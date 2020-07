„Eritrea“ – Notizen zu einer Reise im Winter 2020

Katharina Füllenbach präsentiert den Lesern mit „Eritrea“ den zehnten, spannenden Band der Reihe Reisepostillen.

Vielen Liebhabern von ansprechender und interessanter Reiseliteratur wird die Autorin Katharina Füllenbach bereits durch ihre Reiseberichte über den Iran, Togo, Uganda, die Krim, Russland, Kirgistan, Usbekistan, Katar und die Osttürkei bekannt sein. Ihre bisherigen Reiseziele steckten oft voller politischer und gesellschaftlicher Herausforderungen – und auch Eritrea sollte hier keine Ausnahme sein Das Land wurde 1993 auf den Trümmern eines Jahrzehnte langen Befreiungskriegs gegründet und steht nach knapp 30 Jahren neben gewaltigen Entwicklungsaufgaben immer wieder in der internationalen Kritik. Eritrea wird medial zuweilen als ‚afrikanisches Nordkorea‘ apostrophiert. Katharina Füllenbach machte sich mit spärlichen Vorabinformationen im Februar 2020 auf die Reise in die Region am Horn von Afrika.

Die Leser erfahren in „ERITREA“, dass Katharina Füllenbach ihre Reise mit einer skeptischen Erwartungshaltung begann, doch dann in vielerlei Hinsicht große und oftmals positive Überraschungen erlebte. Ihre Erfahrungen und Eindrücke hat sie in diesem detailreichen und sehr interessanten Reisebericht zusammengefasst. Ohne dass die Niederschrift Anspuch auf Vollständigkeit oder Objektivität erhebt, mag sie vielleicht einen Anstoß geben zu einer differenzierten Wahrnehmung dieser geschichtsträchtigen und kulturell spannenden Region.

„ERITREA“ von Katharina Füllenbach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-3181-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rock Tech Lithium Inc.: Batterie-Boom: Gigafactories schießen aus dem Boden