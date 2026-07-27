Erste Bohrung im Rahmen des kommerziellen Validierungsprogramms bei Lawson – Bohrungen laufen noch – bestätigt durchgehende Messwerte für Natürlichen Wasserstoff über eine Länge von 831 Metern sowie den bislang höchsten Messwert in der bedeutenden Bruchzone der Lagerstätte

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Die laufenden Bohrarbeiten an der ersten Bohrung im Rahmen des kommerziellen Validierungsprogramms – eine 2,4 km entfernte Step-out-Bohrung vom ursprünglichen Fundort – bestätigen das Vorhandensein eines großen und stabilen Systems mit natürlichem Wasserstoff. Die Bohrung wird nun in die Tiefe fortgesetzt, nachdem bei Lawson gerade die bislang höchsten Messwerte für natürliches Wasserstoffgas festgestellt wurden.

NEUES VIDEO: Der Zeitpunkt ist gekommen

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Regina, SK – 27. Juli 2026 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich, einen aktuellen Bericht über den Fortschritt der Bohrarbeiten bei Lawson 2-24 (Lawson 2) vorzulegen, der den Beginn eines kommerziellen Validierungsbohrprogramms mit mehreren Bohrlöchern in Kanadas erstem bestätigten unterirdischen System mit natürlichem Wasserstoff in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, im Herzen des 475 km langen Genesis-Trends markiert.

Highlights

· Die Bohrung befindet sich derzeit auf einer gemessenen Tiefe von 2.370 Metern und wurde vor der Kernentnahme (Kern Nr. 2) kurz unterbrochen, nachdem eine natürliche wasserstoffreiche Bruchzone im Grundgebirgskomplex aufgespürt wurde (die höchsten bisher bei Lawson von den am Bohrgerät angebrachten Messgeräten des Unternehmens aufgezeichneten Werte für natürlichen Wasserstoff);

· Kernbohrung Nr. 1 endete in einer gemessenen Tiefe von 2.340 Metern mit einer Ausbeute von 100 % (~63 m) aus der Deadwood-Formation in den Grundgebirgskomplex, der bei einer gemessenen Tiefe von etwa 2.308 Metern begann;

· Die Messwerte für natürlichen Wasserstoff waren stärker als an der ursprünglichen Entdeckungsbohrung (Lawson 15-19 oder Lawson 1), die sich 2,4 km nordöstlich befindet, und waren praktisch kontinuierlich (deutlich über den Hintergrundwerten) sowie seit einer gemessenen Tiefe von 1.539 Metern im Oberdevon (kurz nach der Zwischenverrohrung) allmählich ansteigend;

· Der Grundgebirgskomplex scheint ein klassisches exotisches Terran zu sein, wie es vom technischen Team von MAX Power modelliert wurde – aus den Hülsenenden gewonnene Splitter deuten auf das Vorhandensein von mafischen Mineralien (Pyroxen), Kalifeldspäten, Hämatitkörnern und Alterationsmineralien hin, die vorläufig als Epidot und Serpentinit identifiziert wurden;

· Helium-Spitzen treten in Lawson 2 im Vergleich zu Lawson 1 häufiger auf, was auf eine höhere Dichte an tieferen Klüften im Grundgebirge hindeutet.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: Wir sind tatsächlich Zeugen, wie in Lawson, im Herzen des Genesis-Trends von Saskatchewan, erneut Geschichte im Bereich des natürlichen Wasserstoffs geschrieben wird, was unmittelbar dazu beiträgt, die Risiken unseres aktuellen Programms zu verringern. Was wir in dieser ersten Step-out-Bohrung sehen, ist äußerst spannend. Wir befinden uns auf Neuland, daher wird es faszinierend sein zu sehen, worauf wir stoßen, wenn wir die Bohrung über diese natürliche, wasserstoffreiche Kluftzone in 2.370 Metern Tiefe hinaus vertiefen. Jeder zusätzliche Meter stellt einen neuen Rekord für die Gesamtlänge der im Grundgebirgskomplex entnommenen Kernproben dar. Ein Komplettierungsprogramm nach der Verrohrung dieses Bohrlochs wird uns die entscheidenden Kennzahlen zu Durchfluss, Volumen und Konzentrationen liefern, während wir in Lawson auf die Kommerzialisierung hinarbeiten. Angesichts weiterer Bohrungen und einer Vielzahl von Daten, die in den kommenden Tagen ausgewertet werden müssen, freuen wir uns schon sehr darauf, unser nächstes Update zu veröffentlichen.

