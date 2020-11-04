Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 bei Buck Lake: Massivsulfidabschnitte und Kupferanomalien entlang von 3 km langem EM-Korridor; Beauftragung von Euroswiss

TORONTO, ONTARIO – 31. März 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTC Pink: AUHIF) (Advanced Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse seines jüngsten Diamantbohrprogramms auf dem Projekt Buck Lake bekannt zu geben.

Buck Lake – Zone Noranda

Im Rahmen des Programms 2025 waren drei Bohrlöcher in der bereits zuvor erkundeten Zone Noranda geplant. Nur zwei Bohrlöcher konnten abgeschlossen werden, bevor winterliche Bedingungen eine vorübergehende Unterbrechung der Bohrungen erzwangen. Der Abschluss des dritten Bohrlochs verzögerte sich aufgrund schlechter Witterungsbedingungen. Das Bohrgerät befindet sich weiterhin vor Ort und das Programm wird voraussichtlich in der Frühjahrssaison fortgesetzt.

Die Bohrungen 2025 bestätigten das Vorkommen einer Massivsulfidmineralisierung, wie sie für vulkanogene Massivsulfidlagerstätten (VMS) wie Kidd Creek und die Mine Horne charakteristisch ist. Frühere Bohrungen, die im Jahr 2022 abgeschlossen wurden, hatten eine Massivsulfidzone über eine Streichlänge von etwa 500 m definiert und die aktuellen Bohrungen scheinen diese Zone innerhalb eines kleinen Teils einer 3.000 m langen elektromagnetischen Anomalie zu bestätigen, die im Konzessionsgebiet identifiziert wurde.

Der folgende Auszug aus dem NI 43-101-konformen technischen Bericht vom September 2023 über Buck Lake fasst das Potenzial des Projekts zusammen:

Die folgenden herausragenden Merkmale des Konzessionsgebiets Buck Lake machen dieses zu einem hochwertigen Konzessionsgebiet für Cu-Zn-Lagerstätten vom VMS-Typ:

1) Ein Grünsteingürtel mit suprakrustalem Gestein aus dem Archaikum innerhalb der metallreichen Subprovinz Wawa-Abitibi.

2) Ein geologisches Umfeld, das mit anderen VMS-Lagerstätten der Subprovinz Wawa-Abitibi übereinstimmt, einschließlich felsischen bis intermediären Vulkangesteins, dazitischer Lavaströme, Tuffe und Brekzien sowie Sedimente in einer extensiven Inselbogen-Umgebung.

3) Bestätigte Cu-Zn-haltige Massivsulfidmineralisierung in Oberflächen-Schlitzprobenahmen und Diamantbohrungen.

4) Cu-Zn-haltige +/- massive Pyrit-Pyrrhotin-Mineralisierung, die stratigrafisch in der Nähe von hornsteinartigen exhalativen Horizonten und BIF liegt (Abbildung 8.1, rechte Seite) (Foto 9).

5) Begrenzte moderne Exploration des VMS-Lagerstättenmodells.

Die aktuellen Ergebnisse untermauern das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets weiter.

Diese neuesten Ergebnisse bei Buck Lake bestätigen weiterhin unseren systematischen Ansatz zur Erschließung historisch unzureichend erkundeter VMS-Systeme. Das Vorkommen von Massivsulfidmineralisierungen mit anomalen Kupferwerten in mehreren Bohrabschnitten untermauert das Potenzial dieses 3.000 m langen EM-Korridors. Bis dato haben wir nur einen kleinen Teil dieser ausgedehnten Anomalie untersucht und die von uns beobachtete Indikator-Kupfersignatur weist darauf hin, dass wir uns am Rande eines wesentlich größeren, potenziell hochgradigen Systems befinden. Da das Bohrgerät vor Ort bleibt und bereit ist, im Frühjahr die Arbeiten fortzusetzen, befinden wir uns in einer günstigen Position, um auf diesen vielversprechenden Ergebnissen aufzubauen und unser Verständnis des vollen Potenzials von Buck Lake weiter zu vertiefen, sagte Arndt Roehlig, President von Advanced Gold.

