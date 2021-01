Ergebnisse der von Palladium One entdeckten massiven magmatischen Sulfide – 8,7 % Niäq (193 Pfund/Tonne) über 3,8 Meter in Tyko

5. Januar 2021 – Toronto, Ontario – In den ersten zwei Bohrlöchern des Bohrprogramms 2020 in Tyko wurden massive magmatische Sulfide mit einem Gehalt von 8,7 % Niäq* (193 Pfund pro Tonne) über 3,8 Meter (6,6 % Ni, 3,7 % Cu, 1,5 g/t PGE) in weniger als 30 Metern wahrer Teufe im Zielgebiet Smoked Lake des Ni-Cu-PGE-Projekts in Ontario, Kanada, durchteuft, meldete Palladium One Mining (Palladium One oder das Unternehmen) (TSXV: PDM, FRA: 7N11, OTC: NKORF) heute. Der gegenwärtige Marktpreis von Nickel liegt bei ca. USD 7,90 pro Pfund.

Wichtigste Ergebnisse:

– Bohrloch TK-20-016 ergab 8,7 % Niäq (193 Pfund pro Tonne) über 3,8 Meter (6,6 % Ni, 3,7 % Cu, 1,5 g/t PGE) von Meter 29,0 bis 32,8 bohrlochabwärts.

o Einschließlich 10,1 % Niäq (221 Pfund pro Tonne) über 0,5 Meter (8,2 % Ni, 3,1 % Cu, 1,5 g/t PGE).

– Bohrloch TK-20-015, ein neigungsaufwärts ausgerichtetes Bohrloch, das von der gleichen Bohrplatte aus gebohrt wurde, ergab 4,8 % Niäq über 2,3 Meter (3,9 % Ni, 1,4 % Cu, 0,8 g/t PGE) ab Meter 30 bohrlochabwärts.

o Einschließlich 8,0 % Niäq über 1,0 Meter (7,3 % Ni, 0,8 % Cu, 1,0 g/t PGE).

– In allen 13 Bohrlöchern, die in Smoke Lake gebohrt wurden, wurden magmatische Sulfide mit gebohrten Mächtigkeiten von 1 bis zu 15 Metern durchteuft.

o Es wurden mehrere Massivsulfid-Abschnitte bis zu 4 Metern festgestellt.

o Die Untersuchungsergebnisse für die übrigen 11 Bohrlöcher stehen noch aus.

– Durch Bohrungen wurde eine magmatische sulfidmineralisierte Streichlänge von 270 Metern definiert, wobei der bisher tiefste Abschnitt eine wahre Teufe von nur 100 Metern aufweist.

– Die Mineralisierung bleibt in Richtung Nordwesten und neigungsabwärts offen.

– Die Bohrungen lassen auf einen flachen, südwestlich einfallenden Erzkörper schließen, der in Richtung Westen-Nordwesten abfällt.

Wir freuen uns sehr über das ausgesprochen hochwertige oberflächennahe Potenzial einer Ressource in Smoke Lake. Dies ist die erste Entdeckung einer Massivsulfidmineralisierung im Ni-Cu-PGE-Projekt Tyko und lässt stark auf weitere Entdeckungen hoffen, zumal Tyko bisher erschreckend wenig erkundet wurde. Das Projekt Tyko erstreckt sich über 20.000 Hektar und schließt die 7.000 Hektar große mafisch-ultramafische Intrusion Bulldozer ein, in der noch keinerlei geologische Kartierung oder Exploration stattgefunden hat, meinte Derrick Weyrauch, der President und CEO.

Das Bohrprogramm 2020 in Tyko bestand aus 14 Bohrlöchern über insgesamt 1.123 Meter, von denen 13 Bohrlöcher in der elektromagnetischen (EM) Anomalie von Smoke Lake gebohrt wurden. Dieses Programm war das erste, mit dem Probebohrungen in der EM-Anomalie von Smoke Lake ausgeführt wurden (siehe Pressemitteilungen vom 21. Januar 2020, vom 7. Dezember 2020 und vom 18. November 2020). Hochauflösende drohnenbasierte magnetische und in horizontalen Schleifen ausgeführte EM-Bodenvermessungen, die kurz vor den Bohrungen durchgeführt wurden, haben die Definition der Anomalie verfeinert, was zur erfolgreichen Entdeckung der massiven magmatischen Sulfide geführt hat. Eine EM-Vermessung des Bohrlochs soll im Januar 2021 durchgeführt werden, um den Massivsulfidkörper von Smoke Lake weiter abzugrenzen.

Die bisherigen Bohrungen deuten auf einen mineralisierten ultramafischen Erzkörper an der Oberfläche hin, der in Massivsulfide übergeht, die flach (~32°) in Richtung Südwesten einfallen. Die Massivsulfide treten als durchgängige Platte mit einer möglichen Verwerfung in der Nähe ihrer Basis auf, die möglicherweise ihre Einlagerung in Tonalit kontrolliert.

Die Lithologien bei Smoke Lake weisen eine starke Ähnlichkeit mit jenen Lithologien auf, die in den 17 Kilometer westlich gelegenen Zonen Tyko und RJ aufgefunden wurden. Dort stieß man in Bohrloch TK-16-010 auf einen 6,22 m breiten Abschnitt mit bis zu 1,06 % Ni und 0,35 % Cu, in dem auch ein 0,87 m breiter Teilabschnitt mit 4,71 % Ni und 0,82 % Cu enthalten war (siehe Pressemeldung vom 8. Juni 2016).

