Erkennen Sie alles, was Ihr Pferd Ihnen mitteilt ? Mit chi horsing werden Sie es können.

Sprechen Sie und Ihr Pferd eine gemeinsame Sprache? Haben Sie eine gemeinsame Ebene der Kommunikation, verstehen Sie sich gut? Oder gibt es Probleme? Lernen Sie es und sehen Sie hier die Videos dazu.

Alexandra König von chi horsing übersetzt Ihnen, was Ihr Pferd über Ihre gemeinsame Beziehung und Ihre Lebensweise erzählt. Setzen Sie diese Erkenntnisse um und lernen Sie daraus, wie Sie zukünftig besser miteinander kommunizieren werden. Entwickeln Sie vertrauensvolle Beziehungsarbeit, erkennen und lernen Sie echte Pferdesprache und die unterschiedlichen Kommunkationsebenen. Werfen Sie gerne einen auch längeren Blick auf unsere Videos und Herzlich Willkommen in der Saliho School von Alexandra König.

chi horsing ist keine spezielle Form der Ausbildung für gut funktionierende Pferde. chi horsing macht Pferde stark und lebendig – und die Menschen glücklich, die mit ihnen arbeiten. Dazu gehört ein echtes Miteinander. Gute Kommunikation beginnt immer mit beidseitigem Verstehen. Idealerweise auf mehreren Ebenen: Sprache, Körperhaltung, Gestik, Mimik, Emotionen, die innere Haltung, soziale Kompetenz und alle mentalen Kräfte…Alles zusammen ergibt die Energie und Empathie.

Das Pferd versteht häufig nicht, was der Mensch von ihm will. Es deutet jegliche Zeichen in der Körpersprache und wendet sich dann dem Menschen zu oder ab. Eine klare und eindeutige Kommunikation ist sehr wichtig: Doch wie sieht die aus?

Der Mensch versteht noch viel häufiger nicht, was sein Pferd ihm mitteilt: Können Sie pferdisch verstehen? Erkennen Sie alle Signale, die Sie erhalten? Und wie setzen Sie das dann im Miteinander mit dem Pferd erfolgreich um? Wie helfen Sie, wenn Ihr Pferd Probleme hat oder Probleme bereitet? Was bedeutet das für Sie selbst? Sind Sie bereit, die Botschaft Ihres Pferdes für Ihren eigenen Wachstum zu empfangen um voranzukommen ?

chi horsing: Hier erfahren Sie, was Ihr Pferd denkt und fühlt und damit erfahren Sie auch einiges über sich selbst. Seminare und Workshops werden vor Ort angeboten wie auch Online über Webinare. Analyse, Beratung, Therapie, Pferdepsychologie. Hier sind alle Informationen für Sie:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chi-Horsing

Frau Alexandra König

Dorfreit 12

83352 Altenmarkt an der Alz

Deutschland

fon ..: 086216488810

web ..: https://www.chi-horsing.com/

email : koenig@saliho.com