Die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen zeigen in den Bohrlöchern BL-25-01 und BL-25-03 Abschnitte mit anomalen Kupferwerten, die mit Zonen in Verbindung stehen, die laut Beschreibung Massivsulfide enthalten (Tabelle 2). In Bohrloch BL-24-02 wurde keine Massivsulfidmineralisierung durchschnitten. Dieser Bohrlochabschnitt wies reichlich Quarzerzgänge mit Sulfiden auf und es wurde nur Gold analysiert, wobei keine bedeutsamen Goldwerte verzeichnet wurden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass das Bohrloch das geplante Ziel möglicherweise nicht erreicht hat.

Tabelle 1: Bohrlochdetails

Bohrloch-Nr. Easting Northing Azimut Neigung Länge

BL-25-01 279522 5209748 288 -54 232.0

BL-25-02 279482 5209776 258 -55 117.0

BL-25-03 279482 5209776 260 -65 113.0

Tabelle 2: Abschnitte, die laut Beschreibung eine Massivsulfidmineralisierung enthalten

Bohrloch-Nr. Probe Von Bis Länge Beschreibung Kupfer ppm

BL-25-01 70264 93,00 94,00 1,00 Sulfidzone 318 Durchschn. 510 ppm Cu

BL-25-01 70265 94,00 95,00 1,00 Sulfidzone 719

BL-25-01 70266 95,00 96,00 1,00 Sulfidzone 135

BL-25-01 70267 96,00 97,00 1,00 Sulfidzone 308

BL-25-01 70268 97,00 98,00 1,00 Sulfidzone 605

BL-25-01 70269 98,00 99,00 1,00 Sulfidzone 687

BL-25-01 70271 99,00 100,00 1,00 Sulfidzone 515

BL-25-01 70272 100,00 101,00 1,00 Sulfidzone 131

BL-25-01 70273 101,00 102,00 1,00 Sulfidzone 1180

BL-25-03 70425 62,00 63,50 1,50 Sulfidzone 134 Durchschn. 545 ppm Cu

BL-25-03 70426 63,50 65,00 1,50 Sulfidzone 205

BL-25-03 70427 65,00 66,50 1,50 quartz veining 342

BL-25-03 70428 66,50 68,00 1,50 quartz veining 571

BL-25-03 70429 68,00 69,50 1,50 quartz veining 986

BL-25-03 70431 69,50 71,00 1,50 quartz veining 1200

BL-25-03 70432 71,00 72,50 1,50 quartz veining 513

BL-25-03 70433 72,50 74,00 1,50 Sulfidzone 540

BL-25-03 70434 74,00 75,50 1,50 Sulfidzone 510

BL-25-03 70435 75,50 77,00 1,50 Sulfidzone 631

BL-25-03 70436 77,00 78,50 1,50 Sulfidzone 382

Die Analysen wurden von Actlabs in Ancaster, Ontario, einem akkreditierten Labor, durchgeführt.

Bei den mineralisierten Abschnitten handelt es sich um Bohrlochabschnittslängen. Das Verhältnis zur wahren Mächtigkeit ist unbekannt, wird jedoch auf etwa 75 % der durchschnittenen Mächtigkeit geschätzt.

Werte von bis zu 0,12 % Cu und 0,10 % Cu sowie anomale Kupferwerte über ausgedehnte Zonen in den Bereichen, die laut Beschreibung Massivsulfide enthalten, bestätigen eine polymetallische Signatur, die charakteristisch für umfassende vulkanogene Massivsulfidsysteme (VMS) oder orogene Goldsysteme ist. Diese Indikator-Kupferwerte weisen darauf hin, dass die drei bis dato gebohrten kurzen Bohrlöcher lediglich den oberflächennahsten Teil einer potenziell umfassenderen, metallreichen Struktur erprobt haben.