Tabelle 1: Erste Bohrergebnisse 2020 aus der Entdeckung Smoke Lake im Projekt Tyko

Bohrlocvon bis MächtNiÄq NiÄqNi Cu Co PGE Pd Pt Au

h (m) (m)igkei% lbs% % % g/t g/ g/ g/

t /t (Pd+t t t

(m) Pt+Au

)

TK-20-030,0 32,42,3 4,78 105 3,91,40,00,84 0,40,30,0

15 0 1 5 8 5 1

Einschl31,4 32,41,0 8,04 177 7,20,80,01,05 0,50,40,0

. 6 5 9 7 8 1

TK-20-029,0 32,83,8 8,74 193 6,63,70,01,51 0,60,80,0

16 5 0 9 7 1 3

Einschl29,8 32,52,7 9,80 216 7,44,10,11,64 0,70,80,0

. 7 6 0 4 7 3

Einschl29,8 30,30,5 10,05221 8,23,00,11,50 0,80,50,0

. 0 8 0 8 8 4

(1) Die angegebenen Mächtigkeiten stellen erbohrte Mächtigkeiten dar, nicht die wahren Mächtigkeiten.

Abbildung 1. Durchschneidung von massivem magmatischem Sulfid in Bohrloch TK-20-016. Das Nebengestein besteht aus Tonalit.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/54945/PalladiumOne_050121_DEPRcom.001.png

Abbildung 2. Nahaufnahme der Durchschneidung von massivem magmatischem Sulfid in Bohrloch TK-20-016

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/54945/PalladiumOne_050121_DEPRcom.002.png

Abbildung 3. Lageplan der Zone Smoke Lake mit erster vertikaler Magnetfeldmessung als Hintergrund; zu sehen sind die Bodenproben, die axialen Spuren der beiden eng beieinander liegenden (und mittels bodengestützter Horizontal-Loop-EM-Messung ermittelten) Anomalien sowie die 2020 gebohrten Löcher.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/54945/PalladiumOne_050121_DEPRcom.003.png

Abbildung 4. Querschnitt der ersten beiden Bohrlöcher des Bohrprogramms 2020 bei Smoke Lake

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/54945/PalladiumOne_050121_DEPRcom.004.png

*Nickeläquivalent (NiÄq)

Der Nickeläquivalent wird unter Verwendung der folgenden Preise berechnet: 950 USD pro Unze Platin; 1.300 USD pro Unze Gold; 6.614 USD pro Tonne (3,00 USD pro Pfund) Kupfer; 15.432 USD pro Tonne (7,00 USD pro Pfund) Nickel und 30.865 USD pro Tonne (14 USD pro Pfund) Kobalt). Dies entspricht den Rohstoffpreisen, die in der NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung des Unternehmens für Kaukua vom September 2019 verwendet wurden.

Über das Ni-Cu-PGE-Projekt Tyko

Das Ni-Cu-PGE-Projekt Tyko befindet sich rund 65 km nordöstlich der Stadt Marathon in der kanadischen Provinz Ontario. Tyko ist ein nickelfokussiertes Projekt im frühen Explorationsstadium mit hohen Sulfidanteilen. Die jüngste Durchschneidung in Bohrloch TK-16-010 lieferte auf 6,22 m bis zu 1,06 % Ni, darin enthalten waren auch 0,87 m mit 4,71% Ni (siehe Pressemeldung vom 8. Juni 2016).

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Director des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie der Erschließung von regional bedeutenden Lagerstätten mit Platingruppenelementen (PGE), Kupfer- und Nickelvorkommen in Finnland und Kanada widmet. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Läntinen Koillismaa (oder Projekt LK), ist ein palladiumdominiertes Projekt mit Platingruppenelementen, Kupfer und Nickel. Es befindet sich im nördlichen Zentrum von Finnland, das vom Fraser Institute unter die weltweit führenden Länder auf dem Gebiet der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gereiht wird. Die Explorationsaktivitäten bei LK sind auf die Sulfidversprengungen entlang einer 38 Kilometer langen vielversprechenden basalen Kontaktzone gerichtet und zielen auf den Ausbau einer bereits bestehenden NI 43-101-konformen obertägigen Ressource ab.

FÜR DAS BOARD:

Derrick Weyrauch

President, CEO & Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: -info@palladiumoneinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von Palladium One Mining Inc. wurden bzw. werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen weder angeboten noch verkauft werden.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auch auf die erwartete zukünftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung eines Unternehmens und enthalten u.a. auch Begriffe wie z.B. erwarten, glauben, planten“, schätzen und beabsichtigen sowie Aussagen darüber, dass eine Handlung oder ein Ereignis eintreten kann, könnte, sollte oder wird bzw. ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken in Verbindung mit der Projekterschließung; den Bedarf für weitere Finanzmittel; Betriebsrisiken in Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung; Preisschwankungen bei Palladium und anderen Rohstoffen; Besitzansprüche; Umwelthaftungsansprüche und Versicherungsfragen; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; das Ausbleiben von Dividenden; den Wettbewerb; die Verwässerung; die Volatilität unseres Aktienpreises und Handelsvolumens; und steuerliche Folgen für kanadische und US-amerikanische Aktionäre. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

