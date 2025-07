Erklärbare Künstliche Intelligenz: Explainable AI als zukunftsweisendes Anlagethema

Die nächste Evolutionsstufe der Künstlichen Intelligenz verspricht bessere und nachvollziehbare Entscheidungen. Für Investoren entsteht damit ein neues Feld mit wachsender strategischer Relevanz.

Künstliche Intelligenz hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Ob Spracherkennung, Bildanalyse, automatisierte Diagnosen oder algorithmisches Investieren – viele Entscheidungen treffen Systeme heute schneller und oft effizienter als der Mensch. Doch ein zentrales Problem blieb bislang ungelöst: Der Black-Box-Charakter vieler KI-Modelle. Vor allem bei komplexen neuronalen Netzen wissen selbst Entwickler oft nicht genau, warum eine KI zu einem bestimmten Ergebnis kommt.

„Genau hier setzt das Konzept der Explainable Artificial Intelligence (XAI) an. Ziel ist es, die Entscheidungsprozesse von KI-Systemen transparent, nachvollziehbar und überprüfbar zu machen – ohne die Leistungsfähigkeit der Modelle zu gefährden. Erklärbarkeit wird damit zur Brücke zwischen technologischer Komplexität und menschlicher Kontrolle. Insbesondere bei sensiblen Einsatzbereichen wie Gesundheitswesen, Justiz, Finanzwesen oder autonomem Fahren ist XAI keine Option, sondern eine Notwendigkeit“, sagt Tilmann Speck, Portfoliomanager des „AI Leaders“ (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4), einem global investierenden Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz.

Explainable AI ist kein einzelnes Tool, sondern ein Forschungsfeld, das unterschiedlichste Ansätze umfasst. Einige Methoden versuchen, auf Basis sogenannter Feature Attribution aufzuzeigen, welche Eingangsdaten den größten Einfluss auf das Ergebnis hatten – zum Beispiel, welche Laborwerte bei einer medizinischen Diagnose entscheidend waren. Andere Verfahren arbeiten mit sogenannten Local Surrogate Models, also einfachen Modellen, die im lokalen Umfeld einer konkreten Entscheidung die komplexe KI approximieren. Wieder andere setzen auf Kontrast-Erklärungen: Die KI erklärt, warum sie A und nicht B empfohlen hat.

Tilmann Specks Partner Christian Hintz führt aus: „Der technologische Fortschritt geht dabei Hand in Hand mit neuen regulatorischen Anforderungen. Die europäische KI-Verordnung (AI Act), die gerade konkretisiert wird, betont die Notwendigkeit von Nachvollziehbarkeit, insbesondere für sogenannte Hochrisiko-KI. Auch in den USA, China und anderen Märkten formieren sich Standards – und treiben die Nachfrage nach XAI-Lösungen voran.“ Für Investoren biete Explainable AI nicht nur eine Reaktion auf regulatorische Entwicklungen, sondern eine strategische Investmentchance in einem wachsenden Zukunftsmarkt. XAI sei ein Enabler: Sie öffne der KI neue Einsatzfelder, die bislang aufgrund mangelnder Nachvollziehbarkeit verschlossen waren. So könnten etwa Versicherungen oder Banken KI-Systeme in sensiblen Bereichen einsetzen, ohne sich rechtlichen Risiken auszusetzen oder das Kundenvertrauen zu gefährden.

Darüber hinaus stelle Explainable AI eine Schlüsseltechnologie für die Integration von KI in bestehende Geschäftsmodelle dar, betont Tilmann Speck. Unternehmen, die KI-gestützte Entscheidungen in ihre Abläufe integrierten – etwa bei der Kreditvergabe, in der medizinischen Bildanalyse oder in der Prozessautomatisierung – profitierten davon, wenn ihre Systeme erklärbar und überprüfbar seien. Das reduziere Risiken, stärke das Vertrauen interner und externer Stakeholder und erhöhe die Akzeptanz. Das bedeutet: Bereits heute entstehen spezialisierte Start-ups, die sich auf XAI fokussieren – ebenso wie Geschäftsbereiche großer Tech-Konzerne, die Erklärbarkeit als Wettbewerbsvorteil positionieren. Investoren, die frühzeitig in diese Unternehmen oder entsprechende Fonds investieren, sichern sich eine Position in einem zukunftsträchtigen Segment, das stark mit Megatrends wie Digitalisierung, Ethik, Nachhaltigkeit und Regulierung verknüpft ist.

„Bemerkenswert ist auch die Nähe von Explainable AI zu ESG-Kriterien. Insbesondere im Governance-Bereich spielt Transparenz eine zentrale Rolle. Unternehmen, die KI-Entscheidungen nachvollziehbar machen, erfüllen nicht nur ethische Standards, sondern verbessern ihre Bewertung im Rahmen nachhaltiger Investments. Auch aus Sicht von Impact Investing eröffnet XAI ein hochaktuelles Feld: Technologien, die gleichzeitig wirtschaftlichen Nutzen stiften und ethische Risiken reduzieren, passen ideal in die Strategie vieler institutioneller Anleger. Für Investoren eröffnet sich daher mit XAI ein attraktives Themenfeld als langfristiger, wachstumsstarker Baustein moderner Portfolios. Wer frühzeitig in Unternehmen investiert, die Erklärbarkeit zur Kernkompetenz machen, partizipiert an einer technologischen und ethischen Entwicklung, die die Zukunft der KI maßgeblich mitgestalten wird“, stellen die Portfoliomanager des „AI Leaders“ heraus.

Über den Fonds „AI Leaders“

Der „AI Leaders" (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4) ist ein ist ein global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz. Das Managementteam bestehend aus Christian Hintz, Tilmann Speck und Gerd Schäfer verwaltet ein Portfolio von bis zu 160 Werten von Herstellern und Anbietern von KI-Hardware und von KI-Software, Anwendern von KI-Hard- oder -Software für den eigenen Unternehmenszweck und Dienstleister im Bereich von KI. Bis 2030 erwarten Experten für die Künstliche Intelligenz einen Wertschöpfungsbeitrag zum weltweiten Bruttosozialprodukt in Höhe von 1,2 Prozent pro Jahr. Bei den bis zu 160 Portfoliounternehmen des „AI Leaders" handelt es sich um Gesellschaften mit einer führenden Marktstellung. Das Portfoliomanagement-Team setzt den digitalen Investmentprozess ,TOPAS' des Wertpapierinstituts ELAN Capital-Partners GmbH ein. Dieser wurde für die zeitnahe Steuerung von Portfoliobausteinen konzipiert und balanciert Tag für Tag die Allokation des Portfolios, um den sich jeweils ändernden Marktbedingungen zu entsprechen. Damit können die Faktorprämien von Wachstumswerten eingenommen werden, während die Volatilität auf einem gesamtmarktüblichen Niveau gehalten wird.