Exploration im gesamten Konzessionsgebiet

Um das Potenzial des Konzessionsgebiets Buck Lake als VMS-Ziel weiter zu untersuchen, wurden im gesamten Konzessionsgebiet über 200 Gesteinsproben entnommen, die auf geochemische Merkmale untersucht werden, welche auf eine Mineralisierung hinweisen. Dies ist eine Folgestudie zur Veröffentlichung Recommendations for Exploration – 2023-2024 des Ontario Geological Survey aus den Jahren 2023/24 mit dem Titel Mineral Prospectivity Mapping in the Batchawana Greenstone Belt (Seiten 35 bis 40), in der das Gebiet Buck Lake als besonders vielversprechend hervorgehoben wurde.

Advanced Gold Exploration Inc. hält sich an ein strenges Protokoll zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC). Für den Bericht A26-00789 verwendete das Unternehmen branchenübliche Leerproben und zertifiziertes Referenzmaterial (CRMs). Bemerkenswerte Ergebnisse wurden bei den Standardproben OREAS 226 und OREAS L16 beobachtet, die Werte innerhalb akzeptabler Standard-Abweichungsgrenzen lieferten und somit die Genauigkeit der vom Labor verwendeten Brandprobe und ICP-AES-Methoden bestätigten.

Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Beratungsabkommen (das Euroswiss-Abkommen) mit Euroswiss Capital Partners Inc. (Euroswiss) unterzeichnet, um die Geschäftsentwicklung, die Marktpräsenz und Marketinginitiativen zu unterstützen, die die Sichtbarkeit des Unternehmens in der europäischen Investment-Community verbessern sollen. Im Rahmen des Euroswiss-Abkommens wird Euroswiss auf nicht exklusiver Basis als strategischer und finanzieller Berater des Unternehmens fungieren und Beratung, Konsultation, Informationen und Dienstleistungen in Bezug auf die allgemeine Geschäftsentwicklung, Finanzberatung und Internetstrategie bereitstellen, einschließlich der Unterstützung des Unternehmens bei der Entwicklung eines Kommunikationsplans, der die Anlegeröffentlichkeit über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens informieren soll, sowie der Beratung und Unterstützung des Unternehmens in Fragen des Networkings, der Geschäftsentwicklung und der Unternehmensfinanzierung in Europa zu marktüblichen Bedingungen.

Das Euroswiss-Abkommen weist eine Laufzeit von sechs Monaten auf, beginnend am 17. März 2026, und sieht ein Honorar in Höhe von 60.000 $ in bar vor, wobei eine Hälfte nach der Unterzeichnung des Abkommens und die andere Hälfte innerhalb von 90 Tagen nach der Unterzeichnung des Abkommens zu entrichten ist. Eine Euroswiss nahestehende Partei besitzt 400.000 Stammaktien des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

James Atkinson, MSc, PGeo, ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Definition gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um alle historischen Informationen über das Konzessionsgebiet zu verifizieren, insbesondere in Bezug auf historische Probenahmen, Bohrergebnisse und technische Arbeiten, die von anderen bereitgestellt wurden. Der qualifizierte Sachverständige geht davon aus, dass die Probenahmen und Analyseergebnisse gemäß den branchenüblichen Standards durchgeführt wurden. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären unmittelbare und langfristige Werte zu erbringen. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.

Im Namen des Board of Directors,

Arndt Roehlig, President & CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel.: (604) 318-1034

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens und den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, erwägt, glaubt, prognostiziert, plant und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert seiner aktuellen und zukünftigen Mineralexplorationskonzessionen und damit verbunden den langfristigen Unternehmenswert zu steigern, die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsrisiken zu mindern oder zu beseitigen, sowie die Absicht des Unternehmens, ein Portfolio historischer Goldkonzessionsgebiete aufzubauen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit wie oben beschrieben fortsetzen wird. Die Leser werden angehalten, die jährlichen und vierteljährlichen Lageberichte des Unternehmens sowie andere regelmäßig eingereichte Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu konsultieren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen bzw. tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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