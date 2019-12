Ersatzteile für Jura Kaffeevollautomaten

Die Firma BND-Kaffeestudio ihr reichhaltiges Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör für Jura Kaffeevollautomaten zu günstigen Preisen an.

So können Kunden aus ganz Deutschland und anderen europäischen Ländern von der Expertise und dem großen Angebot von über 8000 Ersatzteilen der Firma aus Mutterstadt profitieren. Verfügbare Jura Kaffeevollautomaten Ersatzteile werden ab Lager auf per DHL versendet und sind oftmals schon am nächsten Tag beim Kunden.

Besonderer Bonus: Es gibt nicht nur eine Hotline zur Beratung über den Kauf neuer Kaffeevollautomaten, sondern auch eine Technikerhotline, welche Ihnen bei Fragen zur Reparatur und Wartung sowie bei der Auswahl passender Ersatzteile hilft.

Für Privat und Unternehmen: Alles für Ihren Jura Kaffeevollautomaten

Das günstige Sortiment des BND-Kaffeestudio-Onlineshops umfasst zum Beispiel Kaffeevollautomaten Ersatzteile und Zubehör für alle gängigen Maschinen von 18 Herstellern wie AEG, Siemens, Jura oder DeLonghi, welche für den Endkunden bestimmt sind: Seien es Wasserbehälter, Pflegeprodukte oder Milchkühler.

Für die Pflege von Kaffeevollautomaten können auch vorgefertigte sogenannte „Care Kits“ bestellt werden. Diese „Care Kits“ sind von den Experten zu einem bestimmten Zweck zusammengestellte Sets mit mehreren Pflegeprodukten und Reinigern. So können Sie sich sicher sein, dass Sie die perfekte Reinigung Ihres Kaffeevollautomaten, Ihres Milchaufschäumers oder Ihrer Espresso-Siebträgermaschine durchführen können.

Kaffeemaschinen-Sortiment

Nebst Ersatzteilen und Zubehör können Sie bei juraprofi.de auch Ihren neuen Jura Kaffeevollautomaten kaufen: Es steht ein großes Sortiment von Kaffeevollautomaten zu Toppreisen von Jura, DeLonghi, Krups und Nivona sowie eine Auswahl von Siebträgermaschinen und Kaffeemühlen im Onlineshop zur Verfügung.

Für Experten und Heimwerker: Werkzeuge und Ersatzteile

Auch für Heimwerker, die einen defekten Kaffeevollautomaten reparieren wollen oder Experten, die mit der Reparatur beauftragt sind, bietet der Onlineshop ein umfangreiches Sortiment: Einerseits umfasst das 8.000 Ersatzteile umfassenden Ersatzteilsortiments fast alle austauschbaren Teile eines Kaffeevollautomaten, andererseits steht auch ein großes Sortiment an Spezialwerkzeugen zur Verfügung, welche auch von der hauseigenen Werkstatt des BND-Kaffeestudio verwendet werden. Desweiteren wird ein reichhaltiges kostenloses Downloadportal mit Reparaturanleitungen vorgehalten.

Vollautomat kaputt? Festpreisreparatur

Sie haben keine geeignete Fachkraft in Ihrem Unternehmen oder wünschen sich privat eine professionelle Reparatur vom geprüften Handwerksbetrieb? Direkt im Onlineshop können Sie eine Reparatur zum Festpreis buchen und einfach per Versand abwickeln: Sie senden Ihr defektes Gerät per Paket in die Werkstatt, wo ein geprüfter Handwerksbetrieb das Gerät fachgerecht repariert und nach Abschluss der Reparatur gemäß VDE 0701 prüft. Selbstverständlich wird nicht nur der Fehler repariert, sondern die Maschine von innen grundgereinigt und das Mahlwerk eingestellt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BND Kaffeestudio

Herr Boris Nawroth

Blockfeldstr. 16

67112 Mutterstadt

Deutschland

fon ..: 06234/302864

fax ..: 06234/302865

web ..: https://www.juraprofi.de/

email : kaffeestudio@juraprofi.de

BND – Kaffeestudio wurde im Oktober 2001 gegründet. Ein Fachhandel, spezialisiert auf Kaffeevollautomaten und Ersatzteile für Kaffeemaschinen verschiedener Hersteller. Das Team besteht mittlerweile aus 27 Mitarbeitern und einem Azubi, welche sich auf über 700m2 um Ihre Zufriedenheit kümmern.

In einem schönen Ambiente gibt es eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Kaffeevollautomaten, Kaffee, Ersatzteile, Zubehör, Pflegemittel und alles rund um Kaffee. Selbstverständlich können Sie auch alle Artikel im Online Shop bestellen und sich die Ware ganz bequem nach Hause liefern lassen.

In der hauseigenen Fachwerkstatt werden Kaffeeautomaten aller führenden Hersteller wie z.B. Jura, Nivona, DeLonghi, Saeco, Bosch, Siemens, AEG, Krups, Melitta, Miele, Philips, ECM, repariert. Außerdem erhalten Sie auch alle gängigen Ersatzteile für Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen. 12 kostenlose Kundenparkplätze befinden sich direkt vor dem Ladengeschäft.

Pressekontakt:

Zimmermanns Internet & PR-Beratung

Herr Sammy Zimmermanns

Waldheimer Str. 16a

01159 Dresden

fon ..: 01791110166

web ..: https://internet-pr-beratung.de

email : info@internet-pr-beratung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

LEBA Deutschland weitet Partnernetzwerk aus Eine „Sternstunde“ für viele