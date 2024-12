Ernennung zum Executive Director

2. Dezember 2024 / IRW-Press / NGX Limited (ASX: NGX) (NGX oder Unternehmen) freut sich, mit Wirkung zum 2. Dezember 2024 die Ernennung von Herrn Peter Fox zu einem Executive Director des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Fox, der am 1. Juli 2024 als ein Non-Executive Director des Unternehmens bestellt wurde, ist eine Führungskraft im Bereich Corporate Finance. Er ist in der Graphit- und Clean-Energy-Branche hoch angesehen und liefert regelmäßig Berichte für führende Marktberatungsunternehmen.

Herr Fox verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Eigenkapitalmärkte und der Geschäftsentwicklung in der Metall- und Bergbaubranche. Er hat zudem bedeutende Fachkenntnis in der Ausführung von Downstream-Strategien für Graphitprojekte und im Aufbau von wesentlichen Kooperationen mit großen Technologiepartnern.

Herr Fox wird den anfänglichen Schwerpunkt auf das fortgesetzte Voranbringen der bestehenden Uran- und Graphitprojekte des Unternehmens legen sowie neuen Geschäftsmöglichkeiten nachgehen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass nach der Ernennung von Herrn Fox zu einem Executive Director ab demselben Tag auch Herr Matthew Syme Non-Executive Director des Unternehmens werden wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Fox

Executive Director

Tel: +61 8 9322 6322

Samuel Cordin

Executive

Tel: +61 422 799 087

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Bedingungen der Ernennung zum Executive Director

Die Verpflichtung von Herrn Fox als ein Executive Director wird in Form eines Beratungsvertrags erfolgen, der von einem der Vertragsparteien durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden kann. Herr Fox wird im Rahmen des Beratungsvertrags einen Tarif von 1.500 $ pro Tag erhalten und pro Kalendermonat mindestens an 15 Tagen Dienstleistungen erbringen – beziehungsweise je nach Bedarf, um die Tätigkeiten des Unternehmens effektiv zu handhaben. Herr Fox wird ebenfalls zweimal im Jahr zum Erhalt eines Bonus in Höhe von 15.000 $ berechtigt sein.

Ferner werden Herrn Fox (und/oder seinem/n Nominee(s)) im Rahmen der geplanten Vergütungsregelungen mit dem Unternehmen – vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre – 2.000.000 unnotierte Incentive-Optionen (direkt übertragbar, wie untenstehend definiert) gewährt werden, wobei die Ausgabe von neuen Performance-Rights Anfang 2025 finalisiert werden wird.

Unnotierte Incentive-Optionen

– 1.000.000 – ausübbar zu 0,30 $ mit Verfallstag 30. Juni 2027; und

– 1.000.000 – ausübbar zu 0,40 $ mit Verfallstag 30. Juni 2028.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NGX Limited

Matt Syme

Level 9, 28 The Esplanade

6000 Perth, WA

Australien

email : info@ngxlimited.com

Pressekontakt:

NGX Limited

Matt Syme

Level 9, 28 The Esplanade

6000 Perth, WA

email : info@ngxlimited.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sie finden für jedes Grundstück den passenden Interessenten Defence will proprietäre Accum-Technologie an Entwickler von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) lizenzieren