Erster FIRE&FOOD-Medientag – Online-Teilnahme möglich!

Zum Beginn der Grillsaison 2025 trifft sich die Fach- und Publikumspresse zum ersten FIRE&FOOD-Medientag in Frankfurt am Main.

Am 28. März trifft sich die Fach- und Publikumspresse zum ersten FIRE&FOOD-Medientag bei 360°BBQ in Frankfurt am Main. Zum Start in die heiße Phase der Grillsaison 2025 stellt das Grill- und BBQ-Magazin FIRE&FOOD – zusammen mit Herstellern der Grillindustrie – die neuesten und trendigsten Grillprodukte den Medienvertretern vor.

Der FIRE&FOOD-Medientag findet am 28. März 2025 bei 360° BBQ in Frankfurt am Main statt. In Zusammenarbeit mit der Branchenvereinigung Barbecue Industry Association Grill e.V. (BIAG) sind Medienleute der Fach- und Publikumspresse eingeladen, bei einem der größten Grillfachhändler Deutschlands innovative Grilltrends für die Grillsaison 2025 zu entdecken.

Lassen Sie sich Grill- und BBQ-Produktneuheiten demonstrieren und nutzen Sie die Gelegenheit, mit Vertretern der relevanten Grillmarken des Landes ins Gespräch zu kommen. Entweder live vor Ort – oder online per Teams-Video-Call von 10:00-10:30 Uhr und nach der Veranstaltung als Stream in einer Zusammenfassung.

Möchten Sie vor Ort in Frankfurt dabei sein oder per Teams-Video-Call teilnehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre Anmeldung unter ef@fire-food.com.

Programm:

10:00 Uhr Eröffnung der Veranstaltung / Beginn Teams-Video-Call

10:30 Uhr Trend-Vorstellung, Backen und noch mehr mit dem Keramikgrill

11:30 Uhr Produktpräsentation Marken

12:30 Uhr Vortrag Grillmarkt / BIAG

13:30 Uhr Produktpräsentation Marken

14:30 Uhr Trend-Vorstellung, Thema: Griddle oder Plancha

15:30 Uhr Produktpräsentation Marken

ca. 16:30 Uhr Ende

+++ Grilltrends 2025 +++ 28. März 2025 +++ 360° BBQ , Hanauer Landstraße 427, 60314 Frankfurt am Main +++

Über FIRE&FOOD:

Seit 2002 befasst sich das Magazin redaktionell konsequent mit allen Teilbereichen rund ums draußen Grillen und Kochen. Von Anfang an ist es FIRE&FOOD-Herausgeber Elmar Fetscher wichtig, den Lesern einen hohen praktischen Nutzwert zu bieten. Ob mit anspruchsvollen Rezepten, informativen Geschichten über Grill- und Essgewohnheiten aus aller Welt, Fachwissen über die unterschiedlichsten Grill- und Barbecue-Tools und Spezialthemen zu allen kulinarischen Bereichen. FIRE&FOOD hat sich in über 20 Jahren zum führenden Medium rund ums „Outdoor Cooking“ entwickelt und Grillen und Barbecue in Europa zum spannenden Ganzjahresthema gemacht.



Pressekontakt:

FIRE&FOOD Verlag GmbH

Herr Elmar Fetscher

Am Umspannwerk 10

88255 Baindt

fon ..: +49 (0) 7502-977940

email : redaktion@fire-food.com

