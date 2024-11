Erneuerbare Energien als Wachstumsfaktor: Rekordbeschäftigung trotz Rezession

Sektor wächst um 18% jährlich

Zug/Mühlheim, 11. November 2024: Rezession und Arbeitslosigkeit beschäftigen die unterschiedlichsten Wirtschaftssektoren – der Bereich erneuerbarer Energien positioniert sich hier hingegen als ein stabiles und wachsendes Arbeitsfeld.

Laut einem Bericht erreichte die globale Beschäftigung im Bereich der erneuerbaren Energien 2023 ein Rekordhoch von 16,2 Millionen Arbeitsplätzen, was einem Zuwachs von rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. „Unsere Projekte tragen nicht nur zur Energiewende bei, sondern schaffen auch langfristig sichere Arbeitsplätze.“

Damit stärken wir die lokale Wirtschaft und setzen ein positives Zeichen in einer Zeit, die von wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist“ Bradley Mundt, CEO von PLAN-B NET ZERO Mit der kürzlich gegründeten PLAN-B NET ZERO GREEN HYDROGEN GmbH positioniert sich PLAN-B NET ZERO als wichtiger Akteur im schnell wachsenden Markt. Die neuen Tochtergesellschaften ermöglichen es dem Unternehmen, spezialisierte Kompetenzen in verschiedenen Sektoren aufzubauen und gezielt in die Ausbildung und Förderung von Fachkräften zu investieren. Dies schafft nicht nur sichere und qualifizierte Arbeitsplätze, sondern unterstützt auch den Übergang hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft. PLAN-B NET ZERO sieht sich damit als Vorreiter in der Energiewende und treibt sowohl technologischen Fortschritt als auch soziale Verantwortung voran. Bildung und Umschulung als Schlüssel für eine faire Energiewende

Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien spielen auch die Arbeitnehmer eine zentrale Rolle. Investitionen in Bildung, Qualifizierung und Ausbildung sind entscheidend, um auch Arbeitnehmer aus den fossilen Sektoren umzuschulen, geschlechtsspezifische und andere Ungleichheiten zu beseitigen und die Arbeitskräfte für neue Aufgaben im Bereich der sauberen Energie vorzubereiten. Diese Maßnahmen sind unter anderem notwendig, um den Beschäftigten das erforderliche Wissen und die Kompetenzen für Arbeitsplätze im Energiesektor zu vermitteln und damit eine gerechte und nachhaltige Energiewende zu gewährleisten.

„Wir sind überzeugt, dass die erneuerbaren Energien nicht nur der Schlüssel zur Lösung der Klimakrise sind, sondern auch ein essenzieller Treiber für die Wirtschaft und die Schaffung neuer Arbeitsplätze,“ so PLAN-B NET ZERO CEO Bradley Mundt.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

