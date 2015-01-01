Erinnerungen, die bleiben: Victoria Schmuck launcht die Beach Kollektion 2026

Schmuck als Sommererinnerung

Victoria Schmuck startet mit der Beach Kollektion 2026 in die Sommersaison. Inspiriert von Licht, Reisen und besonderen Momenten am Wasser umfasst die Linie Schmuckstücke, die sich individuell kombinieren und immer wieder neu zusammenstellen lassen. Im Mittelpunkt stehen Personalisierung und wandelbare Designs, die sich kombinieren und layern lassen, von Fußkettchen über Ringe bis zu neuen Charms.

Schmuck als Sommererinnerung

Die Kollektion setzt auf Pieces, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen, auch dann, wenn der Urlaub längst vorbei ist. Charms und kombinierbare Elemente erlauben es, Schmuck immer wieder neu zusammenzustellen und persönliche Bedeutungen mitzunehmen, von Tag zu Tag, von Reise zu Reise.

Fußkettchen und Ringe: sommerliche Akzente im Sortiment

Einen Schwerpunkt der Beach Kollektion bilden Fußkettchen, die das Sommer- und Urlaubsgefühl als eigenes Schmucksegment aufgreifen. In vielfältigen Varianten und Farben (25-49EUR). Ergänzt wird das Sortiment durch Ringe wie den IP Gold Ring „Sonne“ (59EUR) sowie einen IP Gold Perlmutt-Ring (49EUR) als Fortführung der bestehenden Perlmutt- und Perlenwelt.

Charms: Motive zum Sammeln und Kombinieren

Für die Personalisierung erweitert Victoria Schmuck das Sortiment um acht neue Charms: Muschel, Seepferdchen, Schildkröte, Fisch, Erdbeere, Biene, Perlenherz (19EUR) sowie Yin & Yang (25EUR). Als kleine Akzente lassen sie sich an Halsketten und Armbändern einsetzen und verändern den Look je nach Stimmung und Anlass.

Verkaufsstart und Verfügbarkeit

Die Kollektion ist ab sofort über den offiziellen Online-Shop sowie ausgewählte Vertriebspartner in Frankreich, Benelux und Deutschland erhältlich.

Weitere Informationen unter: https://victoria-schmuck.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Victoria Schmuck

Frau Hanna Rinke

In der Steele 2

40599 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://victoria-schmuck.com/de-de

email : hanna.rinke@victoria-deutschland.de

Über Victoria Schmuck:

Victoria Schmuck wurde aus der Leidenschaft von Françoise Kaisin und Brigitte Vyncke, die Schmuck bei „Home-Partys“ verkaufen wollten, um echte Begegnungen zu fördern, gegründet. Das Unternehmen bietet Schmuck über Schmuckstylistinnen an, die kostenlose Schulungen und ein Starter-Kit erhalten, um unabhängig zu werden. Ihre Vision ist es, Frauen zum Strahlen zu bringen und den deutschen Markt im Direktvertrieb zu erobern.

Pressekontakt:

Victoria Schmuck

Frau Hanna Rinke

In der Steele 2

40599 Düsseldorf

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web ..: https://victoria-schmuck.com/de-de

email : hanna.rinke@victoria-deutschland.de

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