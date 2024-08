ERP-Software für Shopware: Effizienzsteigerung durch individuelle Anpassung

Erfahren Sie, wie mit anpassbarer ERP-Software für Betreiber von Shopware Onlineshops die Effizienz aller Betriebsabläufe gesteigert und Kosten gesenkt werden können.

Betreiber von Shopware-Onlineshops stehen häufig vor einer Vielzahl von Herausforderungen, wenn sie keine ERP-Software einsetzen. Ohne ein effizientes ERP-System kann die Verwaltung von Bestellungen, Lagerbeständen und Kundendaten schnell unübersichtlich und fehleranfällig werden. Die manuelle Abwicklung von Prozessen führt oft zu Verzögerungen und erhöhtem Arbeitsaufwand, was letztlich die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen kann. Zudem fehlt es ohne integrierte ERP-Software an Transparenz und Echtzeit-Daten, was wichtige Entscheidungen erschwert und das Wachstum des Online-Shops hemmt. Angesichts dieser Probleme wird deutlich, wie essentiell eine ERP-Lösung für den Erfolg und die Effizienz eines Shopware-Onlineshops ist.

Die gFM-Business ERP Software des norddeutschen Softwareherstellers gofilemaker geht noch einen Schritt weiter und bietet eine ERP-Lösung, die auch als Open Source Lizenz erworben und damit individuell angepaßt und erweitert werden kann. Durch die innovative Multi-Channel-Shop-Schnittstelle, den benutzerfreundlichen Versandassistenten und die intelligenten Bestellvorschläge bietet die Software eine umfassende und effiziente Verwaltung aller Geschäftsprozesse. Die Software basiert auf dem Datenbanksystem Claris FileMaker, das für Apple macOS, Microsoft Windows und mobil für iOS erhältlich ist.

Im Gegensatz zu vielen anderen ERP-Systemen ist gFM-Business auch als vollständig offene Open Source Lizenz erhältlich, mit der die gesamte Software und auch die integrierte Onlineshop-Schnittstelle individuell angepasst und erweitert werden kann. Auf diese Weise kann jede Erweiterung des Shopware-Onlineshops problemlos auch in der Schnittstelle für die ERP-Software umgesetzt werden.

Effiziente Integration dank Multi-Channel-Shop-Schnittstelle

Die Multi-Channel-Shop-Schnittstelle der gFM-Business ERP Software ermöglicht es, Kunden, Artikel und Bestellungen per Knopfdruck zu importieren und weiterzuverarbeiten. Dies bedeutet, dass Shopware-Betreiber ihre Verkaufsplattformen nahtlos in die ERP-Software integrieren können, wodurch der administrative Aufwand erheblich reduziert wird. Alle Daten werden automatisch synchronisiert, sodass der aktuelle Status von Bestellungen, Lagerbeständen und Kundeninformationen jederzeit transparent und aktuell ist. Neben Shopware unterstützt die Schnittstelle weitere Onlineshop-Systeme wie WooCommerce, Gambio und Modified Shopsoftware, die in der Professional-Version in beliebiger Anzahl parallel an die ERP-Software angebunden werden können. Im Rahmen einer Open-Source-Lizenz kann die Schnittstelle um weitere Onlineshops oder andere Verkaufskanäle erweitert werden.

Versandassistent für reibungslose Logistik

Ein Highlight der gFM-Business ERP Software ist der integrierte Versandassistent. Dieser ermöglicht es, Pakete schnell und effizient per Barcode-Scanner zu erfassen und zu versenden. Der gesamte Versandprozess wird dadurch beschleunigt und vereinfacht. Mit nur wenigen Klicks können Versandetiketten gedruckt, Tracking-Nummern generiert und den jeweiligen Bestellungen zugeordnet werden. Werden die Shopbestellungen als Auftrag importiert, können alle Rechnungen der Aufträge gesammelt mit dem seriellen Rechnungsassistenten erzeugt werden. Dies reduziert Fehler und spart wertvolle Zeit, die Betreiber in das Wachstum ihres Online Shops investieren können.

