktien(2)

Einfacher Beschluss Nr. 1 – 99,95% 0,05% 2.419.526.412 85,48% 0,08%

Bestellung der Abschlussprüfer und eines Einzelbetriebsprüfers

Einfacher Beschluss Nr. 2: Wahl eines Direktors: LE Mthimunye 99,28% 0,72% 2.419.604.472 85,48% 0,08%

Einfacher Beschluss Nr. 3: Wiederwahl eines Direktors: C Keyter 99,29% 0,71% 2.419.712.480 85,49% 0,08%

Einfacher Beschluss Nr. 4: Wiederwahl eines Direktors: RP Menell 95,76% 4,24% 2.419.668.008 85,48% 0,08%

Einfacher Beschluss Nr. 5: Wiederwahl eines Direktors: JS Vilakazi 95,73% 4,27% 2.419.703.720 85,48% 0,08%

Einfacher Beschluss Nr. 6: Wiederwahl eines Direktors: TV Maphai 93,46% 6,54% 2.418.249.439 85,43% 0,13%

Einfacher Beschluss Nr. 7.1: Wahl des Vorsitzenden und eines Mitglieds 99,65% 0,35% 2.419.499.732 85,48% 0,09%

des Prüfungs- und Risikoausschusses: TM

Nombembe

Einfacher Beschluss Nr. 7.2: Wiederwahl eines Mitglieds des des 99,69% 0,31% 2.419.517.140 85,48% 0,09%

Prüfungs- und Risikoausschusses: SV

Zilwa

Einfacher Beschluss Nr. 7.3: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und 98,81% 1,19% 2.419.543.376 85,48% 0,08%

Risikoausschusses: HJR

Kenyon-Slaney

Einfacher Beschluss Nr. 7.4: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und 99,31% 0,69% 2.419.472.356 85,48% 0,09%

Risikoausschusses: LE

Mthimunye

Einfacher Beschluss Nr. 7.5: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und 99,65% 0,35% 2.419.504.420 85,48% 0,09%

Risikoausschusses: PJ

Hancock

Einfacher Beschluss Nr. 7.6: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und 90,80% 9,20% 2.419.555.796 85,48% 0,08%

Risikoausschusses: PFM

Boisseau

Einfacher Beschluss Nr. 8.1: Wahl des Vorsitzenden und Wiederwahl 99,67% 0,33% 2.419.626.436 85,48% 0,08%

eines Mitglieds des SESC: EJ

Dorward-King

Einfacher Beschluss Nr. 8.2: Wahl eines Mitglieds des SESC: SV Zilwa 99,69% 0,31% 2.419.473.208 85,48% 0,09%

Einfacher Beschluss Nr. 8.3: Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: TV 98,87% 1,13% 2.419.539.180 85,48% 0,08%

Maphai

Einfacher Beschluss Nr. 8.4: Wahl eines Mitglieds des SESC: PFM 91,89% 8,11% 2.419.463.484 85,48% 0,09%

Boisseau

Einfacher Beschluss Nr. 8.5: 97,05% 2,95% 2.419.601.196 85,48% 0,08%

Wahl eines Mitglieds des SESC: JS Vilakazi

Einfacher Beschluss Nr. 8.6: Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: KA 89,06% 10,94% 2.419.641.412 85,48% 0,08%

Rayner

Einfacher Beschluss Nr. 8.7: Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: RP 96,50% 3,50% 2.419.538.824 85,48% 0,08%

Menell

Einfacher Beschluss Nr. 9: Genehmigung zur Ausgabe von genehmigten, 96,83% 3,17% 2.419.847.300 85,49% 0,07%

aber noch nicht emittierten

Stammaktien

Einfacher Beschluss Nr. 10: Genehmigung zur Ausgabe von 96,54% 3,46% 2.419.886.380 85,49% 0,07%

Beteiligungspapieren gegen

Barzahlung

Einfacher Beschluss Nr. 11: Erwerb eigener Aktien und American 77,48% 22,52% 2.419.202.598 85,47% 0,10%

Depositary

Shares

Einfacher Beschluss Nr. 12: Befürwortung der Vergütungspolitik des 97,31% 2,69% 2.418.790.577 85,45% 0,11%

Unternehmens

(3)

Einfacher Beschluss Nr. 13: Befürwortung des Berichts über die 97,06% 2,94% 2.418.869.897 85,46% 0,11%

Umsetzung der Vergütungsrichtlinien des Unternehmens

(3)

Sonderbeschluss Nr. 1 – 98,57% 1,43% 2.419.012.426 85,46% 0,10%

Genehmigung der jährlichen Vergütung für Non-Executive Directors mit

Wohnsitz in

Afrika

Sonderbeschluss Nr. 2 – 98,13% 1,87% 2.419.015.486 85,46% 0,10%

Genehmigung der jährlichen Vergütung für Non-Executive Directors mit

Wohnsitz außerhalb

Afrikas

Sonderbeschluss Nr. 3 – 79,57% 20,43% 2.418.610.454 85,45% 0,12%

Genehmigung für das Unternehmen, finanzielle Unterstützung gemäß den

Abschnitten 44 und 45 des Gesetzes zu

gewähren

Anmerkungen:

(1) Die abstimmenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zur gesamten Anzahl von Aktien angegeben, die bei der Versammlung abgestimmt haben.

(2) Die abstimmenden oder enthaltenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zum insgesamt emittierten Aktienkapital angegeben.

(3) Am 22. Mai 2026 ging die Mitteilung ein, dass die Änderungen des Gesellschaftsgesetzes bezüglich der Offenlegungs- und Genehmigungsanforderungen für Vergütungen mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten sind. Die Einberufung zur Hauptversammlung sowie der Vergütungsbericht von Sibanye-Stillwater wurden den Aktionären am 24. April 2026 zugestellt, weshalb die Vergütungsbeschlüsse als unverbindliche Beschlüsse vorgeschlagen wurden. Die Hauptversammlung muss gemäß den zum Zeitpunkt der Versendung der Ankündigung zur Hauptversammlung geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden; daher werden die Beschlüsse den Aktionären wie in der Ankündigung dargelegt zur Abstimmung vorgelegt. Sibanye-Stillwater holt derzeit rechtlichen Rat hinsichtlich der Grundlagen für die künftige Umsetzung und vollständige Einhaltung der Änderungen des Gesellschaftsgesetzes ein.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein globaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Metallen der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

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In Europa

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