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Erster Exklusivkunde: Werbeagentur erreicht nächsten Meilenstein ihrer Neuausrichtung
Die Agentur Reppa aus Pirmasens setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und gewinnt ihren ersten Exklusivkunden. Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Bekanntheitsgrades.
Nach einer bereits über längere Zeit erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Pirmasenser Bauunternehmen Caprano markiert diese Partnerschaft einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Agentur.
Seit November 2022 steht die Agentur unter neuer Leitung von Nicole Rauch und verfolgt eine klare strategische Ausrichtung: Neben dem gezielten Wachstum liegt ein besonderer Fokus auf dem Thema digitale Kompetenzen sowie der Integration von Online-Marketing in das Leistungsportfolio. Frau Rauch selbst hat mehr als 20 Jahre Onlineerfahrung. Sie war gelistete Beraterin für Online-Marketing bei der KfW-Bank und unterstützte viele KMU mit ihrem Know-how. Gleichzeitig arbeitet die Agentur daran, sich klar als eigenständiger Partner zu etablieren – über die bisherige Wahrnehmung als Teil der Unternehmensgruppe Reppa um das gleichnamige Münzenversandhaus hinaus. „Uns verbindet hier in Pirmasens und im regionalen Umkreis fast jeder mit Münzen, aufgrund des bekannten Namens“, teilt Nicole Rauch lächelnd mit. „Die sind natürlich ein großer Teil unserer Werbeprojekte, aber eben nicht nur. Fast niemand weiß, dass wir eine 45-köpfige Fullservice-Werbeagentur mit eigenem Fernsehstudio sind.“
In den vergangenen Jahren konnte die Agentur bereits erfolgreich externe Kunden gewinnen und ihr Profil schärfen. Mit der nun geschlossenen Exklusivpartnerschaft mit Caprano folgt der nächste konsequente Schritt dieser Entwicklung. Exklusivpartnerschaft bedeutet, dass alle Werbeprojekte von Caprano langfristig ausschließlich durch die Agentur Reppa umgesetzt werden. Die Vorteile: Die Werbemittel sind in Design und Text aufeinander abgestimmt, Koordination, Budgets und Kapazitäten sind besser planbar und mit der Agentur Reppa hat das Bauunternehmen einen einzigen statt viele Ansprechpartner. Zusätzlich gelten Sonderkonditionen.
Die Entscheidung für die exklusive Zusammenarbeit basiert auf einer gewachsenen, vertrauensvollen Partnerschaft. Voraussetzung dafür sind überzeugende Ergebnisse, strategische Beratung und ein tiefes Verständnis für das Unternehmen und seine Zielgruppen. Insbesondere die Verbindung aus klassischer Markenführung und digitaler Expertise erwies sich als entscheidender Erfolgsfaktor.
„Diese Exklusivpartnerschaft ist für uns ein großer Vertrauensbeweis und bestätigt den Weg, den wir seit Ende 2022 eingeschlagen haben“, meint Nicole Rauch. „Unser Ziel war es von Anfang an, die Agentur strategisch weiterzuentwickeln und insbesondere im digitalen Bereich zu stärken. Dass wir nun als exklusiver Partner überzeugen, ist ein wichtiger Erfolg für unser gesamtes Team und spricht für den eingeschlagenen Weg.“
Auch auf Kundenseite wird die Entscheidung als logischer nächster Schritt gesehen: „Die Zusammenarbeit war von Beginn an geprägt von Professionalität, Verlässlichkeit und einem sehr guten Verständnis für unsere Marke“, erklärt Raffael Diehl, Mitglied der Geschäftsführung bei Caprano. „Besonders überzeugt hat uns die Kombination aus kreativer Stärke und fundierter digitaler Expertise. Mit der exklusiven Partnerschaft schaffen wir die Grundlage, unsere Kommunikation künftig noch professioneller und effektiver auszurichten.“
Mit dem Gewinn des ersten Exklusivkunden setzt die Agentur Reppa ihre Weiterentwicklung erfolgreich fort und stärkt ihre Position als strategischer Partner für integrierte Kommunikation. Mittelfristig plant die Agentur, ihre digitalen Kapazitäten weiter auszubauen und weitere langfristige Kundenbeziehungen zu entwickeln, insbesondere im Bereich Online Marketing und Bewegtbild sowie TV-Produktionen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Agentur Reppa GmbH & Co. KG
Frau Nicole Rauch
Neufferstraße 57
66953 Pirmasens
Deutschland
fon ..: 06331/7258111
web ..: https://www.agentur-reppa.de
email : rauch@agentur-reppa.de
1986 Gründung als eigenständiges Unternehmen der Unternehmensgruppe Reppa
Geschäftsführer: Ralph Reppa, Gerald Reppa
Agenturleitung: Nicole Rauch
Zahl der Mitarbeiter: 45
Ausrichtung: Full Service Agentur für Online, Bewegtbild, TV, Print, Fotografie, Text
Auswahl Kunden: Münzenversandhaus Reppa, Stadt Pirmasens, Caprano Bauunternehmung, Theo Sommer, PFI, VHS Pirmasens, Radiologie Pirmasens, SLS Kunststoffprofile, Medron, uva.
Pressekontakt:
Agentur Reppa GmbH & Co. KG
Frau Nicole Rauch
Neufferstraße 57
66953 Pirmasens
fon ..: 06331/7258111
email : rauch@agentur-reppa.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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