Intelligente Bestellvorschläge für optimale Lagerhaltung

Die gFM-Business ERP Software unterstützt Betreiber von Shopware Onlineshops zudem durch intelligente Bestellvorschläge. Basierend auf aktuellen Lagerbeständen und Verkaufsdaten generiert die Software automatische Bestellvorschläge, die es ermöglichen, Waren als Sammelbestellung bei allen Lieferanten zu bestellen. Diese Funktion hilft dabei, Lagerbestände optimal zu verwalten, Überbestände zu vermeiden und gleichzeitig sicherzustellen, dass immer genügend Ware auf Lager ist, um die Kundennachfrage zu decken.

Weitere Funktionen für den Erfolg von Online Shops

Zusätzlich zu den Kernfunktionen bietet die gFM-Business ERP Software eine Vielzahl weiterer nützlicher Features für Betreiber von Online Shops:

o Flexible Preisgestaltung: Mit der Software können verschiedene Preisstrategien für unterschiedliche Kundengruppen und Verkaufsaktionen oder auch Mitarbeiterprovisionen einfach umgesetzt werden.

o Warenwirtschaftssystem mit Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift. Mahnung, Retoure, Lieferantenanfragen und -bestellungen und Rechnungseingänge.

o Finanzmanagement: Die Software bietet umfassende Finanzmanagement-Tools, die eine einfache Buchhaltung, Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung ermöglichen, Journal mit DATEV und Kassen.

o Kundenmanagement: Durch detaillierte Kundenprofile und CRM-Funktionen können Kundenbeziehungen gepflegt und gezielt Marketingaktionen durchgeführt werden.

o Dienstleistungen und Zeiterfassung: Erfassen Sie Ihre Dienstleistungen in der integrierten Zeiterfassung und rechnen sie automatisch mit Ihren Kunden ab.

o Projekt- und Aufgabenmanagement: Verwalten Sie Bestellungen, Dienstleistungen oder andere Daten gesammelt im Projektmanagement und delegieren Sie Aufgaben an andere Mitarbeiter.

o Personalmanagement: Verwalten Sie Ihr Personal mit allen relevanten Daten, Aktionschronik und Wiedervorlagen, Termin- und Urlaubsverwaltung, Mitarbeiterprovisionen.

o Analyse und Reporting: Die integrierten Analyse- und Reporting-Tools liefern wertvolle Einblicke in die Geschäftsentwicklung und unterstützen datenbasierte Entscheidungsprozesse.

Open Source Lizenzen für maximale Flexibilität

Ein weiteres herausragendes Merkmal der gFM-Business ERP Software ist ihre Verfügbarkeit unter Open Source Lizenzen. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Software und die Multi-Channel-Shop-Schnittstelle flexibel mit Claris FileMaker anzupassen und zu erweitern. Shopware-Betreiber und Entwickler können somit maßgeschneiderte Lösungen erstellen, die genau auf die spezifischen Anforderungen ihres Geschäfts abgestimmt sind. Die Open Source Verfügbarkeit bietet maximale Freiheit und Sicherheit für zukunftsorientierte Unternehmen, die Wert auf Individualität und Flexibilität legen.

Zukunftssichere Lösung für wachsende Online Shops

Die gFM-Business ERP Software ist die ideale Lösung für Shopware-Betreiber, die ihre Geschäftsprozesse optimieren und skalieren möchten. Durch die nahtlose Integration, die automatisierten Prozesse und die vielfältigen Zusatzfunktionen unterstützt die Software Unternehmen dabei, effizient zu arbeiten und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Mit der anpassbaren gFM-Business ERP Software sind Betreiber Shopware-basierter Onlineshops bestens gerüstet, um den Herausforderungen des E-Commerce-Marktes erfolgreich zu begegnen und nachhaltig zu wachsen.