Herr Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: Saskatchewan beweist einmal mehr, warum es zu den weltweit führenden Rohstoffregionen zählt – die geologischen Gegebenheiten sind unglaublich, und wir verfügen über die politischen Rahmenbedingungen, damit Natural Hydrogen in dieser sich rasch entwickelnden neuen Branche für saubere Energie, die auf die Bereitstellung einer neuen Primärenergiequelle ausgerichtet ist, weltweit eine Vorreiterrolle einnehmen kann. In Saskatchewan gibt es einen schnellen und vorhersehbaren Weg für die weltweit erste potenzielle großtechnische Kommerzialisierung von Natural Hydrogen.

Herzlichen Glückwunsch an unser engagiertes Team, das auf dieser einzigartigen kanadischen Entdeckung in Lawson aufbaut.

Eine unabhängige Überprüfung der Ergebnisse des kommerziellen Validierungsbohrprogramms in Lawson durch GLJ Ltd. wird sicherstellen, dass Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff nach den höchsten Branchenstandards unabhängig bewertet wird (siehe Pressemitteilung vom 30. April 2026).

Abbildung 1 – Kommerzielle Validierungsbohrungen in Lawson, Juli 2026

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Jede bedeutende Rohstoffbranche erreicht einen entscheidenden Moment, wenn sie den Übergang von der Entdeckung zur kommerziellen Validierung vollzieht.

Diese Bohrung stellt für MAX Power genau diesen Moment dar.

Zum ersten Mal prüft das Unternehmen, ob Kanadas erste bestätigte unterirdische Entdeckung von natürlichem Wasserstoff die für eine kommerzielle Erschließung erforderlichen Merkmale hinsichtlich Umfang, Kontinuität und Lagerstättencharakteristika aufweist. Die Kombination aus kontinuierlich erhöhten Messwerten für natürlichen Wasserstoff über einen längeren Zeitraum, stärkeren Messwerten als bei der ursprünglichen Entdeckungsbohrung und zunehmenden Hinweisen auf ein robustes Bruchsystem im Grundgebirge stärkt das geologische Modell weiter und erweitert gleichzeitig das Verständnis des Unternehmens für das umfassendere Lawson-System.

Zwar wird die Kommerzialisierbarkeit letztendlich durch das Fertigstellungsprogramm und die anschließenden Tests zu Durchfluss, Druck, Konzentration und Lagerstättenleistung bestimmt, doch stellt jeder im Rahmen dieses Programms erreichte Meilenstein einen weiteren Schritt in Richtung der kommerziellen Validierung dar. Zusammen tragen diese Ergebnisse dazu bei, die technische Grundlage für das zu definieren, was das weltweit erste groß angelegte kommerzielle System für natürlichen Wasserstoff und die Erschließung einer neuen Primärenergiequelle werden könnte.

Genesis-Trend

Lawson-Komplex Nr. 1 stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, ein 28 km² großes Schwerpunktgebiet innerhalb eines umfassenderen genehmigten Landpakets von 1.224 km² (das Lawson-Projekt). Bemerkenswert ist, dass innerhalb des riesigen, noch kaum erkundeten Lawson-Projekts, das auf der untenstehenden Karte hervorgehoben ist, mehrere Lawson-Komplexe möglich sind (ein Komplex bezeichnet in diesem Zusammenhang ein spezifisches Gebiet mit nachgewiesenen Funden).

Das genehmigte Aurora-Projekt (628 km²) grenzt an die südöstliche Ecke des Lawson-Projekts, erstreckt sich in südöstlicher Richtung bis nach Moose Jaw und stellt möglicherweise eine weitere Gruppe von Komplexen mit vielen ähnlichen Merkmalen wie bei Lawson dar. Innerhalb des Aurora-Projekts sind mehrere natürliche Wasserstoffsysteme möglich, ähnlich wie bei Lawson.

Abbildung 2: Trendkarte von Genesis

Durch den Zusammenschluss von Lawson und Aurora verfügt MAX Power nun über Genehmigungen für ein zusammenhängendes, 90 km langes Gebiet mit einer Streckung von Nordwesten nach Südosten (1.852 km²). Aurora liegt günstig an einem wichtigen Autobahn- und Eisenbahnkorridor in unmittelbarer Nähe zur Schwerindustrie und zur im Aufbau befindlichen KI-Infrastruktur. Zahlreiche weitere genehmigte Projekte entlang des Genesis-Korridors verschaffen MAX Power eine marktbeherrschende Stellung in Kanadas vielversprechendstem Korridor für die Erkundung und Erschließung von natürlichem Wasserstoff.

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Absatzmarkt

www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Abbildung 3: Aurora-Projekt, angrenzend an Lawson

Neueste Videos

Worum geht es bei Natürlichem Wasserstoff:

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Der Genesis Trend-Korridor:

youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Dokumentation zu Natürlichem Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson Discovery des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine marktbeherrschende Landposition auf Distriktebene aufgebaut, mit etwa 2 Millionen Acres (~809.000 Hektar) an Genehmigungen, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu validieren, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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