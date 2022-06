Erleichterung für viele Schulen: ProVitako entscheidet sich für digitale Tafeln von Prowise

Nach einem mehrjährigen Ausschreibungsverfahren ist es nun soweit: ProVitako entscheidet sich für digitale Tafeln von Prowise.

Digitalisierung leicht gemacht

Für Hunderte Schulen wird die Digitalisierung nun sehr viel einfacher: Sie bestellen ihre digitalen Tafeln einfach direkt bei Prowise! Prowise kümmert sich um die Installation vor Ort. So sorgt ProVitako zusammen mit Prowise für die Schul-Digitalisierung zahlreicher Städte und Gemeinden. Zahlreiche öffentliche IT-Dienstleister sind in dem Unternehmen zusammengeschlossen. So deckt ProVitako über seine Mitglieder etwa 80 % des kommunalen IT-Marktes ab. Dazu gehören unter anderem die Civillent GmbH, die KID Magdeburg GmbH, das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) und das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ).

Entscheidung schafft Klarheit

Am Ende des intensiven Auswahlprozesses entschied sich ProVitako für die Digiboards von Prowise. Damit bestätigt Prowise wieder einmal seine Vorreiterrolle in Sachen Digitalisierung der deutschen Bildung. Landauf, landab wechseln Lehrkräfte von Kreidetafeln zu den interaktiven Tafeln. Vor kurzem hat Prowise beispielsweise allein in Dortmund den tausendsten Touchscreen installiert.

Stolz auf den Erfolg

„Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass wir eine Ausschreibung gewinnen“, sagt Prowise-Vertriebsdirektorin Liesbeth Ahrens. Dass ProVitako sich für Prowise entschieden hat, macht sie sehr stolz. „Mein tief empfundener Dank geht an all unsere KollegInnen, denn so gut wie alle Abteilungen im Unternehmen haben zu dem Erfolg beigetragen. Wieder einmal zeigen unsere MitarbeiterInnen, dass die Prowise-Vision richtig ist: exzellente Produkte, Datensicherheit, Privatsphäre, Kundendienst und vernünftige Preisgestaltung.“

BSI-Zertifikat und AV-Test-Siegel für Prowise

Datensicherheit und Privatsphäre sind grundlegende Rechte. Schon immer hat Prowise sich dafür eingesetzt, diese Rechte zu schützen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat Prowise auf seine Datensicherheit vor kurzem ein wichtiges Siegel gegeben: Ende Mai erhielt Prowise das Zertifikat „IT-Grundschutz“ für die Entwicklung seiner Bildungssoftware. Bereits zum zweiten Mal hat außerdem das unabhängige Prüfinstitut AV-Test Magdeburg die Flaggschiff-Tafel „Touchscreen Ten“ zertifiziert. Das Siegel „Geprüftes Smart Home Produkt“ bestätigt: Der Touchscreen Ten inklusive Software ist sicher.

Erleben Sie Prowise-Qualität!

Überzeugen Sie sich selbst von der exzellenten Prowise-Qualität und der ganzen Vielfalt kostenloser pädagogischer Tools: Buchen Sie eine Produktvorführung an Ihrer Schule auf www.prowise.de!

Prowise ist ein führendes europäisches IT- und Bildungsunternehmen, das 2009 gegründet wurde. Die interaktiven Tafeln des niederländischen Marktführers werden auf der ganzen Welt genutzt – in 27 Ländern. Seit elf Jahren berät und gestaltet Prowise auch Schulen in Deutschland. Prowise bietet eine Komplettlösung für deutsche Bildungseinrichtungen – von digitalen Tafeln über kostenlose, leicht zu bedienende Lernsoftware bis hin zum IT-Management. Sicherheit und Bildung gehen bei Prowise Hand in Hand: Mit Prowise-Produkten findet der digitale Unterricht in einer sicheren Lernumgebung statt. Das Unternehmen versteht sich als Vordenker und Macher. Die Vision dazu stammt von den Gründern in den Niederlanden – inspiriert von Schulen und Lehrkräften weltweit.

